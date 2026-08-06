Antitrust, multa da 2,675 milioni a Bird, Dott e Lime a Roma

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

L’Antitrust sanziona Bird , Dott e Lime per 2,675 milioni di euro.

, e per 2,675 milioni di euro. Nel mirino i pass gratuiti destinati agli abbonati annuali Metrebus di Roma .

. L’Autorità contesta procedure inadeguate e ritardi nell’attivazione delle corse.

Per Bird rilevata anche la disattivazione arbitraria di alcuni account.

( Riassunto generato con AI)

Antitrust multa Bird, Dott e Lime a Roma

L’Antitrust ha sanzionato Bird, Dott e Lime, operatori di monopattini elettrici ed e-bike in sharing autorizzati dal Comune di Roma, per complessivi 2,675 milioni di euro. Il provvedimento, reso noto il 6 agosto, chiude le istruttorie avviate nel novembre 2025 sulle modalità di accesso ai pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati annuali Metrebus del trasporto pubblico locale romano.

Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, le tre società avrebbero ostacolato la fruizione dei pass previsti dagli obblighi assunti nell’aggiudicazione del servizio per il periodo 2023-2026. La contestazione riguarda un beneficio concepito per rendere la micromobilità complementare alla rete di trasporto pubblico e favorire spostamenti con mezzi meno inquinanti.

La decisione coinvolge quindi utenti che avevano già diritto alle corse gratuite in quanto titolari dell’abbonamento annuale. Per l’Antitrust, l’accesso al vantaggio non è stato garantito con strumenti organizzativi adeguati alla domanda ricevuta.

Ritardi sui pass e criticità organizzative

L’istruttoria ha rilevato che attivare i pass poteva risultare difficile e che l’attesa per il rilascio si prolungava, riducendo il periodo effettivamente disponibile per utilizzare le corse gratuite. Il problema, secondo l’Autorità, derivava da misure e strutture organizzative inadeguate nella gestione delle richieste degli utenti.

Nel caso di Lime, il procedimento ha ricostruito un processo in larga parte manuale, con dati inseriti in fogli di calcolo e requisiti verificati individualmente. La società ha contestato l’interpretazione dei dati, richiamando duplicazioni, documentazione incompleta e domande non ammissibili, oltre a un numero potenziale di aventi diritto superiore alle stime della gara.

Durante il procedimento Lime ha comunicato di aver introdotto una dashboard dedicata, l’accesso alle API di Atac e nuove risorse operative. Secondo la società, gli interventi hanno azzerato le domande pendenti e ridotto i tempi medi di lavorazione.

Per Bird, oltre alle difficoltà sui pass, l’Autorità ha accertato una seconda pratica commerciale scorretta: la disattivazione arbitraria di account, senza informativa preventiva sulle circostanze che potevano giustificarla e senza contraddittorio con gli utenti. Questa ulteriore violazione ha comportato una sanzione di 300mila euro.

Il Codacons ha accolto positivamente il provvedimento e valuta possibili azioni legali a tutela degli abbonati Metrebus coinvolti. L’associazione sostiene che gli utenti siano stati privati ingiustamente del servizio e debbano essere indennizzati per i danni subiti.

Il nodo dell’integrazione con il trasporto pubblico

La sanzione evidenzia un limite operativo dell’intermodalità: un’agevolazione promessa agli utenti perde efficacia se per ottenerla occorrono procedure separate, verifiche lente e ripetuti solleciti. La micromobilità può integrare il trasporto pubblico soltanto quando il passaggio tra abbonamento e servizio sharing è realmente semplice.

Il caso romano richiama anche il rapporto fra obblighi di gratuità e sostenibilità economica degli operatori. Le corse senza pagamento diretto comportano comunque costi di manutenzione, ricarica, assistenza e riposizionamento dei mezzi.

Per le amministrazioni, la conseguenza è la necessità di progettare servizi con responsabilità, dati, incentivi e risorse coerenti. Procedure automatiche e integrazione tariffaria possono rendere il beneficio verificabile e utilizzabile nella concreta esperienza del passeggero.

FAQ

Quanto ammonta la multa Antitrust?

Sì, le sanzioni complessive contro Bird, Dott e Lime ammontano a 2,675 milioni di euro.

Chi poteva ottenere le corse gratuite?

Sì, il beneficio era riservato agli abbonati annuali Metrebus, titolo di viaggio del trasporto pubblico locale di Roma.

Quale comportamento è contestato agli operatori?

Sì, l’Autorità contesta procedure e strutture inadeguate che rendevano complessa l’attivazione dei pass e lunga l’attesa per il rilascio.

Perché Bird ha ricevuto una contestazione aggiuntiva?

Sì, Bird è stata sanzionata anche per disattivazioni arbitrarie di account senza preventiva informativa chiara e senza contraddittorio con gli utenti.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Agenzia ANSA, Economyup, Key4biz, LaPresse e punto-informatico.it.