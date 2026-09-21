21 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Vorwerk introduce Cookidoo Assistant AI per ricette e pianificazione pasti
La notizia in sintesi
- Vorwerk rende disponibile Cookidoo® Assistant, basato sull’intelligenza artificiale.
- La funzione traduzione arriva sull’app Cookidoo® per sette lingue iniziali.
- Bimby® TM7 aggiunge l’arabo, con interfaccia e tastiera da destra a sinistra.
- L’aggiornamento include oltre 100 ricette arabe native per Bimby® TM7.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
VORWERK BIMBY TM7 – Robot da Cucina Multifunzione 20+ in 1 con Schermo Touch 10″, Cookidoo® Integrato, Boccale Isolato e Varoma per Cottura a Vapore – Tecnologia Avanzata Garanzia e Assistenza incluse
OLTRE 20 FUNZIONI IN UN SOLO ROBOT: pesa, trita, frulla, impasta, cuoce, soffrigge, emulsiona e cuoce a vapore, riducendo tempi, utensili e complessità in cucina. · SCHERMO TOUCH DA 10″: ampio display ad alta definizione che guida ogni preparazione passo dopo passo, rendendo ogni ricetta semplice, intuitiva e sempre sotto controllo. · COOKIDOO INTEGRATO: accesso diretto a oltre 10.000 ricette in italiano sempre aggiornate, con istruzioni guidate, gestione delle porzioni e sincronizzazione con l’app.
Vorwerk ha annunciato nuove funzioni digitali per l’ecosistema Bimby® e Cookidoo®, introducendo un assistente basato sull’intelligenza artificiale, la traduzione delle ricette nell’app e l’arabo tra le lingue disponibili su Bimby® TM7. Le novità puntano a facilitare la ricerca dei piatti, la pianificazione dei pasti e l’accesso ai contenuti internazionali della piattaforma.
Il nuovo Cookidoo® Assistant è stato reso disponibile alla community dopo una fase di test avviata nel dicembre 2025 con un gruppo selezionato di incaricati alla vendita Bimby®. Lo strumento comprende richieste formulate in linguaggio quotidiano e può aiutare gli utenti a individuare ricette, mettere a confronto proposte diverse, organizzare i pasti e cercare idee sulla base degli ingredienti disponibili o di specifiche esigenze alimentari.
Un assistente per cercare ricette e organizzare i pasti
Cookidoo® è la piattaforma digitale collegata a Bimby® e, secondo quanto comunicato dall’azienda, contiene oltre 100.000 ricette provenienti da vari Paesi. Con l’assistente, la ricerca non si limita a parole chiave o categorie: gli utenti possono formulare richieste legate a una cena in famiglia, a un’occasione con ospiti o alla necessità di utilizzare prodotti già presenti in cucina.
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L’assistente indirizza quindi verso i contenuti disponibili e verso la modalità “Cucina Guidata”, con cui le preparazioni vengono seguite attraverso i passaggi indicati dal dispositivo. Vorwerk riferisce che i riscontri raccolti durante dimostrazioni culinarie e conversazioni con i clienti sono stati usati per definire le funzioni del servizio prima della distribuzione più ampia.
Il robot Bimby® TM7 è consultabile sulla pagina dedicata di Vorwerk, dove l’azienda presenta il dispositivo e le relative caratteristiche.
Traduzione nell’app Cookidoo®
Tra gli aggiornamenti annunciati c’è anche una funzione di traduzione delle ricette, disponibile sull’app mobile Cookidoo®. Nella fase iniziale interesserà una selezione di ricette e le lingue inglese, polacco, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco e francese.
La funzione permette di consultare in una lingua diversa parte del catalogo internazionale della piattaforma. L’azienda prevede di ampliare gradualmente la disponibilità, aggiungendo nuove lingue e ulteriori ricette, senza indicare una data o una lista dettagliata per i successivi aggiornamenti.
La novità riguarda i contenuti di Cookidoo® e non modifica le ricette in sé: serve a rendere consultabili preparazioni di altri mercati da utenti che utilizzano l’app nella propria lingua. Gli accessori e altri prodotti Bimby® sono disponibili anche nell’e-shop Vorwerk.
L’arabo entra nell’interfaccia di Bimby® TM7
L’aggiornamento aggiunge l’arabo alle opzioni linguistiche di Bimby® TM7 a livello globale. L’interfaccia grafica e la tastiera sono state adattate al sistema di lettura da destra a sinistra, consentendo la ricerca e l’uso della “Cucina Guidata” in arabo.
Il rilascio comprende oltre 100 ricette native dedicate alle tradizioni gastronomiche del mondo arabo. Vorwerk ha inoltre indicato che la versione araba dell’app Cookidoo® e del portale web arriverà entro la fine dell’anno.
“Bimby® è un prodotto che si è sempre evoluto ascoltando le idee e le esperienze quotidiane della sua community. Con questo aggiornamento rendiamo l’intero ecosistema ancora più intelligente, intuitivo e inclusivo.”
Lo afferma il Dr. Thomas Stoffmehl, CEO Vorwerk.
“La ricerca guidata dall’intelligenza artificiale e la traduzione delle ricette semplificano l’accesso ai nostri contenuti, mentre l’attesa introduzione della lingua araba risponde a una richiesta che la community ci ha espresso con grande entusiasmo”.
Secondo Stoffmehl, le tre novità costituiscono interventi distinti ma collegati: la ricerca assistita, la traduzione e l’interfaccia araba ampliano le modalità con cui gli utenti possono individuare ricette e seguirne la preparazione attraverso Bimby®.
FAQ
Cos’è Cookidoo® Assistant?
È uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che aiuta a cercare ricette, confrontare opzioni, pianificare pasti e organizzare idee di cucina.
Quando è disponibile Cookidoo® Assistant?
È disponibile per tutti i clienti della community dopo una fase di test avviata dagli incaricati alla vendita Bimby® nel dicembre 2025.
Quali lingue supporta inizialmente la traduzione?
Inglese, polacco, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco e francese sono le sette lingue previste inizialmente per una selezione di ricette.
Cosa cambia con l’arabo su Bimby® TM7?
L’interfaccia e la tastiera adottano il layout da destra a sinistra, con ricerca e “Cucina Guidata” disponibili anche in arabo.
Come è stato realizzato questo articolo?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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