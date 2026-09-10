10 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Poste Italiane supera mille impianti fotovoltaici installati

La notizia in sintesi Poste Italiane ha superato 1.000 impianti fotovoltaici nel primo semestre 2026.

Le installazioni sono salite a circa 1.080, per 31.700 kilowatt picco complessivi.

Entro fine 2026 il Gruppo punta a 1.300 impianti e oltre 40 GWh annui.

Il progetto Smart Building coinvolge circa 6.700 edifici dotati di sensori evoluti.

Offerta Amazon Offerta a tempo i Offerta valida fino a esaurimento scorte. Alla promozione mancano 11 giorni. DOKIO Pannello Solare 400W Monocristallino Fotovoltaico 2 pezzi da 200 Watt Questo pannello solare è dotato di una scatola di collegamento impermeabile che blocca efficacemente gli spruzzi d’acqua e la polvere dall’esterno, rendendolo perfetto per l’uso all’aperto. 2 diodi di bypass sono installati nella scatola di collegamento. · Vetro solare temperato, resistenza agli urti 2400pa e vento 5400pa carichi di neve. Prestazioni eccellenti in caso di maltempo. Esterno in alluminio di alta qualità resiste forte vento e pioggia. · Maggiore efficienza oltre il 23,1% nella nuova generazione di moduli PV da 182 mm. Maggiore stabilità di corrente e bassa perdita di energia con bus 10. Massima efficienza nel minimo spazio, due diodi di bypass integrati, diminuzione minima di potenza all’ombreggiatura. SCONTO -14% 188,61 € Prezzo consigliato: 219,99 € RISPARMI 31,38 € ⏳ Alla promozione mancano 11 giorni Acquista su Amazon ✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Poste Italiane ha superato la soglia dei mille impianti fotovoltaici installati nei primi sei mesi del 2026. Il Gruppo comunica di aver aggiunto circa 210 nuovi impianti nel semestre, raggiungendo un totale di circa 1.080 installazioni e una potenza complessiva di circa 31.700 kilowatt picco.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

L’intervento riguarda il patrimonio immobiliare dell’azienda e rientra nei programmi dedicati all’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Una parte dello sviluppo del fotovoltaico è collegata al Progetto Polis, citato dall’azienda tra le iniziative che hanno contribuito alle nuove installazioni.

Obiettivo 1.300 impianti entro la fine dell’anno

Secondo quanto indicato da Poste Italiane, il traguardo previsto entro la fine del 2026 è di circa 1.300 impianti fotovoltaici. La produzione annua attesa, una volta raggiunto l’obiettivo, supera i 40 gigawattora.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

I dati diffusi il 10 settembre mostrano quindi un’accelerazione nel primo semestre: le circa 210 nuove installazioni registrate tra gennaio e giugno rappresentano il passaggio che ha consentito di superare quota mille. Il comunicato non dettaglia la distribuzione geografica degli impianti né specifica quali edifici siano interessati dai nuovi interventi.

Le iniziative sull’energia rinnovabile si affiancano agli interventi per la gestione dei consumi negli immobili del Gruppo. Le informazioni sulle attività e sui programmi dell’azienda sono disponibili sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Smart Building, 6.700 edifici coinvolti

Nel primo semestre del 2026 è cresciuto anche il numero degli edifici interessati dal progetto Smart Building. Poste Italiane indica un aumento di circa 2.400 unità rispetto al dato precedente, arrivando a circa 6.700 immobili nei quali sono stati installati sensori per raccogliere dati sugli impianti.

I dati vengono gestiti attraverso una piattaforma unica di supervisione, gestione e controllo integrato. Il sistema è destinato a intervenire sugli impianti di illuminazione, riscaldamento e ventilazione, regolando il loro funzionamento in modo automatico.

Per gli edifici coinvolti, l’azienda stima una riduzione dei consumi di energia elettrica attorno al 15%. Il progetto punta anche a una gestione delle condizioni ambientali interne degli immobili, attraverso il monitoraggio e la regolazione degli impianti tecnici.

Il comunicato collega l’ampliamento del sistema Smart Building alla riduzione dei consumi energetici del patrimonio immobiliare. Nel 2025, secondo i dati forniti dall’azienda, il progetto ha consentito un risparmio di 10,5 gigawattora di energia elettrica.

I traguardi indicati fino al 2027

Per il programma Smart Building, Poste Italiane fissa un obiettivo di risparmio pari a circa 17 gigawattora entro il 2027. Il dato si aggiunge al target sul fotovoltaico previsto per la fine del 2026, con 1.300 impianti e una produzione superiore a 40 gigawattora all’anno.

L’aggiornamento diffuso dal Gruppo descrive due linee di intervento sul patrimonio edilizio: da una parte l’aumento della produzione elettrica attraverso gli impianti solari, dall’altra il controllo dei consumi tramite sensori e sistemi di gestione centralizzata. I risultati futuri dipenderanno dal completamento delle installazioni e dall’estensione dei sistemi Smart Building agli edifici previsti nei programmi aziendali.

FAQ

Quanti impianti fotovoltaici ha Poste Italiane?

Circa 1.080 impianti risultano installati al termine del primo semestre del 2026, dopo circa 210 nuove installazioni.

Qual è la potenza fotovoltaica installata?

Circa 31.700 kilowatt picco è la potenza complessiva indicata da Poste Italiane per gli impianti installati.

Quale obiettivo fotovoltaico è previsto per il 2026?

Circa 1.300 impianti entro fine 2026, con una produzione attesa superiore a 40 gigawattora all’anno.

Quanti edifici partecipano al progetto Smart Building?

Circa 6.700 edifici sono dotati di sensori evoluti collegati alla piattaforma di supervisione, gestione e controllo integrato.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da Poste Italiane, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.