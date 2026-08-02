Gothic Classic arriva su PlayStation e Xbox il 28 luglio 2026

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Gothic Classic arriva su console PlayStation e Xbox dal 28 luglio 2026.

arriva su console PlayStation e Xbox dal 28 luglio 2026. THQ Nordic rilancia l’action RPG originale pubblicato nel 2001.

rilancia l’action RPG originale pubblicato nel 2001. Il prezzo europeo indicato è di 29,99 euro.

La versione PlayStation include testi in italiano.

Riassunto generato con AI

Gothic Classic debutta sulle console moderne

THQ Nordic porta Gothic Classic, l’action RPG uscito nel 2001, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S dal 28 luglio 2026. Il ritorno su console coinvolge la colonia mineraria di Khorinis, scenario centrale dell’avventura del protagonista senza nome, e rende il titolo disponibile su due generazioni delle piattaforme Sony e Microsoft.

La pubblicazione arriva a venticinque anni dal debutto dell’opera originale e punta a riproporre sulle console l’esperienza che ha introdotto il mondo di Gothic. Per THQ Nordic, il valore dell’operazione risiede nel recupero del primo capitolo della serie, mantenendo al centro il viaggio dell’eroe anonimo nella colonia. Il trailer di lancio diffuso dalla società accompagna l’uscita e mostra nuovamente l’ambientazione che definisce l’identità del gioco.

Khorinis e il protagonista restano al centro

Il nucleo narrativo di Gothic Classic resta legato alla colonia mineraria di Khorinis, un luogo chiuso e ostile nel quale il giocatore interpreta un protagonista privo di nome. È questa impostazione a distinguere il primo episodio: l’esplorazione e il percorso dell’eroe si sviluppano dentro un mondo già segnato dalla durezza del suo contesto.

Il passaggio su PlayStation e Xbox non viene presentato come un nuovo capitolo, ma come l’arrivo sulle console dell’opera che nel 2001 ha avviato la serie. La scelta di riportare in primo piano il titolo originale chiarisce quindi il perimetro della pubblicazione: il riferimento è alle origini di Gothic e al suo scenario più riconoscibile. Anche il trailer console utilizza Khorinis e il suo protagonista come elementi centrali della comunicazione.

Il filmato è incorporato sul sito del gioco e accompagna il lancio con immagini coerenti con l’ambientazione storica dell’avventura. Questo aspetto rafforza la continuità tra l’identità del titolo del 2001 e la sua nuova disponibilità sulle piattaforme Sony e Microsoft. La distribuzione su console amplia così l’accesso al capitolo d’esordio senza spostare il focus narrativo dalla colonia mineraria.

Prezzo, lingue e disponibilità europea

THQ Nordic indica un prezzo di 29,99 euro per l’Europa. Sul PlayStation Store statunitense, Gothic Classic è invece proposto a 29,99 dollari, dato che conferma una collocazione commerciale distinta per i due mercati.

La scheda PlayStation segnala inoltre la presenza dei testi in italiano. Per il pubblico italiano, l’informazione riguarda direttamente la localizzazione scritta del gioco, mentre la fonte non specifica ulteriori dettagli sulle opzioni linguistiche. Prezzo e testi localizzati definiscono gli elementi pratici della nuova uscita accanto alla disponibilità su quattro piattaforme console.

La conseguenza più immediata è che il primo Gothic torna raggiungibile anche da chi utilizza l’ecosistema console Sony o Microsoft. Il debutto del 28 luglio 2026 colloca quindi la serie davanti a una platea diversa da quella originaria, conservando come riferimento l’avventura ambientata a Khorinis.

FAQ

Quando esce Gothic Classic su console?

Sì, Gothic Classic è disponibile dal 28 luglio 2026 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Quanto costa Gothic Classic in Europa?

Sì, THQ Nordic indica per l’Europa un prezzo di 29,99 euro per Gothic Classic.

Gothic Classic ha i testi in italiano?

Sì, la scheda del PlayStation Store segnala la presenza dei testi in italiano.

Quale capitolo di Gothic arriva sulle console?

Sì, arriva il primo Gothic, l’action RPG pubblicato nel 2001 e ambientato nella colonia mineraria di Khorinis.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CronacaPop.