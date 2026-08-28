Google porta oltre 100mila libri acquistati in Gemini Notebook

28 Agosto 2026

28 Agosto 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Google porta oltre 100mila libri acquistati in Gemini Notebook

La notizia in sintesi

  • Google porta libri acquistati su Play Books dentro Gemini Notebook.
  • La funzione Expert Intelligence parte con oltre 100.000 titoli idonei.
  • L’accesso al testo resta vincolato all’acquisto personale del volume.
  • Il progetto coinvolge editori e 15 autori con notebook dedicati.

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Google collega Play Books a Gemini Notebook

Google ha annunciato il 27 agosto 2026 Expert Intelligence, funzione che permette di importare in Gemini Notebook alcuni ebook acquistati su Google Play Books. L’iniziativa, disponibile per titoli selezionati, consente a lettori, studenti e professionisti di interrogare i contenuti dei libri e produrre materiali basati direttamente sulle opere possedute. Il lancio riguarda inizialmente oltre 100.000 libri di editori come Penguin Random House, Macmillan Publishers, O’Reilly Media e Johns Hopkins University Press.

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La novità nasce dall’obiettivo dichiarato di collegare le fonti ritenute affidabili dagli utenti agli strumenti di intelligenza artificiale di Google, senza rendere liberamente accessibile il testo protetto da copyright. In pratica, il libro acquistato diventa una fonte nel notebook: l’utente può fare domande, ottenere risposte ancorate all’opera e combinare più titoli nello stesso spazio di lavoro. I volumi compatibili sono identificabili nella pagina di dettaglio di Play Books attraverso la voce Gemini Notebook nel badge “Tools”.

Gemini Notebook, precedentemente noto come NotebookLM, amplia così il proprio uso oltre documenti e fonti caricate dall’utente. La funzione punta a rendere i libri acquistati consultabili in modo più operativo, mantenendo però l’acquisto come condizione di accesso. Per Google, il modello può anche creare nuove occasioni di scoperta e coinvolgimento per autori ed editori.

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Come funziona Expert Intelligence e quali limiti prevede

Con Expert Intelligence, un ebook idoneo può essere usato per creare infografiche, panoramiche audio, quiz, piani e altri output di Gemini Notebook. Gli utenti possono inoltre visualizzare il testo completo del libro direttamente nel notebook e mettere in relazione le informazioni di più opere. La qualità delle risposte dipende quindi dalle fonti effettivamente aggiunte, non da una generica ricerca sul web.

Durante una dimostrazione a The Verge, il direttore editoriale di Google Labs, Steven Johnson, ha mostrato la creazione di un ricettario usando le informazioni di Food Rules di Michael Pollan. In un altro esempio, il sistema ha applicato i contenuti di Radical Candor di Kim Scott a una domanda sulla gestione di una conversazione difficile con un dipendente. Johnson ha descritto l’idea come la possibilità di costruire una raccolta di autori e competenze considerate preziose, disponibile ovunque.

Le protezioni sull’accesso sono centrali nel progetto. Chi condivide un notebook contenente un libro acquistato non trasferisce automaticamente i diritti di consultazione: un collaboratore che non possiede il titolo vedrà la fonte, ma non potrà leggere il testo né ricevere informazioni tratte da quell’opera. Il collegamento rimanderà a Google Play Books per l’eventuale acquisto della copia personale.

Questa architettura distingue l’uso del contenuto acquistato dall’addestramento indiscriminato dei modelli. Android Authority richiama il contesto delle controversie sul ricorso a testi protetti per l’AI e segnala una class action di autori ed editori contro Google, relativa a presunti impieghi non autorizzati di titoli presenti in Play Books. L’azienda non ha fornito, nelle informazioni riportate, una risposta formale a tali accuse.

La selezione iniziale include anche Bloomsbury e De Gruyter Brill. Parallelamente, Google ha lavorato con 15 autori per creare “Featured Notebooks” arricchiti con materiali supplementari e lettere introduttive. Tra i nomi citati figurano Jennifer Wallace, Michael Pollan, Kim Scott e Steven Pinker.

Un modello di accesso che tutela acquisti e licenze

Il punto più rilevante non è soltanto la sintesi automatica di un libro, ma il vincolo tra identità dell’acquirente, biblioteca digitale e utilizzo AI. Il notebook condiviso può diventare uno spazio di collaborazione, ma ogni partecipante deve avere una licenza individuale per interagire davvero con il testo protetto. È una risposta tecnica alla necessità di conciliare consultazione assistita, copyright e remunerazione dei titolari dei diritti.

Steven Johnson ha affermato che “vogliamo creare uno spazio” in cui gli utenti possano portare le conoscenze più rilevanti, generando anche possibilità di ricavo per autori ed editori. In prospettiva, Google prevede di estendere Expert Intelligence all’app Gemini e ad AI Mode nella ricerca. Le fonti indicano inoltre possibili aperture a articoli accademici, riviste, quotidiani, abbonamenti di terze parti, report aziendali e libri di testo.

FAQ

Quali libri funzionano con Expert Intelligence?

Oltre 100.000 titoli selezionati di vari editori sono compatibili; l’idoneità appare nel badge “Tools” della pagina Google Play Books.

Serve acquistare il libro su Play Books?

L’acquisto personale su Google Play Books è necessario per aggiungere il volume e interagire con i suoi contenuti in Gemini Notebook.

Cosa può generare Gemini Notebook dai libri?

Infografiche, panoramiche audio, quiz, piani e risposte fondate sul libro sono tra gli strumenti indicati da Google.

Un collaboratore può leggere un libro condiviso?

Il collaboratore senza una copia acquistata vede il libro come fonte, ma non accede al testo completo né alle informazioni elaborate da esso.

Come è stata verificata questa notizia?

L’articolo nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su 9to5Google, Android Authority e The Verge; ogni testo riceve supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

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