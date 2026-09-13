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OpenAI lancia ChatGPT for Financial Services con Morgan Stanley ed Evercore

13 Settembre 2026

13 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/OpenAI lancia ChatGPT for Financial Services con Morgan Stanley ed Evercore

La notizia in sintesi

  • OpenAI lancia ChatGPT for Financial Services con Morgan Stanley ed Evercore.
  • La piattaforma automatizza analisi, modelli LBO, pitchbook e note di ricerca.
  • Il modello ottiene il 69,9% nel test interno OfficeQA Pro.
  • L’automazione apre un nodo sulla formazione degli analisti junior.

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OpenAI porta ChatGPT nelle banche d’affari

OpenAI ha lanciato ChatGPT for Financial Services, una versione dedicata alla finanza sviluppata con Morgan Stanley ed Evercore, destinata a banche d’affari, consulenti e professionisti del settore. Il prodotto genera analisi di bilancio, modelli di leveraged buyout, liste di potenziali acquirenti, note di ricerca e pitchbook esportabili nei formati Excel, Word e PowerPoint.

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Il lancio arriva dopo tre anni di collaborazione con Morgan Stanley, prima banca ad accedere in anticipo a GPT-4 nel 2023. L’obiettivo è trasferire l’intelligenza artificiale nelle attività di raccolta dati, modellazione e prima stesura dei documenti, tradizionalmente affidate agli analisti più giovani, riducendo i tempi di produzione e standardizzando l’output finanziario.

Dati professionali e risultati del test interno

ChatGPT for Financial Services integra fonti normalmente accessibili tramite abbonamenti professionali, tra cui Daloopa, PitchBook, LSEG News, S&P Capital IQ, MSCI, Dow Jones Factiva e Moody’s per le informazioni sul rischio di credito. I documenti prodotti possono includere citazioni verificabili e adottare il template grafico del cliente, una funzione pensata per inserirsi nei flussi di lavoro già usati da banche e società di consulenza.

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Nel confronto interno OfficeQA Pro, dedicato ai compiti d’ufficio finanziario, il nuovo modello ha ottenuto il 69,9%, contro il 60,2% del predecessore. Il dato, diffuso dalla stessa OpenAI, non misura però in modo indipendente la riduzione degli errori rispetto al lavoro umano, mentre i fornitori dei dati restano partner commerciali dell’operazione.

Jeff McMillan, responsabile dati e AI di Morgan Stanley, ha sintetizzato la promessa affermando che lo strumento rende ogni consulente competente quanto la persona più capace dell’organizzazione. Nella banca, il 98% dei consulenti utilizza già assistenti interni costruiti sulla base di GPT-4. In Italia, invece, il 91% degli istituti considera l’AI una priorità, ma solo il 23% la porta oltre la fase sperimentale, con la governance interna indicata come principale freno.

Il nodo della formazione per gli analisti junior

L’effetto più rilevante può riguardare la formazione: modelli LBO, comparabili e bozze di pitchbook sono compiti ripetitivi, ma costituiscono anche l’esercizio con cui un junior impara a valutare un bilancio. Se l’output viene generato in poche ore, le banche potrebbero ridurre le assunzioni iniziali oppure spostare gli analisti sul controllo qualità e sulla relazione con il cliente.

Una soluzione possibile consiste nell’affidare ai junior la revisione dell’output prodotto dal modello, ma richiede tempo dei supervisori senior. Il vantaggio sarà inoltre più accessibile agli istituti dotati di integrazioni su misura e dati proprietari, mentre gli altri resteranno legati a prodotti generalisti.

FAQ

Cosa produce ChatGPT for Financial Services?

Genera analisi di bilancio, modelli leveraged buyout, liste di acquirenti, note di ricerca e pitchbook esportabili in Excel, Word e PowerPoint.

Quale risultato ha ottenuto nel test OfficeQA Pro?

Il nuovo modello ha raggiunto il 69,9% nel confronto interno OfficeQA Pro, rispetto al 60,2% registrato dal predecessore.

Quali fornitori alimentano i dati finanziari?

Daloopa, PitchBook, LSEG News, S&P Capital IQ, MSCI, Dow Jones Factiva e Moody’s figurano tra i fornitori citati per dati e rischio.

A che punto è l’AI nelle banche italiane?

Il 91% degli istituti considera l’intelligenza artificiale una priorità, ma soltanto il 23% supera la fase sperimentale secondo i dati riportati.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, attraverso un’analisi accurata che include Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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