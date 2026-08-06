GTA 6, il 27 agosto arriva un’anteprima estesa prima su Netflix

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Rockstar Games mostrerà GTA VI con “An Extended Look” il 27 agosto.

mostrerà GTA VI con “An Extended Look” il 27 agosto. Netflix avrà l’anteprima temporanea prima della pubblicazione sui canali ufficiali.

avrà l’anteprima temporanea prima della pubblicazione sui canali ufficiali. I contenuti della presentazione restano sconosciuti, incluso l’eventuale gameplay esteso.

GTA VI uscirà il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S.

( Riassunto generato con AI)

GTA VI, anteprima estesa il 27 agosto

Rockstar Games e Take-Two hanno annunciato Grand Theft Auto VI: An Extended Look, una presentazione dedicata al nuovo capitolo della serie che debutterà il 27 agosto. L’evento sarà trasmesso inizialmente su Netflix, con successiva pubblicazione sui canali ufficiali di Rockstar, compreso YouTube. L’obiettivo è offrire uno sguardo più approfondito su GTA VI mentre si avvicina l’uscita fissata al 19 novembre per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La scelta di una prima visione per gli abbonati Netflix distingue questa comunicazione dai trailer precedenti e amplia la platea potenziale dell’annuncio. In Italia, la prima Netflix è indicata alle 21:00 del 27 agosto, mentre il filmato dovrebbe arrivare sei ore più tardi sui canali pubblici. Il teaser dell’iniziativa mostra i protagonisti Lucia e Jason, armati e con il volto coperto.

Cosa può rivelare l’Extended Look

Rockstar Games non ha comunicato durata, struttura o scene previste per l’Extended Look. Non è quindi possibile confermare che verrà mostrato gameplay esteso, né che il filmato coincida con il terzo trailer atteso dalla community. Finora, il materiale ufficiale ha incluso due trailer, pubblicati nel 2023 e nel 2025, senza un’illustrazione approfondita delle meccaniche di gioco.

L’incertezza è rilevante perché GTA VI è atteso oltre un decennio dopo GTA V, un titolo ancora centrale per il mercato. Secondo i dati diffusi a maggio dalla società madre Take-Two, GTA V ha raggiunto quasi 230 milioni di copie vendute, dopo essere stato pubblicato su tre generazioni di console e PC. Rockstar aveva confermato lo sviluppo del successore nel 2022, in seguito alla diffusione online di video di gameplay trafugati.

La nuova presentazione arriva dunque in una fase in cui l’attenzione si concentra su elementi concreti: sistemi di gioco, prestazioni e ampiezza dell’esperienza. GTA VI sarà ambientato a Vice City, città ispirata a Miami, nello Stato di Leonida. Restano però senza risposta ufficiale questioni come il supporto ai 60 fps e le modalità con cui verranno approfondite le attività dei due protagonisti.

Netflix rafforza il legame con Rockstar

La distribuzione iniziale su Netflix estende una collaborazione già sperimentata con Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition per dispositivi mobili. Brandon Riegg, vicepresidente delle serie non-fiction di Netflix, ha dichiarato: “L’attesa e la passione attorno a Grand Theft Auto VI sono senza precedenti”.

Per Rockstar Games, l’operazione concentra l’attenzione sull’uscita autunnale senza anticipare informazioni non confermate. Il 27 agosto sarà quindi soprattutto un test comunicativo: il valore dell’evento dipenderà dalla quantità di dettagli verificabili che lo studio sceglierà di rendere pubblici.

FAQ

Quando sarà trasmesso GTA VI: An Extended Look?

Sì, la presentazione è fissata per il 27 agosto: in Italia è indicata alle 21:00 su Netflix.

Dove vedere l’anteprima di GTA VI?

Sì, gli abbonati potranno seguirla prima su Netflix; il contenuto arriverà poi su YouTube e sul sito ufficiale di Rockstar Games.

Il video mostrerà il gameplay di GTA VI?

No, Rockstar Games non ha confermato sequenze di gameplay, durata o contenuti specifici dell’Extended Look.

Quando uscirà Grand Theft Auto VI?

Sì, GTA VI è previsto il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Hardware Upgrade, The Verge, Tom’s Hardware e punto-informatico.it.