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Milano Digital Week apre con oltre 180 eventi sulla Città Generativa

Milano Digital Week apre con oltre 180 eventi sulla Città Generativa

30 Settembre 2026

30 Settembre 2026/Home/EVENTI/Milano Digital Week apre con oltre 180 eventi sulla Città Generativa

La notizia in sintesi

  • Milano Digital Week 2026 si svolge dal 30 settembre al 4 ottobre.
  • Il programma prevede oltre 180 appuntamenti in presenza e online.
  • Il tema dell’edizione è “La Città Generativa”.
  • SmartCityLab Milano ospiterà alcuni degli incontri principali.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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È iniziata il 30 settembre la Milano Digital Week 2026, in programma fino al 4 ottobre con oltre 180 appuntamenti diffusi tra sedi cittadine e piattaforme online. La manifestazione, promossa dal Comune di Milano e realizzata con TIG – The Innovation Group, propone incontri, workshop, webinar, installazioni e attività dedicate alla trasformazione digitale.

Il filo conduttore dell’edizione è “La Città Generativa”, definita dagli organizzatori come una riflessione sul rapporto tra tecnologie, amministrazioni, imprese, università, associazioni e cittadini. Il calendario è articolato in cinque giornate e sei aree: Tecnologie, Digitale per le Imprese, Lavoro e Formazione, Cittadinanza Digitale, Smart City, Cultura, Arte e Sport.

In occasione dell’apertura, TIG – The Innovation Group ha diffuso le stime sul mercato digitale italiano, indicato a 87,8 miliardi di euro nel 2026, in crescita del 3,4% rispetto al 2025. Per la Città Metropolitana di Milano, la ricerca stima un mercato digitale da 15,5 miliardi di euro e una crescita del 4,7%. Le previsioni citate indicano inoltre per Milano un aumento del Pil dell’1,2% e dell’occupazione dell’1,5% nel 2026.

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MDW GiuseppeSala

Il sindaco Giuseppe Sala ha collegato il tema della manifestazione al percorso di digitalizzazione dei servizi comunali e alla partecipazione dei cittadini.

“Milano ha intrapreso con convinzione un interessante e proficuo percorso di transizione tecnologica e digitale. Se oggi la nostra città è considerata un punto di riferimento nel campo dell’innovazione a livello nazionale è perché, in questi anni, si è investito molto anche in progetti e iniziative in grado di rendere l’azione dell’Amministrazione più efficiente e più vicina ai cittadini: dai servizi anagrafici a quelli di mobilità, la città si è impegnata affinché la ‘persona’ fosse al centro della trasformazione digitale. La Milano Digital Week 2026 valorizzerà questo percorso, dando voce agli attori che alimentano l’ecosistema digitale milanese – istituzioni, università, mondo della ricerca, imprese, cittadini – per dimostrare che l’innovazione tecnologica realizza il proprio potenziale solo se diventa strumento efficace di partecipazione e democrazia, se diventa abilitatore di inclusione e di comunità, per migliorare la vita delle persone”.

Lo ha dichiarato Giuseppe Sala, sindaco di Milano, durante la conferenza stampa inaugurale.

Una ricerca sulle conversazioni online condotta da Mimesi per la manifestazione richiama l’attenzione sulle opportunità legate a intelligenza artificiale e data center, accostandole ai temi della sostenibilità, della sicurezza e della partecipazione.

MDW LaylaPavone

“Con la Milano Digital Week 2026 vogliamo affrontare i temi dell’innovazione tecnologica mettendone a fuoco i valori per il bene comune. Una città è generativa quando è capace di utilizzare l’innovazione per generare nuove opportunità, connessioni, nuove relazioni e impatti sociali positivi. La Città Generativa è, prima di tutto, un ecosistema in cui intelligenza artificiale, dati e innovazione possono diventare leve per immaginare e costruire nuovi modi di vivere, lavorare e produrre valore. Per questo abbiamo scelto di mettere a confronto competenze ed esperienze diverse, creando uno spazio aperto in cui istituzioni, imprese, università, professionisti e cittadini possano contribuire alla costruzione della città di domani. La sfida non è soltanto capire come cambierà la tecnologia, ma come saremo capaci di governarne il cambiamento e trasformarlo in nuove possibilità per il territorio e per le persone”

Lo ha aggiunto Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano.

Gli appuntamenti allo SmartCityLab

Lo SmartCityLab Milano sarà uno dei centri della manifestazione. La struttura, nata dalla collaborazione fra Comune di Milano, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia, ospiterà incontri su intelligenza artificiale, servizi pubblici digitali, mobilità, infrastrutture e competenze per il lavoro.

Tra gli eventi previsti figurano “La città generativa: sfide e cambiamenti nell’era dell’AI” e “La città aumentata: servizi intelligenti e infrastrutture digitali per la cittadinanza”. Gli appuntamenti coinvolgeranno rappresentanti delle istituzioni, esperti, accademici e operatori del settore.

Il programma include inoltre iniziative selezionate attraverso la Call for Proposal, con workshop, momenti di networking, incontri divulgativi, installazioni interattive, esperienze immersive e attività partecipative. Fra i Knowledge Hub indicati dagli organizzatori ci sono Cefriel, Ex chiesa San Carpoforo, Le Village by Crédit Agricole, Libreria EGEA, MEET – Digital Cultural Center, Negozio della Conoscenza, STEP – FuturAbility District e Spazio Lenovo.

“La Milano Digital Week si è affermata negli anni come un importante laboratorio di idee e innovazione dedicato alla trasformazione digitale, un punto di riferimento per comprendere e anticipare i cambiamenti che stanno ridefinendo imprese, pubbliche amministrazioni e società. L’edizione 2026 mette al centro il tema della Città Generativa, raccontando una nuova visione: una città capace di creare valore grazie all’incontro tra persone, competenze e nuove tecnologie. Per una settimana Milano diventerà il luogo in cui istituzioni, aziende, università, startup e cittadini si confronteranno sulle sfide e sulle opportunità che determineranno il futuro della città e la qualità della vita delle persone”.

Lo sottolinea Pietro Cerretani, CEO di TIG Events – The Innovation Group. Il calendario completo e le indicazioni per partecipare sono disponibili sul sito della Milano Digital Week.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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