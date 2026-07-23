23 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Gli Usa accusano Moonshot AI di aver distillato il modello di Anthropic

La notizia in sintesi

Moonshot AI è accusata dagli Stati Uniti di distillazione illecita contro Anthropic .

è accusata dagli Stati Uniti di distillazione illecita contro . Scott Bessent prospetta sanzioni per furti industriali di proprietà intellettuale.

prospetta sanzioni per furti industriali di proprietà intellettuale. L’attenzione riguarda anche il presunto accesso cinese ai server Nvidia GB300 .

. Il rilascio open-source di Kimi K3 aumenta il confronto tecnologico tra Washington e Pechino.

(Riassunto generato con AI)

Accuse USA contro Moonshot AI

Moonshot AI, società di intelligenza artificiale con sede a Pechino, è stata accusata dalla Casa Bianca di avere estratto su larga scala capacità dai modelli di Anthropic per sviluppare Kimi K3. L’accusa è stata resa pubblica il 23 luglio da Michael Kratsios, consigliere scientifico e tecnologico del presidente Donald Trump, nel pieno della crescente competizione fra Stati Uniti e Cina sull’AI avanzata.

Secondo Kratsios, l’operazione avrebbe usato la “distillazione”, tecnica con cui un modello meno potente apprende dalle risposte di uno più avanzato, e avrebbe riguardato il modello Fable AI di Anthropic. La vicenda è rilevante perché Washington considera la protezione della proprietà intellettuale e il controllo dell’hardware AI elementi connessi al vantaggio tecnologico e alla sicurezza nazionale.

Moonshot AI, l’ambasciata cinese a Washington, Anthropic, Casa Bianca e Nvidia sono state contattate per un commento; dalle informazioni disponibili non risulta una replica pubblica cinese alle ultime contestazioni.

Distillazione, chip e possibili sanzioni

La distillazione è una pratica normalmente impiegata per ottimizzare modelli più piccoli, ma diventa contestata se gli output di sistemi proprietari vengono raccolti senza autorizzazione per replicarne le capacità. Kratsios sostiene che Moonshot abbia condotto una campagna industriale e che possa avere utilizzato server basati sulla piattaforma Nvidia GB300 Grace Blackwell per l’addestramento di K3.

Le fonti indicano anche un presunto accesso a infrastrutture GB300 in Thailandia, circostanza che solleva dubbi sul rispetto dei controlli all’export statunitensi. Dal 2022 gli Stati Uniti limitano infatti le esportazioni dei chip Nvidia più avanzati verso la Cina, per il timore di impieghi militari; l’ipotesi resta tuttavia un’accusa, non un accertamento pubblico definitivo.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che sanzioni e inserimenti nella Entity List restano opzioni possibili contro aziende coinvolte in furti di proprietà intellettuale tramite attacchi di distillazione su larga scala. “Sosteniamo l’AI open source e l’innovazione che sblocca. Ma open source non significa stagione libera per la proprietà intellettuale americana”, ha dichiarato.

Kimi K3 aumenta la pressione diplomatica

Il caso arriva dopo l’attenzione globale suscitata da Kimi K3, presentato come un modello in grado di competere con le principali tecnologie statunitensi. Moonshot prevede di renderlo open-source il 27 luglio, consentendone download e personalizzazione da parte di sviluppatori e pubblico.

Questa apertura amplia il valore strategico della disputa: l’accessibilità del modello può accelerarne la diffusione, mentre gli Stati Uniti annunciano controlli più stretti sui modelli open source cinesi. Il tema potrebbe inoltre inserirsi nel confronto politico fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, atteso a settembre.

FAQ

Che cosa contesta Washington a Moonshot AI?

Sì, Washington contesta a Moonshot AI una presunta distillazione su larga scala delle capacità di Fable AI di Anthropic per sviluppare Kimi K3.

La distillazione dei modelli AI è sempre illegale?

No, la distillazione è una tecnica comune di ottimizzazione; secondo le autorità USA diventa una violazione se usata per sottrarre capacità proprietarie senza autorizzazione.

Quali chip Nvidia sono al centro dell’accusa?

Sì, le accuse citano i server Nvidia GB300 Grace Blackwell, hardware avanzato sottoposto a restrizioni statunitensi per le esportazioni verso aziende cinesi.

Quando sarà disponibile il modello Kimi K3?

Sì, Moonshot AI ha annunciato il rilascio open-source di Kimi K3 per il 27 luglio, con download e personalizzazione disponibili agli utenti.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: BBC News e The Cryptonomist.