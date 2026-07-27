Netflix, Movimento Consumatori avvia una class action per i rincari illegittimi

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Movimento Consumatori avvia una class action contro Netflix .

avvia una class action contro . Al centro ci sono aumenti applicati agli utenti italiani tra 2017 e 2024.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittime quattro ondate di rimodulazioni.

Il rimborso potenziale può arrivare fino a 500 euro.

(Riassunto generato con AI)

Class action sugli aumenti Netflix

Movimento Consumatori ha avviato una class action contro Netflix dopo la decisione del Tribunale di Roma, che nello scorso aprile ha dichiarato illegittimi gli aumenti applicati agli utenti italiani della piattaforma tra il 2017 e il 2024. L’iniziativa riguarda quattro ondate di rimodulazioni tariffarie e punta alla restituzione delle somme versate dagli abbonati a seguito delle clausole contestate.

La procedura si svolge in Italia e, se ammessa dal tribunale, potrebbe consentire ai clienti coinvolti di richiedere un rimborso fino a 500 euro. Il motivo dell’azione è il riconoscimento dell’illegittimità degli aumenti, ma l’esito del contenzioso resta aperto perché Netflix ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Roma.

Per gli utenti, il caso assume rilievo perché coinvolge modifiche ai prezzi intervenute in un arco temporale di sette anni. L’azione collettiva mira a concentrare in un unico procedimento le richieste di restituzione dei consumatori che ritengono di avere subito gli aumenti contestati.

Il provvedimento e le richieste degli utenti

Secondo quanto comunicato da Movimento Consumatori, la class action chiede la restituzione degli incrementi di prezzo applicati da Netflix dal 2017 al 2024. L’associazione ha predisposto un modulo online attraverso cui gli utenti possono ottenere aggiornamenti sull’iniziativa, mentre la decisione sull’ammissibilità dell’azione spetta al tribunale.

Il passaggio processuale è centrale: l’avvio della class action non equivale infatti a un rimborso già riconosciuto a tutti gli abbonati. Prima di un eventuale esame delle singole pretese, il giudice dovrà stabilire se l’azione collettiva può procedere nelle forme richieste dall’associazione.

Paolo Fiorio e Corrado Pinna, legali che assistono Movimento Consumatori nei giudizi contro Netflix, seguono il contenzioso relativo alle rimodulazioni. Il presidente dell’associazione, Alessandro Mostaccio, ha ribadito la posizione dell’ente: “Chi ha subito aumenti per clausole dichiarate vessatorie ha diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate. Auspichiamo quindi che il tribunale dichiari ammissibile l’azione di classe”.

La vicenda riguarda dunque sia il giudizio già definito dal Tribunale di Roma sugli aumenti sia il nuovo percorso collettivo avviato per ottenere la restituzione delle somme. Sono due piani collegati, ma con tempi e valutazioni giudiziarie ancora da completare.

L’appello lascia aperto il contenzioso

L’impugnazione presentata da Netflix alla Corte d’Appello di Roma mantiene aperta la controversia sulle rimodulazioni. La sentenza richiamata da Movimento Consumatori rappresenta il presupposto dell’azione, ma non chiude definitivamente la questione giudiziaria.

Il prossimo elemento da seguire sarà quindi la valutazione sull’ammissibilità della class action, insieme agli sviluppi dell’appello. Per gli abbonati interessati, l’eventuale rimborso fino a 500 euro resta una possibilità legata all’evoluzione dei procedimenti.

Il caso evidenzia inoltre come le variazioni contrattuali e tariffarie possano diventare oggetto di tutela collettiva quando vengono contestate davanti a un giudice. Ogni aggiornamento dipenderà dalle future decisioni delle autorità giudiziarie coinvolte.

FAQ

Chi ha avviato la class action?

Sì. Movimento Consumatori ha promosso l’azione collettiva contro Netflix per chiedere la restituzione degli aumenti applicati tra il 2017 e il 2024.

Quali aumenti sono contestati?

Sì. Sono contestate quattro ondate di rimodulazioni tariffarie applicate da Netflix agli utenti italiani nel periodo compreso tra il 2017 e il 2024.

Quanto può valere il rimborso?

Sì. In base al piano comunicato da Movimento Consumatori, i clienti Netflix coinvolti potrebbero ottenere un rimborso fino a 500 euro.

La class action è già stata ammessa?

No. Il tribunale deve ancora decidere sull’ammissibilità della procedura, passaggio necessario perché l’azione di classe possa proseguire.

Quali fonti sono state verificate?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.