Google porta Gemini 3.8 Flash nella modalità AI di Search

4 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Google introduce Gemini 3.8 Flash nella funzione AI Mode di Search.

introduce Gemini 3.8 Flash nella funzione AI Mode di Search. Il modello è riservato agli abbonati Google AI Pro e Ultra.

L’accesso avviene dal menu modelli tramite l’icona più.

L’annuncio segue di meno di tre settimane Gemini 3.7 Flash.

Google porta Gemini 3.8 Flash in AI Mode

Google amplia l’offerta di intelligenza artificiale nella Ricerca con Gemini 3.8 Flash, nuovo modello disponibile in AI Mode per gli abbonati Google AI Pro e Ultra a livello globale. L’annuncio è stato diffuso su X da Robby Stein, vicepresidente Product di Google Search, nel post pubblicato il 2 settembre 2026, e arriva a meno di tre settimane dall’integrazione di Gemini 3.7 Flash nella stessa funzione.

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La società presenta l’aggiornamento come un potenziamento per sviluppo software, attività agentiche e ragionamenti complessi a più passaggi, con l’obiettivo di offrire agli utenti paganti strumenti più capaci nelle richieste specialistiche all’interno del motore di ricerca. L’accesso al modello passa dal selettore dedicato in AI Mode.

Accesso globale e funzioni dichiarate

Gli utenti con un abbonamento Google AI Pro o Google AI Ultra possono selezionare Gemini 3.8 Flash toccando l’icona più e scegliendo il modello dal menu a discesa di AI Mode. La disponibilità è indicata da Google come globale, senza distinzioni geografiche riportate nell’annuncio. Il rilascio consolida la strategia di aggiornamento ravvicinato dei modelli disponibili nella ricerca assistita dall’intelligenza artificiale.

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Robby Stein ha definito Gemini 3.8 Flash “il nostro modello di lavoro più intelligente finora”, attribuendogli miglioramenti significativi rispetto alla versione 3.7 Flash nell’ingegneria del software, nelle attività agentiche e nel ragionamento multi-step. L’espressione “workhorse model” segnala il posizionamento di un modello destinato a impieghi operativi e richieste articolate, non soltanto a interazioni semplici.

Anche Nick Fox, responsabile di Google Search, ha evidenziato su X la rapidità del passaggio: Gemini 3.8 Flash viene introdotto a meno di tre settimane dalla versione precedente. Gemini 3.7 Flash, tuttavia, non risulta ancora accessibile gratuitamente in AI Mode. Stein ha spiegato che Google intende estendere queste capacità a più persone quando sarà possibile, senza fornire una tempistica o condizioni ulteriori.

Il limite resta l’accesso in abbonamento

La conseguenza più immediata del rilascio è una differenziazione netta tra le capacità disponibili per gli abbonati e quelle accessibili agli altri utenti di AI Mode. Gemini 3.8 Flash entra direttamente nei piani Google AI Pro e Ultra, mentre la versione 3.7 Flash non è stata resa gratuita dopo l’arrivo del successore.

Google indica l’intenzione di ampliare l’accesso, ma non comunica date, prezzi o dettagli sui futuri criteri di disponibilità.

FAQ

Chi può usare Gemini 3.8 Flash?

Gli abbonati Google AI Pro e Google AI Ultra possono usarlo in AI Mode di Google Search a livello globale.

Dove si seleziona Gemini 3.8 Flash?

L’icona più di AI Mode apre il menu a discesa dal quale gli abbonati possono scegliere il nuovo modello.

Quali miglioramenti indica Google?

Google segnala progressi rispetto a Gemini 3.7 Flash nello sviluppo software, nei compiti agentici e nel ragionamento specialistico multi-step.

Gemini 3.7 Flash è gratuito in AI Mode?

Gemini 3.7 Flash non risulta ancora gratuito in AI Mode, nonostante l’introduzione della successiva versione 3.8 Flash.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi redazionale accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, con supervisione umana e rielaborazione della Redazione.