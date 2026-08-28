28 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/GTA VI, Rockstar pubblica l’anteprima estesa: 26 minuti di gameplay

La notizia in sintesi Rockstar Games ha mostrato 26 minuti di Grand Theft Auto VI .

ha mostrato 26 minuti di . Il video è stato presentato su Netflix il 27 agosto 2026.

il 27 agosto 2026. Jason Duval e Lucia Caminos guidano la storia ambientata in Leonida .

e guidano la storia ambientata in . Il lancio è fissato al 19 novembre 2026 per console.

GTA VI mostra il suo mondo

Rockstar Games ha pubblicato il più ampio sguardo ufficiale su Grand Theft Auto VI, presentando il 27 agosto 2026 su Netflix un filmato di circa 26 minuti, poi diffuso su YouTube e sul sito dello studio. L’anteprima, realizzata interamente con immagini catturate dalla versione PlayStation 5, porta per la prima volta il gameplay al centro della comunicazione del titolo.

Il gioco uscirà il 19 novembre 2026 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con un prezzo di partenza indicato di 79,99 dollari. La presentazione arriva dopo la circolazione di filmati non autorizzati attribuiti al gruppo CyberLeek, fuga definita da Rockstar “heartbreaking” per il team di sviluppo.

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Il video punta soprattutto sulla coppia composta da Jason Duval e Lucia Caminos, protagonisti di una vicenda criminale con richiami dichiarati a Bonnie e Clyde. Tra inseguimenti, rapine, sparatorie e momenti di vita quotidiana, il messaggio è chiaro: il nuovo capitolo non abbandona la formula della serie, ma prova ad aumentarne densità, reattività e ambizione narrativa.

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Jason e Lucia al centro di Leonida

L’azione si svolge in Leonida, Stato fittizio ispirato alla Florida, con Vice City come controparte contemporanea di Miami. Il montaggio mostra appartamenti, locali notturni, rooftop bar, aree paludose, coste e strade trafficate, alternando sequenze cinematografiche e controllo diretto dei personaggi.

Jason e Lucia possono essere alternati durante le missioni e, in alcune situazioni, collaborare nella stessa fuga: uno guida e l’altro spara, oppure i due si separano per seminare la polizia. Secondo le informazioni emerse dalle anteprime riservate, le scelte del giocatore possono influenzare l’evoluzione del loro legame, senza impedire alla trama principale di proseguire.

Il sistema di ricercato torna con sei stelle e sembra attribuire peso all’identificazione dei sospettati, dall’abbigliamento al veicolo usato. Il materiale mostra anche un indicatore legato a reputazione o comportamento, mentre alcune azioni lasciano intuire alternative alla violenza diretta, come disarmare o mettere in fuga gli avversari.

La presentazione include gare automobilistiche, immersioni subacquee, jet ski, kayak, motoscafo da palude, paracadutismo, basket e allenamento fisico. Alimentazione e palestra incidono sull’aspetto dei protagonisti, riprendendo e ampliando elementi già sperimentati da Rockstar in precedenti capitoli della serie.

L’attenzione maggiore riguarda però la popolazione virtuale. I passanti appaiono più vari per corporatura, abiti e comportamenti, mentre l’interazione contestuale con gli NPC sembra ispirarsi a quanto visto in Red Dead Redemption 2: saluti, provocazioni e reazioni dipendono dalla situazione, dalla distanza e dall’atteggiamento del giocatore.

Aaron Garbut, direttore artistico di Rockstar North, ha descritto una progettazione manuale degli ambienti in cui anche gli oggetti nelle stanze contribuiscono a raccontare chi vi abita. Rob Nelson, co-responsabile dello studio, ha invece collegato la maggiore complessità urbana alla volontà di trasferire nell’ambientazione moderna il livello di interazione sperimentato nel western dello studio.

Il filmato conferma inoltre la satira sui social media: un personaggio trasmette in diretta dal bagagliaio di un’auto rubata, mentre chat e contenuti digitali entrano nella rappresentazione di Vice City. La tecnologia non è solo sfondo estetico, ma uno strumento narrativo coerente con la contemporaneità dell’ambientazione.

Le immagini hanno ricevuto particolare attenzione per illuminazione, animazioni facciali, densità degli interni e transizioni tra cutscene e gameplay. Ryan McCaffrey ha definito il risultato potenzialmente il miglior gioco mai visto sul piano visivo, giudizio soggettivo che riflette comunque l’impatto tecnico registrato dopo la première.

Resta invece limitata l’informazione ufficiale sul multiplayer. Rockstar Games ha presentato GTA VI come esperienza single player al lancio, mentre il futuro di una componente online non è stato illustrato nel video.

Un lancio che supera il videogioco

La scelta di debuttare su Netflix trasforma la promozione di GTA VI in un evento audiovisivo globale, non in un semplice trailer. Il primo filmato ufficiale della serie ha superato 290 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre il secondo ha raggiunto quasi 180 milioni, segnale di un’attesa che precede ancora l’uscita del prodotto.

La scala commerciale alimenta aspettative anche per il mercato console: GTA V, pubblicato nel 2013, ha superato 200 milioni di copie vendute secondo le fonti disponibili. Per Rockstar e la controllante Take-Two, la sfida sarà trasformare l’eccezionale curiosità iniziale in una piattaforma capace di durare nel tempo.

I leak hanno reso più delicata la campagna di lancio, ma l’“Extended Look” ha consentito allo studio di riprendere il controllo del racconto. Il punto decisivo, dopo l’impatto del video, sarà verificare quanto la profondità promessa nelle immagini troverà conferma nel gioco completo.

FAQ

Quando esce Grand Theft Auto VI?

Grand Theft Auto VI uscirà il 19 novembre 2026 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Dove è ambientato GTA VI?

Leonida è lo Stato fittizio ispirato alla Florida; include Vice City, città virtuale costruita come reinterpretazione contemporanea di Miami.

Chi sono i protagonisti di GTA VI?

Jason Duval e Lucia Caminos sono i due personaggi giocabili, una coppia criminale al centro della storia.

GTA VI avrà una modalità multiplayer al lancio?

Rockstar Games ha presentato il titolo come esperienza single player al lancio e non ha illustrato nuove funzioni multiplayer nell’anteprima.

Come è stata verificata questa notizia?

Analisi e verifica incrociata della Redazione su BBC News, DER SPIEGEL, Gizmodo, Il Sole 24 ORE, Mashable, SmartWorld, TechRadar, The Verge, Tom’s Hardware e WIRED; supervisione umana prima della pubblicazione.