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Dimitri Cocciuti guida l’unscripted di Casta Diva Entertainment

Dimitri Cocciuti guida l’unscripted di Casta Diva Entertainment

19 Ottobre 2026

19 Ottobre 2026/Home/PERSONE/Dimitri Cocciuti guida l’unscripted di Casta Diva Entertainment

La notizia in sintesi

  • Dimitri Cocciuti assume il ruolo di Head of Unscripted nella riorganizzazione di Casta Diva Entertainment.
  • La strategia editoriale si concentra su entertainment, factual e branded content.
  • Cocciuti fa parte della squadra creativa e di sviluppo del gruppo dal 2025.
  • Il nuovo assetto prevede collaborazioni con Casta Diva Pictures, G2 Eventi e le società di comunicazione del gruppo.

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Casta Diva Group riorganizza la propria unità Entertainment e affida a Dimitri Cocciuti il ruolo di Head of Unscripted. La nomina, annunciata il 19 ottobre 2026 a Milano, riguarda l’area dei contenuti televisivi unscripted e si inserisce in un riassetto della struttura dedicata alle produzioni televisive e cinematografiche. Entertainment, factual e branded content sono i tre ambiti sui quali il gruppo intende concentrare lo sviluppo editoriale.

Cocciuti era già entrato nella squadra creativa e di sviluppo di Casta Diva nel 2025. Il nuovo incarico gli assegna il compito di consolidare l’attività unscripted sul mercato italiano e su quello internazionale. L’obiettivo indicato dal gruppo è dare maggiore riconoscibilità alla proposta editoriale, sviluppando progetti rivolti a pubblici differenti e collegando il lavoro creativo all’organizzazione produttiva.

Il percorso di Cocciuti e i programmi in produzione

Autore e creativo, Cocciuti ha maturato quasi vent’anni di esperienza televisiva. Nel suo percorso ha collaborato con Rai, Discovery, Mediaset, Sky e Paramount+, occupandosi sia della scrittura e dello sviluppo di contenuti originali sia dell’adattamento di format internazionali. Tra i programmi ai quali ha lavorato c’è A raccontare comincia tu, l’ultima trasmissione condotta da Raffaella Carrà.

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Per Drag Race Italia è stato showrunner e autore di tutte e tre le stagioni finora prodotte. Il suo curriculum comprende anche produzioni legate alla cultura, tra cui Sette Meraviglie per Sky Arte e Artists in Love per Sky Arts, distribuita anche fuori dall’Italia.

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Il lavoro della struttura comprende La Porta Magica, il programma condotto da Andrea Delogu su Rai 2. Cocciuti vi è intervenuto a partire dalla seconda stagione, lavorando alla sua evoluzione editoriale. Tra i progetti sviluppati con il nuovo assetto creativo figura inoltre D’Amore e d’Abruzzo, destinato a Food Network. Su Rai 1, invece, Linea Verde Racconti ha appena terminato la prima stagione.

Le produzioni citate delineano un’attività distribuita tra più emittenti e generi. Il riassetto punta a ricondurre questo lavoro a una linea editoriale comune, mantenendo come obiettivo la capacità di raggiungere spettatori con interessi diversi.

Le indicazioni editoriali e il lavoro della squadra

Nel nuovo ruolo, Cocciuti sarà affiancato da giovani autori, registi, redattori e professionisti della produzione. Il gruppo lega la riorganizzazione anche alla crescita delle competenze interne e all’inserimento di talenti emergenti, con l’intenzione di accompagnare lo sviluppo dei programmi alla formazione delle professionalità coinvolte.

“Credo che ogni buon progetto nasca da un’idea in cui si crede davvero”, commenta Dimitri Cocciuti, Head of Unscripted di Casta Diva Entertainment.

“Il nostro compito è proprio quello di darle forma, trovare il modo giusto per raccontarla e farla arrivare al pubblico. Per me questo è fondamentale cosi come avere uno sguardo inclusivo, raccontare nuove storie e dare spazio a voci e sensibilità differenti, perché la televisione deve saper parlare a tutte e a tutti, senza lasciare indietro nessuno”.

Alla direzione editoriale si affianca il tema degli investimenti nella produzione. Andrea De Micheli, Presidente e Amministratore Delegato di Casta Diva Group, colloca la nomina all’interno di questa scelta: “La creatività è uno degli asset industriali più importanti per Casta Diva Group”.

“Con Cocciuti vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra capacità di trasformare intuizioni creative in contenuti di valore, mettendo insieme talento e disciplina industriale. Casta Diva Entertainment rappresenta un’area strategica per il Gruppo e un terreno nel quale vogliamo continuare a investire, con l’ambizione di costruire prodotti originali e partnership sempre più solide con broadcaster, piattaforme e brand”.

La riorganizzazione prevede infine un coordinamento più stretto con Casta Diva Pictures, G2 Eventi e le società di comunicazione del gruppo. La collaborazione è orientata allo sviluppo di branded content e formati crossmediali: progetti nei quali produzione televisiva, comunicazione dei marchi ed eventi dal vivo possano essere sviluppati insieme. È su questo collegamento tra attività editoriali e altre competenze produttive interne che il gruppo intende costruire una parte della nuova offerta Entertainment.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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