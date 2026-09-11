11 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/GDPR Day torna a Bologna con focus su privacy e intelligenza artificiale

La notizia in sintesi Il GDPR Day 2026 si terrà il 29 ottobre a Bologna.

La conferenza affronta privacy, cybersicurezza, NIS2 e intelligenza artificiale.

Il programma prevede crediti formativi per avvocati e professionisti della privacy.

Disponibili biglietti Business e Premium, con sconto attuale del 40%.

Il GDPR Day tornerà a Bologna il 29 ottobre 2026 per la sua sedicesima edizione. La conferenza nazionale sulla protezione dei dati è organizzata dal Club Nazionale Cyberprotection e si svolgerà al Grand Tour Italia. L’appuntamento sarà preceduto, il 28 ottobre, da una cena inaugurale riservata ai possessori di Premium Ticket, agli ospiti istituzionali e ai relatori.

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L’edizione arriva a dieci anni dall’entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati e concentra il programma sul rapporto tra privacy, sicurezza informatica, intelligenza artificiale, NIS2, AI Act, governance e gestione del rischio. L’obiettivo dichiarato è discutere gli effetti pratici delle regole e delle tecnologie sul lavoro di aziende, professionisti e Pubblica amministrazione.

La giornata del 29 ottobre sarà dedicata a interventi, panel e tavole rotonde. Il programma del GDPR Day 2026 comprende temi quali il coordinamento tra GDPR e NIS2, il rapporto operativo tra DPO e CISO, la verifica della compliance, l’accountability e l’uso dell’intelligenza artificiale generativa in ambito aziendale.

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Programma e relatori

Ad aprire i lavori sarà Francesco Pizzetti, già presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con un intervento dedicato all’evoluzione del sistema europeo di tutela dei dati nei dieci anni di applicazione del GDPR. La conduzione della conferenza sarà affidata agli avvocati Elia Barbujani e Stefano Gazzella e a Claudia Morelli.

Tra i relatori annunciati figurano Marco Tullio Giordano, Piera Di Stefano, Monica Gobbato, Marco Cuniberti, Adriana Augenti e Pier Luca Toselli. Il programma segnala inoltre la partecipazione di Michele Iaselli, Elisa Romano di Automobili Lamborghini, Fabio Zanoli, Enzo Veiluva, Alessandro Fiorenzi e Francesco Capparelli, presidente dell’Istituto Italiano Privacy.

Le sessioni affronteranno anche il controllo dei lavoratori, la governance legata ai sistemi algoritmici, il trattamento dei dati nella Pubblica amministrazione, il telemarketing e casi relativi al settore energetico. Sono previsti momenti di confronto con il pubblico.

Nuova organizzazione degli spazi

Per l’edizione 2026, la sala conferenze resterà attiva per l’intera durata dell’evento, con un maggior numero di interventi e sessioni formative. Nell’area espositiva sarà inoltre predisposta una sala per appuntamenti brevi e specialistici, dedicati a singoli argomenti.

Non sarà incluso il tradizionale pranzo della conferenza. I partecipanti potranno utilizzare i punti di ristorazione presenti all’interno del Grand Tour Italia e organizzare autonomamente la pausa. La cena del 28 ottobre sarà proposta con formula a buffet.

Il sistema di biglietteria prevede due opzioni: Business e Premium. Il Business Ticket permette l’accesso alla conferenza del 29 ottobre, ai coffee break e all’attestato di partecipazione. Il Premium Ticket aggiunge la cena inaugurale. Le iscrizioni alla conferenza sono disponibili attraverso la pagina di iscrizione al GDPR Day 2026; secondo gli organizzatori, è attualmente applicato uno sconto del 40%.

Crediti e partecipazioni istituzionali

La conferenza del 29 ottobre riconosce sei crediti formativi agli avvocati, con accreditamento dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. Sono previsti anche otto crediti formativi TÜV Examination Institute per Privacy Officer, Consulenti della Privacy e per l’aggiornamento del profilo DPO.

Nell’area espositiva saranno presenti Privacy Evo, Momit, Seeweb, Hosting Solutions ed ElettroAssicurazioni.com. Il comunicato segnala inoltre spazi per AboutPrivacy, AICA e ANORC Professioni, oltre alla partecipazione della Guardia di Finanza su attività di sensibilizzazione riguardanti protezione dei dati, minori e tecnologie digitali.

Il biglietto Business è incluso nella membership PRO del Club Nazionale Cyberprotection. Le informazioni sull’adesione sono consultabili nella pagina di iscrizione al Club Nazionale Cyberprotection. L’evento raccoglie anche patrocini di associazioni professionali attive nei settori del diritto, della privacy, dell’innovazione e della tecnologia.

La conferenza propone quindi un confronto sulle conseguenze operative delle nuove norme e degli strumenti digitali, con particolare attenzione alle competenze richieste a chi gestisce dati, sicurezza e processi di conformità nelle organizzazioni.

FAQ

Quando si svolge il GDPR Day 2026?

La conferenza nazionale è in programma il 29 ottobre 2026 al Grand Tour Italia di Bologna.

Quando è prevista la cena inaugurale?

La cena inaugurale si terrà il 28 ottobre ed è inclusa nel Premium Ticket, oltre che riservata a ospiti istituzionali e relatori.

Quali crediti formativi sono riconosciuti?

La conferenza riconosce 6 crediti agli avvocati e 8 crediti TÜV Examination Institute per Privacy Officer, Consulenti della Privacy e aggiornamento DPO.

Cosa include il Business Ticket?

Il Business Ticket comprende la partecipazione alla conferenza del 29 ottobre, i coffee break e l’attestato di partecipazione.

Come è stato realizzato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.