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Pierre Gasly decimo nel GP degli Stati Uniti, Colapinto si ritira

Pierre Gasly decimo nel GP degli Stati Uniti, Colapinto si ritira

26 Ottobre 2026

26 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Pierre Gasly decimo nel GP degli Stati Uniti, Colapinto si ritira

La notizia in sintesi

  • Pierre Gasly ha concluso il Gran Premio degli Stati Uniti al decimo posto, la stessa posizione della partenza.
  • Gasly è passato dalle gomme morbide alle dure al giro 24, utilizzando in entrambi i casi pneumatici nuovi.
  • Franco Colapinto, partito ventesimo, si è ritirato dopo essere passato dalle gomme dure alle morbide al giro 30.
  • Migliori giri personali: 1’40″193 per Gasly e 1’39″265 per Colapinto.

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Pierre Gasly ha chiuso al decimo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, mentre il compagno di squadra Franco Colapinto si è ritirato. Il risultato dell’Alpine mette insieme due esiti diversi: Gasly ha raggiunto il traguardo nella stessa posizione dalla quale era scattato; Colapinto, partito ventesimo, non ha completato la corsa. Anche le scelte degli pneumatici hanno seguito sequenze opposte, con il primo al via sulle morbide e il secondo sulle dure, prima di invertire le rispettive mescole durante le soste.

Gasly conserva il decimo posto al traguardo

La gara di Gasly è cominciata dalla decima casella, con un treno nuovo di gomme morbide. Il passaggio ai box è arrivato al giro 24, quando il pilota ha montato pneumatici duri, anche questi nuovi. La sua sequenza di utilizzo è stata dunque morbide-dure, con il cambio di mescola effettuato prima della sosta del compagno di squadra.

La decima posizione finale coincide con quella occupata sulla griglia. Il confronto tra partenza e arrivo non registra quindi un guadagno o una perdita di posti per Gasly. Questo dato descrive il bilancio conclusivo, ma non ricostruisce gli eventuali cambiamenti di posizione avvenuti durante la corsa: il risultato al traguardo va distinto dall’andamento dei singoli passaggi.

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Il miglior giro personale di Gasly è stato di 1’40″193. Il riferimento cronometrico completa il quadro della sua prestazione insieme alla posizione finale e alla scelta delle gomme. Tra i due piloti Alpine, è stato Gasly a portare la vettura al traguardo, ottenendo il decimo posto che costituisce il risultato della squadra nella classifica d’arrivo riportata.

Colapinto, dalle gomme dure alle morbide prima del ritiro

Colapinto ha affrontato la partenza dalla ventesima posizione con pneumatici duri nuovi. Rispetto a Gasly, ha quindi iniziato la corsa con la mescola che il compagno avrebbe utilizzato dopo il proprio cambio gomme. La differenza nelle condizioni iniziali riguarda sia la posizione sulla griglia sia la scelta degli pneumatici per la prima parte della gara.

La sosta di Colapinto è avvenuta al giro 30, sei tornate dopo quella di Gasly. In quell’occasione sono state montate gomme morbide nuove, completando una sequenza dure-morbide contrapposta a quella dell’altra Alpine. Entrambi i piloti hanno perciò utilizzato le due mescole, ma in ordine inverso e con il cambio effettuato in momenti diversi della corsa.

Per Colapinto la gara si è conclusa con un ritiro. Non sono indicati né il giro dell’abbandono né la causa che gli ha impedito di arrivare al traguardo. Non è quindi possibile attribuire l’esito a un problema tecnico, a un contatto o ad altre circostanze. Il suo miglior passaggio personale è stato di 1’39″265.

Tempi personali ed esito della corsa

Il tempo più basso tra quelli registrati dai due piloti Alpine appartiene dunque a Colapinto, pur senza un arrivo al traguardo. Gasly ha invece completato il Gran Premio con un miglior giro più alto, ma con il decimo posto finale. Sono due elementi distinti del bilancio: il giro più rapido personale misura un singolo passaggio, mentre il piazzamento riassume l’esito della corsa. Per Alpine, il risultato negli Stati Uniti resta così diviso tra la gara conclusa da Gasly e quella interrotta di Colapinto.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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