17 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Insta360 amplia GO Ultra con lente da 185 gradi e nuovi supporti

La notizia in sintesi Insta360 presenta tre accessori e tre pack per GO Ultra.

La lente ultragrandangolare porta il campo visivo fino a 185 gradi.

I nuovi supporti sono destinati a moto, dirt bike e mountain bike.

GO Ultra registra fino a 200 minuti con Action Pod.

Offerta Amazon Insta360 GO Ultra Nella confezione: 1x GO Ultra, 1x Protezione lenti (preinstallata di default sulla lente), 1x Cordino di sicurezza a sgancio, 1x Easy clip magnetica, 1x Ciondolo magnetico, 1x FlexiCare – piano annuale, 1x Supporto a sgancio rapido (bianco), 1x Impugnatura Power mini, 2x Protezioni schermo e 2x Skin personalizzate (edizione speciale per il Pack Lifestyle). · POV a mani libere e Indossabile: il montaggio magnetico ti permette di agganciare la videocamera a un cappellino o di indossarla con il ciondolo magnetico, liberando le mani per una vera prospettiva in prima persona. · Leggera e portatile: 53 g e grande quanto un orologio, pensata per ottenere facilmente riprese 4K da qualsiasi angolazione. Perfetta per ciclismo, corsa, immersioni e altro ancora. Prezzo su Amazon 529,00 € Acquista su ✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Insta360 ha annunciato nuovi accessori e tre pack dedicati alla action camera GO Ultra, rivolti soprattutto a chi realizza riprese durante uscite in moto, dirt bike, mountain bike e ciclismo. L’aggiornamento amplia le opzioni di montaggio della videocamera e punta sulle riprese in prima persona, con installazioni su casco, petto, manubrio e altri punti del mezzo o dell’equipaggiamento.

L’annuncio è stato diffuso il 16 settembre 2026 con embargo fissato alle 14 del 17 settembre. I materiali tecnici forniti dall’azienda sono raccolti nel press kit dedicato agli accessori sportivi di Insta360 GO Ultra.

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Una lente da 185 gradi e nuovi punti di vista

Tra i prodotti indicati dall’azienda figura una lente ultragrandangolare che estende il campo visivo da 156 a 185 gradi. L’accessorio è pensato per includere una porzione più ampia della scena nelle immagini POV, cioè riprese dalla prospettiva di chi guida o pedala.

Foto: Insta360

La dotazione si completa con una fascia toracica, progettata per mantenere stabile l’inquadratura dal petto, e con un supporto da casco destinato alle immagini dalla visuale del pilota. I tre pack annunciati sono differenziati per mountain bike, motociclismo e ciclismo, senza che nella comunicazione siano riportati prezzi, date di vendita o dettagli sulla composizione delle singole confezioni.

Foto: Insta360

Gli accessori si inseriscono nell’ecosistema della GO Ultra, videocamera che, secondo le specifiche riportate nel materiale diffuso, registra video in 4K a 60 fotogrammi al secondo. Il modello dispone di un sensore da 1/1,28 pollici, della stabilizzazione FlowState e dell’Horizon Lock a 360 gradi. Con l’Action Pod, l’autonomia di registrazione dichiarata arriva fino a 200 minuti.

Accessori per riprese hands-free

La scelta di fascia toracica e supporto per casco risponde alla necessità di lasciare libere le mani durante la guida. Per chi usa una videocamera compatta su percorsi sterrati, strade o sentieri, il posizionamento del dispositivo condiziona sia l’angolo di ripresa sia la stabilità del filmato: l’azienda concentra quindi la novità su attacchi e prospettive, più che su un nuovo corpo macchina.

Foto: Insta360

Il campo visivo ampliato della lente può inoltre consentire di mostrare nel fotogramma una parte maggiore del manubrio, del casco, del tracciato e dell’ambiente circostante. La comunicazione non precisa, tuttavia, eventuali differenze qualitative o limitazioni operative della lente rispetto all’ottica standard.

Foto: Insta360

L’annuncio non fornisce dati su compatibilità con altri modelli, disponibilità geografica o prezzi degli accessori.

Foto: Insta360

FAQ

Quali accessori sono stati annunciati per GO Ultra?

Tre accessori: una lente ultragrandangolare, una fascia toracica e un supporto da casco.

Quanto arriva il campo visivo della nuova lente?

Il campo visivo dichiarato raggiunge 185 gradi, rispetto ai 156 gradi indicati per la configurazione precedente.

Per quali attività sono pensati i nuovi pack?

I pack sono dedicati a mountain bike, moto e ciclismo, con particolare riferimento anche alle riprese in dirt bike.

Quali caratteristiche video mantiene Insta360 GO Ultra?

La videocamera registra in 4K a 60 fps e include sensore da 1/1,28 pollici, FlowState Stabilization e Horizon Lock 360 gradi.

Qual è la fonte di questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.