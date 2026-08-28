Nvidia tratta l’acquisizione di Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari

28 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Nvidia sarebbe in trattativa per acquisire Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari.

sarebbe in trattativa per acquisire per 12,9 miliardi di dollari. L’accordo non è stato annunciato ufficialmente e i termini definitivi non sono pubblici.

L’operazione rafforzerebbe il peso di Nvidia nella distribuzione dei modelli AI aperti.

La neutralità di Hugging Face verso chip e cloud concorrenti sarà il nodo centrale.

Nvidia punta alla piattaforma Hugging Face

Nvidia, il gruppo guidato da Jensen Huang, avrebbe raggiunto un’intesa per acquistare Hugging Face, piattaforma centrale per la condivisione e l’uso di modelli di intelligenza artificiale, per 12,9 miliardi di dollari. La notizia è stata pubblicata il 26 agosto 2026 da The Information e ripresa da più testate; al 27 agosto 2026 né Nvidia né Hugging Face avevano comunicato termini definitivi o un calendario per il completamento dell’operazione.

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L’acquisizione, se confermata, porterebbe Nvidia oltre il ruolo di produttore di chip e software per l’AI: il gruppo entrerebbe direttamente nel luogo digitale in cui sviluppatori, ricercatori e imprese scoprono, scaricano, modificano e distribuiscono modelli. Il motivo strategico è il crescente interesse per i modelli aperti, considerati un’alternativa ai sistemi proprietari sviluppati da laboratori come OpenAI e Anthropic.

Hugging Face, fondata nel 2016 da Clément Delangue, Julien Chaumond e Thomas Wolf, ospita modelli linguistici, strumenti per immagini e audio, dataset e servizi per l’esecuzione delle applicazioni. La sua rilevanza non dipende soltanto dai ricavi: è diventata un’infrastruttura di riferimento per un ecosistema distribuito di modelli disponibili con licenze e livelli di apertura differenti.

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Chip, modelli e sviluppatori nella stessa filiera

La cifra riportata, pari a 12,9 miliardi di dollari, riflette il valore strategico della piattaforma. Nel round di finanziamento del 2023 Hugging Face aveva raccolto 235 milioni di dollari con una valutazione di circa 4,5 miliardi, mentre successive indicazioni la collocavano intorno a 7 miliardi alla fine del 2025.

Nvidia aveva già investito nella società e utilizza Hugging Face per distribuire la propria famiglia di modelli aperti Nemotron; l’11 agosto 2026 ha presentato Nemotron 3.5 Lightning per applicazioni basate su agenti AI. Anche Google e Microsoft hanno investito nella startup, mentre secondo quanto riportato altre aziende, fra cui Salesforce, avrebbero valutato l’acquisto.

Per Nvidia, il controllo della piattaforma potrebbe collegare tre livelli della catena industriale: hardware di calcolo, software di ottimizzazione e distribuzione dei modelli. Hugging Face offre inoltre servizi attraverso cui gli utenti eseguono modelli e pagano le risorse computazionali, un elemento che potrebbe riaprire spazi per le ambizioni cloud del gruppo dopo il ridimensionamento di DGX Cloud.

Il contesto competitivo rende l’ipotesi particolarmente rilevante. I maggiori laboratori AI e alcuni grandi clienti di Nvidia stanno investendo in hardware proprietario o specializzato per ridurre la dipendenza dalle GPU del gruppo: Google usa da anni le proprie TPU, mentre fornitori cloud e altri operatori sviluppano acceleratori dedicati.

Un ecosistema formato da migliaia di modelli indipendenti può invece sostenere la domanda di infrastrutture Nvidia, perché obbliga molti sviluppatori a scegliere su quale hardware eseguire i propri progetti. Brad Gastwirth, responsabile globale della ricerca e dell’intelligence di mercato di Circular Technology, ha definito l’open source “un importante contrappeso alle piattaforme chiuse come OpenAI e Anthropic”.

La definizione richiede però cautela: non tutti i modelli presenti su Hugging Face sono open source nello stesso modo. Alcuni rendono disponibili codice e pesi, altri distribuiscono i pesi con vincoli specifici; il valore dell’Hub sta proprio nell’aggregare modelli, dataset e strumenti con condizioni diverse.

La piattaforma è nota soprattutto per i modelli linguistici, ma ha rafforzato anche le attività legate alla robotica e alle applicazioni di AI fisica, settori in cui Nvidia possiede già una posizione rilevante. L’operazione potrebbe quindi aumentare le opportunità di integrazione fra repository di modelli, capacità di calcolo e sviluppo di sistemi destinati al mondo fisico.

Sullo sfondo cresce anche l’attenzione istituzionale verso le infrastrutture aperte. Il 3 giugno 2026 la Commissione europea ha presentato un pacchetto sulla sovranità tecnologica che include semiconduttori, cloud, intelligenza artificiale e open source, rendendo più sensibile il controllo di snodi digitali usati su scala globale.

La neutralità sarà il vero banco di prova

Il principale rischio industriale riguarda la neutralità di Hugging Face. La piattaforma è utilizzata da soggetti che competono fra loro e consente di lavorare con infrastrutture differenti, comprese soluzioni di AMD, TPU di Google e chip sviluppati dai provider cloud.

Una proprietà Nvidia potrebbe spingere sviluppatori e imprese a chiedersi se modelli e servizi continueranno a essere supportati senza penalizzazioni sui sistemi concorrenti. Gastwirth ha osservato che “il rischio maggiore è la neutralità”, poiché gran parte del valore della società deriva dalla fiducia degli utenti nella sua apertura.

Per Nvidia, usare il controllo in modo troppo esclusivo sarebbe controproducente: ridurrebbe l’attrattiva di un Hub costruito come punto d’incontro fra aziende, comunità di ricerca e tecnologie alternative. Eventuali autorizzazioni regolamentari dipenderanno dai termini definitivi, che non risultano ancora pubblicati.

FAQ

Quanto vale l’acquisizione di Hugging Face?

Il prezzo riportato è di 12,9 miliardi di dollari, ma Nvidia e Hugging Face non hanno ancora annunciato termini definitivi dell’accordo.

Chi ha fondato Hugging Face?

Clément Delangue, Julien Chaumond e Thomas Wolf hanno fondato la società nel 2016.

Che cosa offre la piattaforma Hugging Face?

Modelli AI, dataset e strumenti per sviluppo, modifica, distribuzione ed esecuzione di applicazioni, inclusi modelli linguistici, visivi e audio.

Perché Nvidia è interessata ai modelli aperti?

Gli sviluppatori di modelli aperti scelgono hardware e software per eseguirli; Nvidia potrebbe rafforzare la domanda delle proprie infrastrutture.

Come è stata verificata questa notizia?

Analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su AI4Business, Ars Technica e Business Insider; ogni articolo è supervisionato umanamente prima della pubblicazione.