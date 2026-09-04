Il governo Usa sostiene OpenAI nella causa sul copyright con il New York Times

4 Settembre 2026

4 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Il governo Usa sostiene OpenAI nella causa sul copyright con il New York Times

La notizia in sintesi

  • L’amministrazione Trump sostiene OpenAI nella causa sul copyright avviata dal New York Times.
  • Il governo considera l’addestramento IA potenzialmente protetto dal fair use.
  • Il giudice Sidney H. Stein non è obbligato a seguire la lettera.
  • La posizione può influire su numerose cause analoghe negli Stati Uniti.

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Il governo Usa sostiene OpenAI sul fair use

L’amministrazione Trump è intervenuta nel contenzioso federale che oppone il New York Times a OpenAI e Microsoft, sostenendo che l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale su opere protette possa rientrare nel fair use. In una lettera depositata presso il tribunale, il governo degli Stati Uniti ha affermato di avere un forte interesse nella causa, avviata dal quotidiano nel 2023 per presunte violazioni del copyright legate all’uso dei suoi articoli. La posizione riguarda il giudice distrettuale Sidney H. Stein e punta a tutelare la leadership globale americana nell’IA, mentre editori e autori chiedono compensi per contenuti utilizzati senza autorizzazione.

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Le ragioni del Dipartimento di Giustizia

Nel sistema statunitense, il fair use può proteggere determinati impieghi di materiali coperti da diritto d’autore. L’amministrazione sostiene che l’addestramento dei large language model sia «straordinariamente trasformativo» e separato dagli output degli strumenti: equiparare le due fasi, secondo la lettera, produrrebbe effetti problematici sul copyright, richiamando il caso della giovane Joan Didion che ricopiava racconti di Ernest Hemingway per apprendere la scrittura. Il governo ritiene inoltre che i modelli di OpenAI non competano in misura significativa con gli articoli del New York Times; argomenti estesi anche alle altre parti nelle cause connesse.

Per Evan Brown, legale di Neal & McDevitt, il giudice Stein non è tenuto a seguire il documento, ma difficilmente ne ignorerà il peso, data la provenienza dal Dipartimento di Giustizia. Pamela Samuelson, codirettrice del Berkeley Center For Law & Technology, lo definisce uno sviluppo significativo e coerente con le pronunce finora emerse. Tra queste, la causa Kadrey contro Meta, vinta tecnicamente dall’azienda per insufficienza di prove sul danno, e il caso Anthropic: riconosciuto il fair use dell’addestramento, ma con 1,5 miliardi di dollari dovuti agli autori per libri piratati.

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Una posizione destinata a pesare sulle cause

La lettera non decide il merito, ma chiarisce che l’interpretazione governativa può estendersi a editori, autori e aziende coinvolti nelle numerose vertenze sull’addestramento dell’IA. Graham James, portavoce del New York Times, sostiene che le imprese dovrebbero pagare equamente i contenuti, mentre Mary Rasenberger dell’Author’s Guild giudica la posizione governativa fondata su una grave incomprensione di fair use e copyright. L’esame di Sidney H. Stein potrà incidere oltre questa causa, pur senza essere vincolato dalla lettera, anche nel dibattito sulle opere musicali attribuite a Anthropic.

FAQ

Qual è la posizione del governo sul fair use?

Il governo considera l’addestramento degli LLM su opere protette potenzialmente trasformativo e ritiene necessario preservare la leadership statunitense nell’intelligenza artificiale.

Quando è iniziata la causa del New York Times?

Nel 2023, il quotidiano ha accusato OpenAI e Microsoft di avere addestrato strumenti di IA sui suoi articoli senza autorizzazione.

Il giudice deve seguire la lettera governativa?

Sidney H. Stein non deve adottare la tesi governativa, benché il documento del Dipartimento di Giustizia possa influenzare significativamente la valutazione.

Quale precedente riguarda Anthropic e gli autori?

Anthropic deve pagare agli autori 1,5 miliardi di dollari perché aveva piratato libri, pur avendo ottenuto il riconoscimento del fair use.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono rielaborate dalla Redazione con supervisione umana, attraverso un’analisi accurata di fonti ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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