19 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai schiera due INSTER Cross come timekeeper alla Venicemarathon

La notizia in sintesi La 40ª Wizz Air Venicemarathon si correrà il 25 ottobre 2026, con 23.000 iscritti e iscrizioni esaurite.

Hyundai sarà Official Automotive Partner: due INSTER Cross elettriche accompagneranno gli atleti come timekeeper ufficiali.

Il 23 e 24 ottobre, all’Expo Village di Mestre, sono previste attività per runner e visitatori.

Il programma comprende analisi dell’appoggio del piede, installazioni partecipative ed esposizione di modelli elettrici.

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Due Hyundai INSTER Cross elettriche accompagneranno gli atleti come timekeeper ufficiali alla 40ª Wizz Air Venicemarathon, in calendario il 25 ottobre 2026. La casa automobilistica parteciperà come Official Automotive Partner, con una presenza che comprenderà anche attività all’Expo Village di Mestre e installazioni lungo il percorso e al traguardo.

La manifestazione ha esaurito le iscrizioni: sono 23.000 i partecipanti complessivi alle distanze 42K, 21K e 10K. Il tracciato toccherà anche Piazza San Marco prima dell’arrivo. Accanto alle gare, il programma comprende le Alì Family Run, con l’appuntamento di Mestre fissato per il 23 ottobre.

Il calendario delle iniziative Hyundai inizierà prima della competizione. Il 23 e 24 ottobre il marchio sarà presente all’Expo Village, nel Parco San Giuliano di Mestre, con uno spazio rivolto sia agli iscritti sia ai visitatori. Le attività annunciate affiancano servizi legati alla corsa, occasioni di partecipazione ed esposizione di automobili.

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All’Expo Village anche l’analisi dell’appoggio del piede

Tra le proposte dedicate ai runner ci sarà una pedana baropodometrica per analizzare l’appoggio del piede. L’attività prevede l’utilizzo di strumentazione specialistica e la supervisione di personale clinico qualificato: è la parte del programma più direttamente collegata agli aspetti fisici della corsa.

Altre iniziative saranno invece costruite attorno ai contributi dei partecipanti. Il Wall of Purpose raccoglierà le motivazioni e gli obiettivi personali dei runner. Con il Car Wrap Hyundai, una IONIQ 5 N diventerà una superficie sulla quale scrivere messaggi di incoraggiamento e indicare i tempi che si punta a raggiungere.

Nello stesso spazio saranno esposte IONIQ 5 N e IONIQ 3 N Line Launch Edition, entrambe appartenenti alla gamma elettrica Hyundai. La prima è il modello con cui il costruttore ha introdotto una vettura completamente elettrica ad alte prestazioni. La loro presenza all’Expo affiancherà quindi le attività sportive alla presentazione dei prodotti del marchio.

Le auto in gara e le installazioni sul percorso

Il compito operativo delle due INSTER Cross sarà quello di accompagnare gli atleti come timekeeper ufficiali. Il modello è un city-SUV a propulsione interamente elettrica. Le vetture impiegate durante la competizione saranno dunque diverse dai due modelli che il pubblico potrà vedere nell’area espositiva di Mestre.

Lungo il tracciato sarà collocato anche l’Arco Hyundai, abbinato allo Hyundai Boost Button. L’installazione utilizzerà la musica come forma di incoraggiamento per i corridori durante la gara. È una delle attività con cui lo sponsor sarà presente sul percorso, oltre all’impiego delle automobili al seguito degli atleti.

Dopo l’arrivo, i partecipanti troveranno lo Specchio Kudos, pensato per realizzare selfie e messaggi personalizzati. Un’altra installazione, il LED Wall denominato “You Left Your Mark”, mostrerà invece i risultati della gara ai membri della Community. Le iniziative al traguardo avranno quindi come oggetto sia il ricordo della partecipazione sia il risultato ottenuto.

La partnership nel progetto europeo dedicato al running

La partecipazione alla Venicemarathon rientra in “Run to Progress”, il progetto con cui Hyundai sostiene manifestazioni podistiche in diversi Paesi europei. L’appuntamento veneziano unisce l’impiego di vetture elettriche durante la competizione a una serie di attività rivolte a chi corre e a chi visita l’Expo.

Il programma si distribuirà così su più momenti: le iniziative al Parco San Giuliano il 23 e 24 ottobre precederanno la gara del 25 ottobre, quando la presenza del costruttore si sposterà anche lungo il percorso e nell’area del traguardo.