GTA 6, diffusi presunti video e una mappa: Rockstar chiede i takedown

20 Agosto 2026

20 Agosto 2026/Home/INTERNET/GTA 6, diffusi presunti video e una mappa: Rockstar chiede i takedown

La notizia in sintesi

  • Presunti video di GTA 6 mostrano Jason, mappa e possibili nuove meccaniche.
  • Rockstar Games non ha confermato autenticità, datazione o contenuto delle sequenze.
  • I takedown DMCA hanno accompagnato una controversa promozione di meme coin.
  • La presentazione estesa è attesa il 27 agosto 2026.

Riassunto generato con AI

GTA 6, video non confermati e polemica crypto

Grand Theft Auto VI è tornato al centro dell’attenzione nelle ultime ore dopo la diffusione online di due presunti video di gameplay e di una possibile mappa di Leonida, ambientazione ispirata alla Florida. I materiali, attribuiti al gruppo Cyberleek, mostrerebbero Jason, uno dei protagonisti, attività secondarie, combattimenti e parti dell’interfaccia durante una fase di sviluppo.

La circolazione dei filmati arriva a pochi giorni dalla presentazione estesa che Rockstar Games terrà il 27 agosto 2026, mentre il lancio del gioco è fissato al 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L’interesse non riguarda soltanto le immagini: ai link condivisi con i video sarebbero stati associati codici QR destinati a promuovere una meme coin.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Autenticità, completezza e attualità delle sequenze non sono state confermate dallo studio. Le richieste di rimozione DMCA avviate da Take-Two Interactive vengono considerate un possibile indizio della provenienza dei contenuti, ma non costituiscono una validazione ufficiale.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Cosa mostrano i materiali attribuiti a Cyberleek

Uno dei video mostrerebbe Jason vicino a una casa sul mare, accanto a una moto d’acqua e a un canestro da basket. Dopo un tiro riuscito comparirebbe un possibile incremento della concentrazione: un dettaglio che, se confermato, suggerirebbe meccaniche di progressione più esplicite rispetto a quelle tradizionalmente associate alla serie.

Nel secondo filmato, il personaggio provocherebbe un incidente e affronterebbe un altro soggetto usando una chiave inglese; l’azione farebbe scattare un livello di ricercato a due stelle. Si vedrebbero inoltre un’icona potenzialmente legata a onore o karma, opzioni che sembrano riferirsi a equipaggiamento e oggetti conservabili nell’auto, oltre a un indicatore associato al carburante.

La mappa diffusa richiama una versione compatta della Florida: una grande area urbana a est, spazi verdi a nord e a ovest e numerose isole, comprese zone meridionali paragonabili alle Florida Keys. Alcune icone sembrerebbero indicare abitazioni, veicoli e persino un alligatore, ma nessuno di questi elementi rientra nelle informazioni ufficialmente validate da Rockstar Games.

La protesta respinta da Stop Killing Games

Cyberleek ha presentato la diffusione come una protesta contro preordini digitali, presunti contenuti single-player collegati alla Ultimate Edition, assenza di modalità offline permanenti e confezioni fisiche senza disco. La documentazione di Rockstar indica che la scatola contiene un codice di download e che l’Italia rientra nella regione EMEA supportata per i codici PlayStation.

Stop Killing Games, attraverso il volontario u/Mr_Presidentle, ha negato qualsiasi legame con il gruppo e ha invitato gli utenti a non inviare denaro alla meme coin. La campagna teme che l’uso di materiale sottratto danneggi gli sviluppatori e comprometta il dialogo con i legislatori sulle tutele per i giochi acquistati.

FAQ

Quando uscirà GTA 6?

Sì, la documentazione riportata dalle fonti indica il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Quando sarà mostrato GTA 6 ufficialmente?

Sì, Rockstar Games ha una presentazione estesa prevista per il 27 agosto 2026, inizialmente indicata su Netflix.

I video di GTA 6 sono autentici?

No, Rockstar Games non ha confermato autenticità, datazione o stato di sviluppo delle sequenze attribuite a Cyberleek.

Che cosa ha criticato Stop Killing Games?

Sì, la campagna ha condannato la promozione di una meme coin legata ai filmati e ha escluso ogni associazione con Cyberleek.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Casa e ufficioLe migliori sedie ergonomiche da ufficio di agosto 2026Casa e ufficioI migliori accessori per smart working di agosto 2026Casa e ufficioLe migliori scrivanie per casa e ufficio di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium