Google porta oltre 100mila libri acquistati in Gemini Notebook

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⚡【Android 16 + Intelligente AI + 2GHz Octa-Core】Il Tablet Android 16 offre funzionalità di sicurezza avanzate e una protezione dei dati affidabile grazie alla gestione dei permessi personalizzabile. L’interfaccia utente intuitiva e i menu semplici sono adatti a tutte le fasce d’età. Il controllo parentale integrato garantisce un ambiente sicuro per i bambini ed è ideale per l’uso in famiglia. Il tablet è dotato di Gemini AI e offre un flusso di lavoro ottimizzato automaticamente che migliora le foto in condizioni di scarsa illuminazione in pochi secondi. Utilizza un potente processore A537 (massimo 2,0GHz), dotato di una GPU Arm Mali-G57. · 🚀【Tablet 32GB RAM + 128GB ROM + 5TB TF】Teclast M50T con 32GB di RAM (4GB LPDDR4 + 28GB espandibili) e 128GB di ROM. La scheda MicroSD consente di espandere la memoria fino a 5TB, garantendo un’esperienza di multitasking eccezionale. 128GB di memoria ROM ad alta velocità per archiviare giochi di grandi dimensioni e contenuti audiovisivi. È possibile scaricare facilmente tutte le app necessarie, come YouTube, Amazon Prime Video, Netflix e Hulu. Grazie alla grande capacità di memoria e all’espandibilità, è adatto a diverse occasioni, tra cui la vita quotidiana e il lavoro. · 🖥️【10,1 Pollici Schermo + Certificazione GMS + Widevine L1】Il tablet è ufficialmente certificato Google GMS, garantendo così un utilizzo stabile dei vari servizi Google e il download gratuito di numerose app di terze parti. Il tablet è dotato di un display ad alta risoluzione da 1280×800 con ampi angoli di visione e un’elevata luminosità di 350 nit. Potrete così godere di una qualità dell’immagine Full HD realistica e di dettagli nitidissimi. Grazie al display TDDI IPS, il comando touch è fluido e confortevole. La rapidità di reazione consente un utilizzo senza sforzo. Questo tablet da 10 pollici è ideale per giocare con i bambini, la famiglia o gli amici.