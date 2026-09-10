10 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Anker lancia in Italia MagGo Power Bank 2 Pro da 10.000 mAh

La notizia in sintesi Anker porta in Italia il power bank magnetico MagGo Power Bank 2 Pro.

Il dispositivo offre ricarica wireless Qi2.2 fino a 25W.

Integra raffreddamento attivo SnapCool e una batteria da 10.000 mAh.

Fino al 28 settembre è proposto a 93,49 euro con cavo incluso.

Offerta Amazon Anker MagGo Power Bank MagSafe 2 Pro, Qi2.2 25W 10000mAh Portatile Ricarica wireless rapida Qi2.2 da 25W: 25W effettivi con velocità paragonabile a quella della ricarica via cavo. Ricarica un iPhone 17Pro al 25% in 10min e al 50% in 25min. Niente più lunghe attese. · Raffreddamento attivo con ventola intelligente: ventola intelligente personalizzata, due canali per il flusso d’aria e uno strato di grafene a 3 livelli mantengono la temperatura al di sotto dei 36°C, più fresca della temperatura corporea. Grazie alla tecnologia SnapCool, la ricarica rimane veloce e mantiene temperature basse più a lungo. · Ricarica rapida USB C da 45W: ricarica il Power Bank fino all’80% in 52 minuti. Lo ricarichi durante il caffè del mattino e sei pronto a uscire. Le celle premium a bassa resistenza e il sistema di raffreddamento attivo mantengono una potenza di ingresso elevata più a lungo. 109,99 € Acquista su Amazon ✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Anker ha avviato in Italia la vendita di MagGo Power Bank 2 Pro (110R), power bank magnetico con capacità da 10.000 mAh destinato soprattutto agli iPhone compatibili con la ricarica magnetica. Il dispositivo introduce il supporto alla ricarica wireless Qi2.2 fino a 25W e un sistema di raffreddamento attivo pensato per contenere il calore prodotto durante l’alimentazione ad alta potenza.

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Il prodotto è disponibile sul sito AnkerItaly.com, nello store ufficiale Anker su Amazon.it e su TikTok Shop. Per il lancio, fino al 28 settembre 2026, il prezzo indicato è di 93,49 euro anziché 109,99 euro: l’offerta comprende uno sconto del 15% e un cavo in omaggio.

Ricarica wireless e tramite cavo

La caratteristica centrale del nuovo modello è la ricarica senza fili fino a 25W attraverso lo standard Qi2.2. Secondo i test indicati da Anker, abbinato a un iPhone 17 Pro il power bank ha portato il telefono al 50% di carica in 25 minuti. Il dato si riferisce alle prove condotte dall’azienda e alle condizioni in cui sono state effettuate.

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Oltre all’uso magnetico wireless, MagGo Power Bank 2 Pro dispone di ricarica via cavo fino a 45W sia in ingresso sia in uscita. Stando alle informazioni diffuse, l’unità può raggiungere l’80% della propria carica in 52 minuti. La porta può inoltre alimentare smartphone, tablet e altri prodotti compatibili, senza che il comunicato specifichi quali dispositivi o standard siano supportati nel dettaglio.

La doppia modalità è pensata per consentire l’uso del power bank sia come batteria agganciata allo smartphone sia come caricatore collegato mediante cavo. Il prodotto ha un peso dichiarato di 220 grammi e mantiene la capacità di 10.000 mAh, un valore che lo colloca nella fascia dei power bank compatti a capacità intermedia.

Ventola, grafene e gestione della temperatura

Per sostenere le potenze wireless più alte, Anker ha integrato SnapCool, un sistema di raffreddamento attivo composto da una ventola compatta, due canali per il passaggio dell’aria e uno strato di grafene a tre livelli. L’obiettivo dichiarato è limitare l’aumento della temperatura che può portare lo smartphone a ridurre la potenza di ricarica ricevuta.

Nelle condizioni di test riportate dall’azienda, la parte posteriore del power bank è rimasta sotto i 36 °C durante la ricarica. Il comunicato confronta questo valore con temperature di 45 °C o superiori che possono essere raggiunte da altri power bank magnetici, senza indicare modelli specifici né protocolli comparativi.

La ventola viene regolata automaticamente in funzione del dispositivo collegato e del livello di carica. Il sistema opera insieme ad ActiveShield 5.0, tecnologia che, secondo Anker, effettua oltre 10 milioni di controlli della temperatura al giorno. Il comunicato non fornisce ulteriori dettagli sulle soglie termiche o sulle procedure adottate in caso di surriscaldamento.

Display e supporto integrato

Un display sul power bank mostra potenza di ricarica, temperatura, livello residuo della batteria e stima del tempo necessario per completare la ricarica. Lo schermo visualizza anche le modalità di raffreddamento e di ricarica selezionate, offrendo informazioni normalmente non disponibili sui modelli magnetici più essenziali.

Il dispositivo include inoltre un supporto pieghevole, utilizzabile per tenere l’iPhone in verticale o in orizzontale mentre è collegato alla batteria. Anker indica tra gli impieghi previsti videochiamate, riproduzione di contenuti e attività di lavoro da smartphone.

MagGo Power Bank 2 Pro viene proposto in tre colorazioni. Tra queste compare una variante bordeaux, presentata dall’azienda come abbinabile ai più recenti iPhone. Il produttore non ha precisato nel comunicato quali siano le altre due finiture disponibili né eventuali differenze tra le varianti.

FAQ

Dove si acquista MagGo Power Bank 2 Pro?

Il prodotto è disponibile su AnkerItaly.com, nello store ufficiale Anker su Amazon.it e su TikTok Shop.

Qual è la potenza della ricarica wireless?

La ricarica wireless Qi2.2 raggiunge una potenza massima dichiarata di 25W.

Quanto costa durante il lancio?

Fino al 28 settembre 2026 il prezzo promozionale è di 93,49 euro, anziché 109,99 euro, con un cavo in omaggio.

Che capacità ha la batteria integrata?

La capacità dichiarata è di 10.000 mAh e il peso del power bank è di 220 grammi.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.