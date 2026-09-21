21 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Vorwerk introduce Cookidoo Assistant AI per ricette e pianificazione pasti

La notizia in sintesi Vorwerk rende disponibile Cookidoo® Assistant, basato sull’intelligenza artificiale.

La funzione traduzione arriva sull’app Cookidoo® per sette lingue iniziali.

Bimby® TM7 aggiunge l’arabo, con interfaccia e tastiera da destra a sinistra.

L’aggiornamento include oltre 100 ricette arabe native per Bimby® TM7.

Vorwerk ha annunciato nuove funzioni digitali per l’ecosistema Bimby® e Cookidoo®, introducendo un assistente basato sull’intelligenza artificiale, la traduzione delle ricette nell’app e l’arabo tra le lingue disponibili su Bimby® TM7. Le novità puntano a facilitare la ricerca dei piatti, la pianificazione dei pasti e l’accesso ai contenuti internazionali della piattaforma.

Il nuovo Cookidoo® Assistant è stato reso disponibile alla community dopo una fase di test avviata nel dicembre 2025 con un gruppo selezionato di incaricati alla vendita Bimby®. Lo strumento comprende richieste formulate in linguaggio quotidiano e può aiutare gli utenti a individuare ricette, mettere a confronto proposte diverse, organizzare i pasti e cercare idee sulla base degli ingredienti disponibili o di specifiche esigenze alimentari.

Un assistente per cercare ricette e organizzare i pasti

Cookidoo® è la piattaforma digitale collegata a Bimby® e, secondo quanto comunicato dall’azienda, contiene oltre 100.000 ricette provenienti da vari Paesi. Con l’assistente, la ricerca non si limita a parole chiave o categorie: gli utenti possono formulare richieste legate a una cena in famiglia, a un’occasione con ospiti o alla necessità di utilizzare prodotti già presenti in cucina.

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L’assistente indirizza quindi verso i contenuti disponibili e verso la modalità “Cucina Guidata”, con cui le preparazioni vengono seguite attraverso i passaggi indicati dal dispositivo. Vorwerk riferisce che i riscontri raccolti durante dimostrazioni culinarie e conversazioni con i clienti sono stati usati per definire le funzioni del servizio prima della distribuzione più ampia.

Il robot Bimby® TM7 è consultabile sulla pagina dedicata di Vorwerk, dove l’azienda presenta il dispositivo e le relative caratteristiche.

Traduzione nell’app Cookidoo®

Tra gli aggiornamenti annunciati c’è anche una funzione di traduzione delle ricette, disponibile sull’app mobile Cookidoo®. Nella fase iniziale interesserà una selezione di ricette e le lingue inglese, polacco, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco e francese.

La funzione permette di consultare in una lingua diversa parte del catalogo internazionale della piattaforma. L’azienda prevede di ampliare gradualmente la disponibilità, aggiungendo nuove lingue e ulteriori ricette, senza indicare una data o una lista dettagliata per i successivi aggiornamenti.

La novità riguarda i contenuti di Cookidoo® e non modifica le ricette in sé: serve a rendere consultabili preparazioni di altri mercati da utenti che utilizzano l’app nella propria lingua. Gli accessori e altri prodotti Bimby® sono disponibili anche nell’e-shop Vorwerk.

L’arabo entra nell’interfaccia di Bimby® TM7

L’aggiornamento aggiunge l’arabo alle opzioni linguistiche di Bimby® TM7 a livello globale. L’interfaccia grafica e la tastiera sono state adattate al sistema di lettura da destra a sinistra, consentendo la ricerca e l’uso della “Cucina Guidata” in arabo.

Il rilascio comprende oltre 100 ricette native dedicate alle tradizioni gastronomiche del mondo arabo. Vorwerk ha inoltre indicato che la versione araba dell’app Cookidoo® e del portale web arriverà entro la fine dell’anno.

“Bimby® è un prodotto che si è sempre evoluto ascoltando le idee e le esperienze quotidiane della sua community. Con questo aggiornamento rendiamo l’intero ecosistema ancora più intelligente, intuitivo e inclusivo.”

Lo afferma il Dr. Thomas Stoffmehl, CEO Vorwerk.

“La ricerca guidata dall’intelligenza artificiale e la traduzione delle ricette semplificano l’accesso ai nostri contenuti, mentre l’attesa introduzione della lingua araba risponde a una richiesta che la community ci ha espresso con grande entusiasmo”.

Secondo Stoffmehl, le tre novità costituiscono interventi distinti ma collegati: la ricerca assistita, la traduzione e l’interfaccia araba ampliano le modalità con cui gli utenti possono individuare ricette e seguirne la preparazione attraverso Bimby®.

FAQ

Cos’è Cookidoo® Assistant?

È uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che aiuta a cercare ricette, confrontare opzioni, pianificare pasti e organizzare idee di cucina.

Quando è disponibile Cookidoo® Assistant?

È disponibile per tutti i clienti della community dopo una fase di test avviata dagli incaricati alla vendita Bimby® nel dicembre 2025.

Quali lingue supporta inizialmente la traduzione?

Inglese, polacco, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco e francese sono le sette lingue previste inizialmente per una selezione di ricette.

Cosa cambia con l’arabo su Bimby® TM7?

L’interfaccia e la tastiera adottano il layout da destra a sinistra, con ricerca e “Cucina Guidata” disponibili anche in arabo.

Come è stato realizzato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.