 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
ECOdolomitesGT decide i titoli FIA e ACI-Sport sulle Dolomiti

ECOdolomitesGT decide i titoli FIA e ACI-Sport sulle Dolomiti

12 Ottobre 2026

12 Ottobre 2026/Home/MOTORI/ECOdolomitesGT decide i titoli FIA e ACI-Sport sulle Dolomiti

La notizia in sintesi

  • ECOdolomitesGT si disputa dal 16 al 18 ottobre 2026, con partenza e arrivo a Primiero San Martino di Castrozza.
  • La gara elettrica chiude l’International FIA ecoRally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport.
  • Venti equipaggi di dodici nazionalità affrontano circa 530 chilometri, con oltre venti prove speciali.
  • Il pubblico può vedere le vetture al Charge Park; domenica sono previsti arrivo e premiazioni.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

dé Carichino Auto Elettrica APP 3,7kW 7m 6-16A Colonnina Ricarica Schuko

【Programmazione Smart via App per Risparmiare nelle Fasce Off-Peak】Usa l’App per sfruttare le fasce orarie più convenienti con questa colonnina ricarica auto elettrica. Collega l’EV, imposta il timer e la ricarica partirà automaticamente durante la notte. Riduci i costi energetici e l’impatto ambientale, ritrovando ogni mattina la batteria pronta senza interventi manuali. · 【Corrente Regolabile 6A-16A per la Sicurezza Domestica】Proteggi l’impianto elettrico di casa durante l’uso simultaneo di elettrodomestici ad alto consumo. Tramite App puoi ridurre istantaneamente la corrente a 6A per evitare sovraccarichi o scatti del salvavita, e ripristinare da remoto i 16A quando necessario, bilanciando sicurezza ed efficienza di ricarica. · 【Protezione Dispersioni in Millisecondi con Doppio Sensore】Include sensori Tipo A 30mA + DC 6mA. Monitora costantemente la rete AC per proteggere la tua famiglia e le dispersioni DC per tutelare l’auto. Un sistema di backup incrociato garantisce una sicurezza infallibile a ogni ricarica, al pari di una colonnina ricarica auto elettrica, anche in caso di anomalie al circuito.

Prezzo su Amazon129,95 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Le classifiche finali dell’International FIA ecoRally Cup 2026 e del Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport si decideranno sulle Dolomiti. Dal 16 al 18 ottobre, ECOdolomitesGT porterà sulle strade del Trentino e del Veneto venti equipaggi, con partenza e arrivo a Primiero San Martino di Castrozza. La competizione è riservata alle auto elettriche omologate per la circolazione stradale e combina prove di regolarità e misurazione dei consumi.

La manifestazione si disputa su strade aperte al traffico. A organizzarla sono l’Automobile Club Trento e RaceBioConcept – BioDrive Academy, di GeneralBioConcept PLUS Srl, con il supporto di ECOmove & LETSmove. Piloti e navigatori iscritti provengono da dodici nazionalità; considerando anche staff e delegazioni, l’evento riunisce presenze di oltre quindici nazionalità, da tre continenti.

foto nel testo 3

Vent’anni di EcoRally

L’edizione 2026 coincide con il ventesimo anniversario degli EcoRally. La disciplina nacque nel 2006 da una collaborazione tra San Marino e Italia, sotto l’egida della FIA, della FAMS e di ACI-Sport.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Fiorenzo Dalmeri, presidente dell’Automobile Club Trento, collega questa ricorrenza allo sviluppo delle competizioni dedicate alle alimentazioni alternative:

“Queste discipline – spiega Fiorenzo Dalmeri, presidente dell’Automobile Club Trento – oltre a sperimentare sul campo le prestazioni delle auto a basso impatto ambientale, nel tempo hanno gettato le basi per regolamentare a livello nazionale e internazionale tutte le gare con vetture “ecologiche. Un percorso che ha accompagnato lo sviluppo di categorie e campionati dedicati a diverse alimentazioni alternative, come GPL, metano, biometano, bioetanolo e biodiesel, fino alle competizioni per vetture ibride ed esclusivamente elettriche, come le famose FIA Formula E® e FIA Extreme E®.”

foto nel testo 4

Il percorso e la misurazione dei consumi

Gli equipaggi percorreranno circa 530 chilometri, suddivisi in quattro settori e tre tappe. Le prove speciali saranno più di venti e copriranno complessivamente circa 320 chilometri, lungo un itinerario che attraversa le Dolomiti tra Trentino e Veneto per poi tornare a Primiero.

Durante le prove occorrerà rispettare le medie prescritte dal regolamento, con rilevamenti al decimo di secondo, e contenere il consumo di energia. La telemetria misurerà lo stato di carica delle batterie, indicato dalla sigla SOC, al decimo di punto percentuale.

Il calcolo dei consumi utilizzerà una formula che considera anche i valori del ciclo di omologazione WLTP di ciascuna auto, per confrontare vetture differenti. La partecipazione non è riservata ai piloti professionisti: percorso e tempi da rispettare sono riportati nel Road-Book, il documento cartaceo che guida gli equipaggi nelle gare di regolarità.

foto nel testo 5

Dalle verifiche del venerdì alle classifiche di domenica

Il programma comincia venerdì 16 ottobre all’EDGT Charge-Park, dove dalle 9 alle 13 si svolgeranno i controlli tecnici e amministrativi. La prima vettura partirà alle 16. Domenica 18 ottobre l’arrivo del primo equipaggio è previsto intorno alle 12 nel centro di Fiera di Primiero, vicino all’area di ricarica.

La pubblicazione della classifica provvisoria è fissata alle 14:30, mentre la premiazione inizierà alle 15:30 nella Sala Conferenze del Palazzo delle Miniere. Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato Organizzatore e team leader del RaceBioConcept Team – BioDrive Academy, descrive così il valore sportivo dell’appuntamento:

“Oltre a festeggiare la nascita degli EcoRally – ha dichiarato Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato Organizzatore e team leader del RaceBioConcept Team – BioDrive Academy (GeneralBioConcept PLUS Srl), entità concept originator, nonché co-organizzatrice assieme ad ECOmove & LETSmove – la tappa trentina conclude l’International FIA ecoRally Cup 2026, e offre ‘punti generali’ validi per il Campionato Italiano ACI-Sport Energie Alternative.”

foto nel testo 6

Dove vedere le auto

Accanto alla gara, il centro di Primiero ospiterà un’esposizione accessibile al pubblico. Le vetture saranno visibili durante le soste al Charge Park, in Piazza del Municipio, in Via Fiume, oltre che in occasione delle partenze e degli arrivi.

Le finestre indicate per osservare le auto sono venerdì fino alle 16, sabato durante il riordino di metà giornata e in serata, e domenica dalle 12 fino alla conclusione delle premiazioni.

Il video della precedente edizione mostra la manifestazione sulle strade delle Dolomiti.

foto nel testo 7

I trofei in legno e gli altri riconoscimenti

Anche quest’anno i trofei saranno realizzati dallo scultore Renzo Zeni. Le opere riprendono i profili delle Dolomiti e utilizzano legno proveniente da alberi indeboliti dalla tempesta Vaia del 2018 e successivamente colpiti dal bostrico.

La premiazione comprenderà, oltre ai riconoscimenti per i primi tre classificati, premi dedicati all’impegno, alla carriera e alla memoria di persone legate alla storia delle competizioni con alimentazioni alternative. A illustrarli è Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato Organizzatore:

foto nel testo 1

“Oltre ai premi ufficiali riservati ai primi tre classificati – sottolinea Montanucci Pignatelli – sono previsti ulteriori riconoscimenti all’impegno e alla carriera e alla memoria di vari amici – anch’essi pionieri del “green-racing”, che ci hanno lasciato in passato e recentemente.”

L’appuntamento conclusivo al Palazzo delle Miniere riunirà così i risultati della gara dolomitica e quelli della stagione, con l’assegnazione dei podi internazionale e nazionale.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaI migliori climatizzatori fissi di agosto 2026Clima e ariaI migliori purificatori d’aria di agosto 2026Clima e ariaLe migliori stufe a pellet di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Braun: rasoi, epilatori e regolabarba nelle offerte Amazon Prime Day
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#2
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
AI nelle costruzioni: agenti, LLM in casa e responsabilità dell’ingegnere al SAIE 2026
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 11 ott
#3
INTERNET
LG, campagna sul carico mentale: oltre 3 miliardi di visualizzazioni
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 ott
#4
MOTORI
Chery presenta a Parigi cinque nuovi modelli per il mercato italiano
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 ott
#5
MOTORI
Hyundai propone cinque tappe per le Giornate FAI d’Autunno
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.