20 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/GTA 6, diffusi presunti video e una mappa: Rockstar chiede i takedown

La notizia in sintesi Presunti video di GTA 6 mostrano Jason , mappa e possibili nuove meccaniche.

mostrano , mappa e possibili nuove meccaniche. Rockstar Games non ha confermato autenticità, datazione o contenuto delle sequenze.

non ha confermato autenticità, datazione o contenuto delle sequenze. I takedown DMCA hanno accompagnato una controversa promozione di meme coin.

La presentazione estesa è attesa il 27 agosto 2026.

GTA 6, video non confermati e polemica crypto

Grand Theft Auto VI è tornato al centro dell’attenzione nelle ultime ore dopo la diffusione online di due presunti video di gameplay e di una possibile mappa di Leonida, ambientazione ispirata alla Florida. I materiali, attribuiti al gruppo Cyberleek, mostrerebbero Jason, uno dei protagonisti, attività secondarie, combattimenti e parti dell’interfaccia durante una fase di sviluppo.

La circolazione dei filmati arriva a pochi giorni dalla presentazione estesa che Rockstar Games terrà il 27 agosto 2026, mentre il lancio del gioco è fissato al 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L’interesse non riguarda soltanto le immagini: ai link condivisi con i video sarebbero stati associati codici QR destinati a promuovere una meme coin.

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Autenticità, completezza e attualità delle sequenze non sono state confermate dallo studio. Le richieste di rimozione DMCA avviate da Take-Two Interactive vengono considerate un possibile indizio della provenienza dei contenuti, ma non costituiscono una validazione ufficiale.

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Cosa mostrano i materiali attribuiti a Cyberleek

Uno dei video mostrerebbe Jason vicino a una casa sul mare, accanto a una moto d’acqua e a un canestro da basket. Dopo un tiro riuscito comparirebbe un possibile incremento della concentrazione: un dettaglio che, se confermato, suggerirebbe meccaniche di progressione più esplicite rispetto a quelle tradizionalmente associate alla serie.

Nel secondo filmato, il personaggio provocherebbe un incidente e affronterebbe un altro soggetto usando una chiave inglese; l’azione farebbe scattare un livello di ricercato a due stelle. Si vedrebbero inoltre un’icona potenzialmente legata a onore o karma, opzioni che sembrano riferirsi a equipaggiamento e oggetti conservabili nell’auto, oltre a un indicatore associato al carburante.

La mappa diffusa richiama una versione compatta della Florida: una grande area urbana a est, spazi verdi a nord e a ovest e numerose isole, comprese zone meridionali paragonabili alle Florida Keys. Alcune icone sembrerebbero indicare abitazioni, veicoli e persino un alligatore, ma nessuno di questi elementi rientra nelle informazioni ufficialmente validate da Rockstar Games.

La protesta respinta da Stop Killing Games

Cyberleek ha presentato la diffusione come una protesta contro preordini digitali, presunti contenuti single-player collegati alla Ultimate Edition, assenza di modalità offline permanenti e confezioni fisiche senza disco. La documentazione di Rockstar indica che la scatola contiene un codice di download e che l’Italia rientra nella regione EMEA supportata per i codici PlayStation.

Stop Killing Games, attraverso il volontario u/Mr_Presidentle, ha negato qualsiasi legame con il gruppo e ha invitato gli utenti a non inviare denaro alla meme coin. La campagna teme che l’uso di materiale sottratto danneggi gli sviluppatori e comprometta il dialogo con i legislatori sulle tutele per i giochi acquistati.

FAQ

Quando uscirà GTA 6?

Sì, la documentazione riportata dalle fonti indica il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Quando sarà mostrato GTA 6 ufficialmente?

Sì, Rockstar Games ha una presentazione estesa prevista per il 27 agosto 2026, inizialmente indicata su Netflix.

I video di GTA 6 sono autentici?

No, Rockstar Games non ha confermato autenticità, datazione o stato di sviluppo delle sequenze attribuite a Cyberleek.

Che cosa ha criticato Stop Killing Games?

Sì, la campagna ha condannato la promozione di una meme coin legata ai filmati e ha escluso ogni associazione con Cyberleek.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.