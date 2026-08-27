27 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Gemini per Android testa una nuova interfaccia per chat e notifiche

La notizia in sintesi Google testa una nuova interfaccia per Gemini su Android .

testa una nuova interfaccia per su . Le chat fissate potrebbero diventare subito accessibili nella barra laterale.

Notifiche, filtri e personalizzazione riguardano anche Gemini Spark .

. Le funzioni emerse non risultano ancora disponibili nella versione stabile.

Gemini su Android, le modifiche in test

Google starebbe preparando un ulteriore aggiornamento dell’interfaccia di Gemini per Android, con interventi dedicati alla gestione delle chat, alle notifiche e alle opzioni di Gemini Spark. Le novità sono state individuate in una versione di test dell’app dai colleghi di Android Authority, dopo il restyling mobile introdotto da Google a maggio 2026 e il lancio di Gemini Intelligence. Il motivo dell’intervento sembra essere una navigazione più diretta tra conversazioni, attività e strumenti collegati all’assistente AI.

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Al centro delle modifiche ci sono utenti che utilizzano Gemini per conversazioni ricorrenti o attività che richiedono un monitoraggio nel tempo. L’attuale accesso alle conversazioni fissate passa dalla barra laterale e dalla sezione “Recenti”, mentre il test suggerisce la creazione di una voce “Fissate” collocata direttamente sopra quell’elenco. Si tratta di un cambiamento limitato nell’aspetto, ma potenzialmente rilevante per ridurre i passaggi necessari a recuperare le chat più importanti.

L’emersione delle funzioni in una build di prova non equivale a una conferma della loro distribuzione pubblica. Google non ha fornito, nel materiale disponibile, indicazioni su tempistiche, disponibilità geografica o rilascio definitivo delle modifiche. Per questo le schermate e le opzioni osservate descrivono una direzione di sviluppo dell’app, non caratteristiche già garantite per tutti gli smartphone Android.

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Chat, notifiche e filtri per le attività

La barra laterale di Gemini potrebbe essere riorganizzata attorno a tre elementi: la sezione “Fissate”, l’area “Recenti” e una ricerca resa più compatta. La riga “Cerca nelle discussioni” verrebbe infatti sostituita o spostata in alto sotto forma di icona con lente d’ingrandimento. Accanto ad essa comparirebbe una campanella, destinata ad aprire una pagina intitolata “Notifiche”.

Nella versione analizzata, questa pagina risulta vuota, ma la sua funzione ipotizzata è quella di conservare lo storico degli avvisi inviati dall’assistente. Gemini invia già notifiche, per esempio quando completa un’attività, e un archivio interno consentirebbe di recuperare quelle chiuse dalla barra delle notifiche del telefono. La scelta risponderebbe a un’esigenza pratica: non perdere il risultato o lo stato di un’azione soltanto perché l’avviso è stato rimosso dal dispositivo.

Un’altra novità riguarda i filtri applicabili alle conversazioni recenti, pensati per chi cerca una chat senza ricordare le parole da digitare nella ricerca. Le categorie individuate sono “Non letto”, “Pronto”, “Da elaborare” e “In corso”. Le ultime due sembrano collegate soprattutto a Gemini Spark, descritto come agente AI autonomo capace di lavorare per conto dell’utente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La presenza di stati diversi per le conversazioni segnala un’interfaccia orientata non soltanto allo scambio di messaggi, ma anche alla gestione di attività con avanzamenti differenti. “Pronto” può rendere immediatamente visibili i risultati disponibili, mentre “In corso” e “Da elaborare” potrebbero aiutare a distinguere le richieste che attendono un’elaborazione o un completamento. Il materiale disponibile non chiarisce però come tali stati verranno assegnati, né quali operazioni saranno effettivamente supportate da Gemini Spark.

Per Spark è emerso anche un menu “Personalizza” con tre visualizzazioni. “Scopri”, attiva per impostazione predefinita, propone applicazioni e competenze organizzate in categorie come “Per te”, “Produttività” e “Creatività”. Le altre schermate permetterebbero di separare le app dalle competenze, offrendo una lettura più precisa delle risorse connesse all’agente.

La visualizzazione dedicata alle sole applicazioni mostrerebbe quelle già collegate a Gemini Spark. Da questa pagina sarebbe possibile aggiungere o rimuovere alcune app e autorizzarne l’uso nelle conversazioni. Il punto più significativo è il controllo centralizzato delle integrazioni: l’utente potrebbe verificare quali applicazioni risultano disponibili per l’agente senza dover cercare le singole impostazioni in sezioni separate.

Più controllo sulla presenza nella barra di stato

Tra le modifiche minori individuate nella build di test c’è una voce chiamata “Barra di stato” nelle impostazioni di Gemini. L’opzione riguarderebbe l’icona a stella a quattro punte che l’assistente può mostrare quando sta lavorando in background. Non viene indicato un classico interruttore interno all’app per nasconderla.

Il collegamento porterebbe invece alla pagina delle impostazioni delle notifiche di Android, dalla quale l’utente potrebbe impedire la visualizzazione. Questa soluzione conferma che l’intervento non modifica soltanto la grafica: punta anche a rendere più controllabile la presenza dell’AI nell’interfaccia quotidiana dello smartphone. Se introdotte nella versione pubblica, le nuove voci renderebbero più ordinata la relazione tra chat, notifiche, app collegate e attività automatiche.

FAQ

Quali novità testa Gemini su Android?

La build individuata mostra chat fissate più visibili, ricerca ridotta a icona, notifiche, filtri delle conversazioni e nuove impostazioni per Gemini Spark.

Dove comparirebbero le chat fissate?

La sezione “Fissate” potrebbe apparire direttamente sopra “Recenti” nella barra laterale, eliminando il passaggio intermedio necessario nell’interfaccia attuale.

A cosa serve la pagina Notifiche?

La pagina potrebbe conservare lo storico degli avvisi di Gemini, inclusi quelli relativi al completamento di attività già rimossi dalla barra delle notifiche.

Come funzionano i filtri delle conversazioni?

I filtri emersi sono “Non letto”, “Pronto”, “Da elaborare” e “In corso”; gli ultimi due potrebbero essere riservati alle attività di Gemini Spark.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it, con supervisione umana prima della pubblicazione.