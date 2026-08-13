Google presenta Gemini 3.7 Flash, modello per coding e agenti

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google presenta Gemini 3.7 Flash , nuovo modello per coding e agenti.

presenta , nuovo modello per coding e agenti. Il rilascio segue di tre settimane Gemini 3.6 Flash .

. Prezzo iniziale ridotto fino al 31 dicembre 2026.

Il modello arriva anche su Gemini Spark in oltre 160 Paesi.

( Riassunto generato con AI)

Google lancia Gemini 3.7 Flash per sviluppatori e agenti

Google ha presentato il 13 agosto 2026 Gemini 3.7 Flash, definendolo il proprio modello “workhorse” più intelligente per programmazione e agenti basati sull’intelligenza artificiale. L’annuncio, firmato da Tulsee Doshi, Senior Director of Product Management per il team Gemini, riguarda sviluppatori, aziende e utenti di Gemini Spark in oltre 160 Paesi.

Il nuovo modello arriva tre settimane dopo Gemini 3.6 Flash e punta a migliorare debugging, risoluzione di problemi software, sviluppo web e attività professionali che richiedono l’analisi di documenti complessi. La ragione strategica del lancio è combinare prestazioni più elevate e costi iniziali inferiori, così da rendere più sostenibile l’uso di agenti pronti per la produzione.

Google indica un prezzo introduttivo valido fino alla fine del 2026: 0,75 dollari per un milione di token in input e 3,75 dollari per un milione di token in output. La società collega il rilascio ai riscontri ricevuti dagli sviluppatori e a nuove innovazioni algoritmiche.

Prestazioni dichiarate tra codice, web e documenti complessi

Secondo Google, Gemini 3.7 Flash migliora l’accuratezza del codice già al primo tentativo e richiede meno interventi manuali nei flussi di ingegneria software. Nei test citati dall’azienda, il modello ottiene il 43,6% su FrontierCode 1.1 Main, rispetto al 34,4% di Gemini 3.6 Flash, e il 65,3% su DeepSWE v1.1 contro il 49,0%.

Per lo sviluppo web, il modello dovrebbe generare layout più funzionali e applicazioni più complete con un numero inferiore di prompt. Su WebDev Arena di Arena.ai, Google riporta un punteggio Elo di 1.588 per Gemini 3.7 Flash, superiore ai 1.538 punti attribuiti alla versione precedente.

Il salto dichiarato coinvolge anche finanza, diritto e bioscienze, ambiti nei quali servono ragionamento e precisione nell’elaborazione di contenuti densi. Nel benchmark GDP.pdf, dedicato alla gestione di documenti complessi, Gemini 3.7 Flash raggiunge il 34% contro il 22% di Gemini 3.6 Flash.

In AutomationBench, test citato per la capacità di completare flussi di lavoro aziendali reali, il risultato indicato è del 30,4%, rispetto al 17% del modello precedente. L’elemento centrale non è soltanto la generazione di testo o codice: Google sostiene che il modello pianifichi con maggiore attenzione i passaggi multipli e l’impiego degli strumenti.

Questa impostazione mira a ridurre retry e supervisione nelle attività automatizzate, una condizione rilevante quando gli agenti devono agire su processi complessi. Le metriche riportate restano quelle comunicate da Google e vanno lette nel perimetro delle valutazioni selezionate dall’azienda.

Tra gli esempi mostrati figurano giochi 3D generati da un prompt, pagine interattive e la trasformazione di PDF statici in esperienze web con grafici e informazioni aggregate. Google cita inoltre l’uso combinato con Nano Banana e Gemini Omni per generare componenti, elementi grafici e interfacce.

Spark e sicurezza segnano la prossima fase operativa

Gemini Spark, l’agente personale di Google AI Pro e Ultra, inizierà a usare Gemini 3.7 Flash dal giorno dell’annuncio. Google afferma che l’aggiornamento renderà più efficienti operazioni come consolidare file, preparare email e aggiornare documenti di stato attraverso le app di Google Workspace.

Il rilascio include anche salvaguardie aggiornate contro usi impropri nei settori chimico, biologico, radiologico, nucleare e del cyber offense. Il modello viene quindi posizionato come un aggiornamento operativo, non soltanto come un incremento di benchmark.

Dal 1° gennaio 2027, terminata l’offerta iniziale, il prezzo passerà a 1,50 dollari per milione di token in input e 7,50 dollari per milione di token in output.

FAQ

Quando è stato annunciato Gemini 3.7 Flash?

Sì, Google ha annunciato Gemini 3.7 Flash il 13 agosto 2026, tre settimane dopo il rilascio di Gemini 3.6 Flash.

Quanto costa Gemini 3.7 Flash?

Sì, fino al 31 dicembre 2026 costa 0,75 dollari per milione di token input e 3,75 dollari per milione di token output.

Quali attività migliora Gemini 3.7 Flash?

Sì, Google indica miglioramenti per debugging, risoluzione di issue, sviluppo web, analisi documentale e automazione di flussi aziendali.

Gemini Spark utilizzerà il nuovo modello?

Sì, Gemini Spark utilizzerà Gemini 3.7 Flash dal giorno dell’annuncio per gli abbonati Google AI Pro e Ultra in oltre 160 Paesi.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Google.