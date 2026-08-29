29 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Gemini Nano 4, Google indica i primi sette smartphone compatibili

La notizia in sintesi Google certifica sette smartphone compatibili con Gemini Nano 4.

certifica sette smartphone compatibili con Gemini Nano 4. La lista include la serie Pixel 11 e tre pieghevoli Samsung .

e tre pieghevoli . Gemini Intelligence richiede almeno 12 GB di RAM e supporto AI locale.

Pixel 10 e Galaxy S26 non hanno ancora una conferma ufficiale.

Gemini Nano 4 arriva su Pixel 11 e Galaxy Z

Google ha aggiornato la propria documentazione per sviluppatori, indicando i primi sette smartphone Android compatibili con Gemini Nano 4, modello di intelligenza artificiale progettato per funzionare direttamente sul dispositivo. L’elenco, pubblicato dopo il lancio della serie Pixel 11 e dei nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z, riguarda i telefoni che possono eseguire le più recenti esperienze AI locali di Google.

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I dispositivi ufficialmente elencati sono Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold, Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra. La novità definisce quali modelli dispongono della quarta generazione di Gemini Nano, ma non equivale automaticamente all’abilitazione di tutte le funzioni riunite sotto il nome Gemini Intelligence.

Il motivo è nei requisiti più severi fissati da Google: l’azienda sta collegando le capacità AI avanzate non soltanto alla versione di Android, ma alla memoria, al processore, alla sicurezza e alla possibilità di elaborare modelli direttamente in locale. L’obiettivo dichiarato dalle funzioni presentate è ampliare l’assistenza contestuale e l’automazione delle attività, riducendo la dipendenza dai server remoti.

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Requisiti tecnici e funzioni disponibili

La documentazione di Google torna a indicare Gemini Nano v3 o superiore fra le condizioni necessarie per Gemini Intelligence, formula già comparsa a maggio e successivamente rimossa dalla pagina Android dedicata. Per l’accesso servono inoltre almeno 12 GB di RAM, un processore di fascia alta qualificato, AI Core e requisiti specifici sulle prestazioni multimediali.

Il pacchetto richiede anche supporto ad AVF e pKVM, cinque aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza trimestrali. Sono vincoli che spostano la selezione oltre la sola potenza hardware: per Google, la disponibilità delle nuove capacità AI dipende anche dalla continuità degli aggiornamenti e dalle protezioni del dispositivo.

Gemini Nano 4 è rilevante perché è pensato per eseguire attività sul telefono, senza connessione ai server di Google. La lista è destinata anzitutto agli sviluppatori, ma offre un’indicazione concreta sul perimetro iniziale dell’AI on-device di nuova generazione e sulle piattaforme sulle quali le app potranno integrare funzioni compatibili.

Gemini Intelligence era stato lanciato sui più recenti pieghevoli Samsung, con automazioni che coinvolgono oltre 40 applicazioni. Sui Pixel 11, invece, Google ha presentato Rambler e Assistenza Proattiva, precedentemente nota come Magic Cue: strumenti destinati a interpretare il contesto d’uso e a proporre supporto durante le attività.

Rambler, integrato nella digitazione vocale di Gboard, punta a rendere la trascrizione più naturale: l’utente può correggersi, ripetere parole o cambiare idea, mentre Gemini riorganizza il testo. Create My Widget, annunciato ma senza una disponibilità definita, dovrebbe invece creare widget personalizzati partendo dalla descrizione delle informazioni desiderate nella schermata Home.

Le ricostruzioni pubblicate da Abner Li, Tommaso Calabrese, Adamya Sharma e Joe Maring convergono sul dato centrale: il supporto Nano 4 è ufficiale per sette modelli, mentre la distribuzione delle singole funzioni resta distinta dalla semplice compatibilità del modello. La documentazione non conferma al momento Gemini Intelligence per Pixel 10, Pixel 10 Pro o per la gamma Samsung Galaxy S26.

Una selezione più netta tra gli smartphone

L’aggiornamento rende più visibile una differenza destinata a pesare nelle prossime versioni di Android: ricevere aggiornamenti del sistema non garantisce l’accesso alle funzioni Gemini più avanzate. Un telefono può rimanere supportato sul piano software, ma non soddisfare tutti i requisiti richiesti per l’elaborazione locale dei modelli AI.

Per i modelli non presenti nell’elenco non si può però parlare di esclusione definitiva. Google aveva già precisato che le nuove capacità sarebbero arrivate a ondate, quindi l’assenza dalla documentazione attuale non stabilisce da sola il destino di dispositivi recenti con hardware di fascia alta.

Il punto da monitorare è la separazione tra compatibilità con Gemini Nano 4 e disponibilità effettiva delle singole esperienze. Secondo quanto riportato, Rambler e Create My Widget risultano per ora associati ai Pixel 11, pur mentre i nuovi pieghevoli Samsung figurano nella lista dei telefoni compatibili con Nano 4.

FAQ

Quali telefoni supportano Gemini Nano 4?

Google elenca quattro Pixel 11 e tre pieghevoli Samsung Galaxy Z: Flip8, Fold8 e Fold8 Ultra.

Quanta RAM richiede Gemini Intelligence?

Almeno 12 GB di RAM sono richiesti insieme a un processore qualificato, AI Core e supporto all’esecuzione locale di Gemini Nano.

Gemini Nano 4 funziona senza connessione?

L’elaborazione del modello è progettata per avvenire direttamente sul dispositivo, senza dipendere dalla connessione ai server di Google.

Pixel 10 e Galaxy S26 riceveranno Gemini Intelligence?

Nessuna conferma ufficiale riguarda Pixel 10 o la serie Samsung Galaxy S26; Google ha previsto una distribuzione graduale delle funzioni.

Come è stata verificata questa notizia?

L’analisi della Redazione incrocia 9to5Google, Android Authority, Hardware Upgrade e TuttoAndroid; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.