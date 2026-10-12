12 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/ECOdolomitesGT decide i titoli FIA e ACI-Sport sulle Dolomiti

La notizia in sintesi ECOdolomitesGT si disputa dal 16 al 18 ottobre 2026, con partenza e arrivo a Primiero San Martino di Castrozza.

La gara elettrica chiude l’International FIA ecoRally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport.

Venti equipaggi di dodici nazionalità affrontano circa 530 chilometri, con oltre venti prove speciali.

Il pubblico può vedere le vetture al Charge Park; domenica sono previsti arrivo e premiazioni.

Le classifiche finali dell’International FIA ecoRally Cup 2026 e del Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport si decideranno sulle Dolomiti. Dal 16 al 18 ottobre, ECOdolomitesGT porterà sulle strade del Trentino e del Veneto venti equipaggi, con partenza e arrivo a Primiero San Martino di Castrozza. La competizione è riservata alle auto elettriche omologate per la circolazione stradale e combina prove di regolarità e misurazione dei consumi.

La manifestazione si disputa su strade aperte al traffico. A organizzarla sono l’Automobile Club Trento e RaceBioConcept – BioDrive Academy, di GeneralBioConcept PLUS Srl, con il supporto di ECOmove & LETSmove. Piloti e navigatori iscritti provengono da dodici nazionalità; considerando anche staff e delegazioni, l’evento riunisce presenze di oltre quindici nazionalità, da tre continenti.

Vent’anni di EcoRally

L’edizione 2026 coincide con il ventesimo anniversario degli EcoRally. La disciplina nacque nel 2006 da una collaborazione tra San Marino e Italia, sotto l’egida della FIA, della FAMS e di ACI-Sport.

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Fiorenzo Dalmeri, presidente dell’Automobile Club Trento, collega questa ricorrenza allo sviluppo delle competizioni dedicate alle alimentazioni alternative:

“Queste discipline – spiega Fiorenzo Dalmeri, presidente dell’Automobile Club Trento – oltre a sperimentare sul campo le prestazioni delle auto a basso impatto ambientale, nel tempo hanno gettato le basi per regolamentare a livello nazionale e internazionale tutte le gare con vetture “ecologiche. Un percorso che ha accompagnato lo sviluppo di categorie e campionati dedicati a diverse alimentazioni alternative, come GPL, metano, biometano, bioetanolo e biodiesel, fino alle competizioni per vetture ibride ed esclusivamente elettriche, come le famose FIA Formula E® e FIA Extreme E®.”

Il percorso e la misurazione dei consumi

Gli equipaggi percorreranno circa 530 chilometri, suddivisi in quattro settori e tre tappe. Le prove speciali saranno più di venti e copriranno complessivamente circa 320 chilometri, lungo un itinerario che attraversa le Dolomiti tra Trentino e Veneto per poi tornare a Primiero.

Durante le prove occorrerà rispettare le medie prescritte dal regolamento, con rilevamenti al decimo di secondo, e contenere il consumo di energia. La telemetria misurerà lo stato di carica delle batterie, indicato dalla sigla SOC, al decimo di punto percentuale.

Il calcolo dei consumi utilizzerà una formula che considera anche i valori del ciclo di omologazione WLTP di ciascuna auto, per confrontare vetture differenti. La partecipazione non è riservata ai piloti professionisti: percorso e tempi da rispettare sono riportati nel Road-Book, il documento cartaceo che guida gli equipaggi nelle gare di regolarità.

Dalle verifiche del venerdì alle classifiche di domenica

Il programma comincia venerdì 16 ottobre all’EDGT Charge-Park, dove dalle 9 alle 13 si svolgeranno i controlli tecnici e amministrativi. La prima vettura partirà alle 16. Domenica 18 ottobre l’arrivo del primo equipaggio è previsto intorno alle 12 nel centro di Fiera di Primiero, vicino all’area di ricarica.

La pubblicazione della classifica provvisoria è fissata alle 14:30, mentre la premiazione inizierà alle 15:30 nella Sala Conferenze del Palazzo delle Miniere. Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato Organizzatore e team leader del RaceBioConcept Team – BioDrive Academy, descrive così il valore sportivo dell’appuntamento:

“Oltre a festeggiare la nascita degli EcoRally – ha dichiarato Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato Organizzatore e team leader del RaceBioConcept Team – BioDrive Academy (GeneralBioConcept PLUS Srl), entità concept originator, nonché co-organizzatrice assieme ad ECOmove & LETSmove – la tappa trentina conclude l’International FIA ecoRally Cup 2026, e offre ‘punti generali’ validi per il Campionato Italiano ACI-Sport Energie Alternative.”

Dove vedere le auto

Accanto alla gara, il centro di Primiero ospiterà un’esposizione accessibile al pubblico. Le vetture saranno visibili durante le soste al Charge Park, in Piazza del Municipio, in Via Fiume, oltre che in occasione delle partenze e degli arrivi.

Le finestre indicate per osservare le auto sono venerdì fino alle 16, sabato durante il riordino di metà giornata e in serata, e domenica dalle 12 fino alla conclusione delle premiazioni.

Il video della precedente edizione mostra la manifestazione sulle strade delle Dolomiti.

I trofei in legno e gli altri riconoscimenti

Anche quest’anno i trofei saranno realizzati dallo scultore Renzo Zeni. Le opere riprendono i profili delle Dolomiti e utilizzano legno proveniente da alberi indeboliti dalla tempesta Vaia del 2018 e successivamente colpiti dal bostrico.

La premiazione comprenderà, oltre ai riconoscimenti per i primi tre classificati, premi dedicati all’impegno, alla carriera e alla memoria di persone legate alla storia delle competizioni con alimentazioni alternative. A illustrarli è Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato Organizzatore:

“Oltre ai premi ufficiali riservati ai primi tre classificati – sottolinea Montanucci Pignatelli – sono previsti ulteriori riconoscimenti all’impegno e alla carriera e alla memoria di vari amici – anch’essi pionieri del “green-racing”, che ci hanno lasciato in passato e recentemente.”

L’appuntamento conclusivo al Palazzo delle Miniere riunirà così i risultati della gara dolomitica e quelli della stagione, con l’assegnazione dei podi internazionale e nazionale.