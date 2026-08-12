Apple prepara un sistema per verificare l’origine delle foto scattate con iPhone

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Apple testa Apple Reference Image nella beta 5 di iOS 27 .

testa Apple Reference Image nella beta 5 di . La funzione certificherebbe l’origine hardware delle foto scattate con iPhone .

. L’autenticazione richiederebbe una modalità manuale e una verifica sui server Apple .

. Il sistema non dimostrerebbe da solo che la scena fotografata sia reale.

( Riassunto generato con AI)

Apple prepara la verifica delle foto su iPhone

Apple starebbe sviluppando Apple Reference Image, una funzione individuata nella beta 5 di iOS 27 che potrebbe attestare se una fotografia è stata scattata dalla fotocamera di un iPhone. Il sistema, non ancora attivo né annunciato ufficialmente, emergerebbe dal codice e dall’informativa sulla privacy della versione di prova del software.

La novità agirebbe nell’app Fotocamera, dove una modalità “Riferimento” dovrebbe essere attivata volontariamente dall’utente prima dello scatto. L’obiettivo è offrire una prova verificabile della provenienza hardware dell’immagine, in una fase in cui contenuti generati dall’intelligenza artificiale e fotografie autentiche sono sempre più difficili da distinguere.

La funzione risponderebbe quindi a un’esigenza precisa: non stabilire se ciò che appare nell’immagine sia vero, ma rendere più complesso attribuire a un iPhone una foto creata, acquisita o alterata altrove. La presenza nella beta non equivale però al lancio: Apple potrebbe modificare, rinviare o eliminare il progetto prima della distribuzione finale di iOS 27.

Come funzionerebbe l’autenticazione hardware

Secondo i dettagli emersi, Apple Reference Image inserirebbe nei metadati dati di provenienza al momento dell’acquisizione, incluse firme del sensore, fascia temporale dello scatto e identificativi hardware univoci. La certificazione non sarebbe automatica per tutte le fotografie: soltanto gli scatti realizzati in modalità Riferimento potrebbero contenere gli elementi necessari alla verifica.

L’utente potrebbe poi toccare un badge Reference sull’immagine per avviare il controllo. Il processo coinvolgerebbe i server Private Cloud Compute di Apple, che valuterebbero i dati legati al sensore, assegnerebbero un identificativo univoco e restituirebbero al dispositivo una versione autenticata.

L’informativa descritta dalle fonti indica che Apple non accederebbe alla foto grezza durante la verifica, pur potendo ricevere dati del sensore e un hash crittografico. L’azienda potrebbe inoltre rifiutare l’autenticazione per sensori ritenuti compromessi o revocare certificazioni già attribuite a immagini associate a quel componente.

Le foto autenticate sarebbero visualizzabili su iPhone, iPad e Mac, mantenendo il badge consultabile. I riferimenti individuati menzionano anche foto, video e sequenze non ritagliate, ma non chiariscono quali formati, modelli o condizioni saranno effettivamente supportati al debutto.

Provenienza non significa verità della scena

Il punto decisivo è la distinzione tra origine del file e integrità del suo contenuto. Apple Reference Image potrebbe confermare che una fotografia nasce da uno specifico sensore di iPhone, ma non proverebbe automaticamente che la scena raffigurata sia autentica né che il file non sia stato modificato dopo lo scatto.

Il progetto richiama il modello C2PA Content Credentials, già adottato da produttori come Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Leica e dalla gamma Google Pixel 10. Apple sembrerebbe però orientata a una soluzione proprietaria, mentre Adam Mosseri ha sostenuto che identificare le opere realizzate da persone potrebbe essere più praticabile dell’etichettatura dei contenuti IA.

FAQ

Che cos’è Apple Reference Image?

Sì. È una funzione in sviluppo che potrebbe verificare se una foto è stata scattata con la fotocamera di un iPhone mediante dati di provenienza hardware.

Apple Reference Image è già disponibile?

Sì, il dato certo è che la funzione non è attiva pubblicamente: riferimenti sono stati trovati soltanto nella beta 5 di iOS 27.

Come si attiverebbe la modalità Riferimento?

Sì. Le indicazioni emerse prevedono un’attivazione manuale in Impostazioni, Fotocamera, Reference Image e Reference Mode, prima dello scatto.

Apple può vedere le fotografie verificate?

Sì, secondo l’informativa descritta, Apple riceverebbe dati del sensore e hash crittografici, ma non accederebbe alla fotografia grezza durante il controllo.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Verge, Tom’s Hardware e punto-informatico.it, incluso il contributo di Tiziana Foglio.