27 Novembre 2026

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Amazon Autos debutterà nel Regno Unito all’inizio del 2027 con Hyundai come primo marchio automobilistico della piattaforma. L’estensione dell’accordo, annunciata da Hyundai Motor Company il 27 novembre 2026, porterà il servizio per la prima volta fuori dagli Stati Uniti. I clienti britannici potranno confrontare e prenotare online vetture nuove e usate certificate, ma per concludere l’acquisto passeranno da un concessionario Hyundai.

Su Amazon Autos UK sarà possibile verificare quali auto sono disponibili, consultare i prezzi, confrontare i modelli e valutare le opzioni di finanziamento. La piattaforma consentirà anche di ottenere una valutazione dell’auto da dare in permuta. La prenotazione non sostituirà il contratto con il concessionario, che si occuperà della vendita, della consegna del veicolo e dei servizi di assistenza dopo l’acquisto.

“Il comportamento dei clienti sta cambiando rapidamente. Le persone si informano, confrontano e prendono decisioni online e vogliamo che Hyundai sia presente nei luoghi in cui lo fanno”, ha dichiarato Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

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“Insieme ad Amazon Autos stiamo creando un nuovo modo per i clienti inglesi di scoprire il nostro Brand e stiano raggiungendo un pubblico che, fino a oggi, potrebbe non aver preso in considerazione Hyundai. Si tratta di una soluzione complementare per i nostri concessionari, non di un ’alternativa: ogni vendita viene finalizzata attraverso la rete, che continua a essere al centro della relazione con il cliente, dalla consegna all’assistenza post-vendita”.

Che cosa mostrano i dati statunitensi

La collaborazione è partita nel 2024 negli Stati Uniti, dove Hyundai è stata il primo marchio a vendere vetture attraverso Amazon Autos. Secondo i dati della casa automobilistica, per ogni Hyundai acquistata tramite la piattaforma, più di dieci altre vetture del marchio sono state comprate in concessionaria da persone che avevano già consultato l’offerta su Amazon Autos. Il dato distingue quindi gli acquisti effettuati tramite il servizio da quelli conclusi in concessionaria dopo una consultazione online.

“La nostra partnership con Amazon Autos ha cambiato il modo in cui molti clie nti negli Stati Uniti scoprono Hyundai e il 78% delle vendite influenzate da Amazon presso i nostri concessionari ha coinvolto clienti nuovi per il Brand”, ha dichiarato José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company.

“Ora, per la prima volta, portiamo questa partnership al di fuori degli Stati Uniti. Il Regno Unito è uno dei mercati automobilistici più importanti d ’Europa ed è il contesto ideale per dare ulteriore slancio a questa collaborazione, proprio mentre la nostra offensiva di prodotto europe a entra in una nuova fase con Hyundai IONIQ 3, seguita dalle nuove TUCSON e BAYON”.

I modelli disponibili e il rinnovo della gamma

Tra le Hyundai previste su Amazon Autos UK figurano IONIQ 3, IONIQ 5, KONA e i20. La IONIQ 3, già arrivata nelle concessionarie, è una compatta elettrica sviluppata in Europa e prodotta a İzmit, in Turchia. La carrozzeria, che Hyundai definisce “Aero Hatch”, ha un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,263. L’autonomia dichiarata arriva a 497 km nel ciclo WLTP e il bagagliaio ha una capacità di 441 litri. Il modello porta al debutto europeo il sistema di infotainment Pleos Connect, gestibile da uno schermo centrale che può raggiungere i 14,6 pollici.

All’inizio del 2027 sono attese in Europa anche le nuove TUCSON e BAYON, entrambe con motorizzazioni ibride. Dal debutto della prima generazione nel 2004, la TUCSON ha superato i 2 milioni di unità vendute in Europa, di cui 250 mila in Italia.

“L’acquisto di un’auto è una delle decisioni più importanti per un consumatore e crediamo che debba essere semplice e trasparente come qualsiasi altro acquisto su Amazon ”, ha dichiarato Matt Nuffort, Director di Amazon Autos International.

“Nel Regno Unito questo significa permettere ai clienti di consultare facilmente le auto disponibili, visualizzare prezzi trasparenti, confrontare le opzioni di finanziamento e prenotare l ’auto su Amazon, per poi completare l’acquisto presso il concessionario. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i retailer britannici per progettare questa esperienza e c’è grande entusiasmo per l’opportunità di intercettare clienti già pronti all ’acquisto. Siamo quindi lieti di annunciare l ’estensione della nostra partnership con Hyundai, che sarà il nostro primo partner automotive per il lancio nel Regno Unito”.

Hyundai è già presente su Amazon in diversi Paesi europei con gli Hyundai Brand Space. Il lancio britannico aggiungerà la possibilità di prenotare una vettura sulla piattaforma, senza cambiare chi risponde della vendita e dell’assistenza: entrambe resteranno in carico alla rete dei concessionari.