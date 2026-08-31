31 Agosto 2026

/ Home/PRODOTTI/LG Electronics presenta ThinQ Claw, l’agente AI per la casa connessa

La notizia in sintesi LG presenta a IFA 2026 l’evoluzione del proprio ecosistema AI Home

La principale novità annunciata è l’agente conversazionale ThinQ Claw

Homey amplia la gestione della casa a dispositivi di marchi diversi

ThinQ Pro debutta in Europa per edifici multifamiliari e ambienti commerciali

LG Electronics ha presentato a IFA 2026 l’aggiornamento della propria strategia per la casa connessa, incentrata sull’intelligenza artificiale contestuale. La novità principale annunciata dall’azienda è ThinQ Claw, un agente AI conversazionale che dovrebbe coordinare elettrodomestici, dispositivi e servizi collegati sulla base delle richieste e delle abitudini dell’utente.

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Secondo LG, il sistema è pensato per superare il modello della smart home basato su singoli comandi. L’obiettivo dichiarato è utilizzare informazioni come impegni in calendario, condizioni dell’ambiente domestico e utilizzo degli apparecchi per suggerire o avviare azioni coerenti con la situazione della persona.

All’interno degli spazi espositivi di IFA, LG mostra questa impostazione attraverso ambienti dedicati al living, alla cucina e alla zona notte. Le installazioni illustrano scenari d’uso in cui i dispositivi connessi intervengono nelle routine quotidiane, dalla preparazione della cena alla regolazione della temperatura e della qualità dell’aria al rientro a casa.

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Come funziona ThinQ Claw

ThinQ Claw è un assistente basato su chat testuale, sviluppato a partire dal concetto OpenClaw e adattato all’ecosistema LG AI Home. L’azienda lo descrive come uno strumento capace di interpretare non solo una richiesta puntuale, ma anche il contesto in cui viene formulata, per individuare le azioni necessarie e coordinare i dispositivi coinvolti.

Tra gli esempi indicati da LG, una comunicazione relativa all’arrivo di ospiti potrebbe portare il sistema a organizzare gli elettrodomestici della cucina per agevolare la preparazione della cena. In un altro scenario, l’agente potrebbe verificare le condizioni della casa prima del ritorno dell’utente e predisporre impostazioni legate a temperatura e aria.

Il servizio può inoltre collegarsi a calendari e ad altre piattaforme connesse. L’uso previsto non richiede, secondo l’azienda, la creazione manuale di regole o automazioni complesse: l’utente può indicare piani e necessità in una conversazione, mentre il sistema dovrebbe associare la richiesta alle attività dei prodotti compatibili.

LG afferma anche che ThinQ Claw memorizza progressivamente preferenze e abitudini, con l’obiettivo di aumentare la personalizzazione nel tempo. Il funzionamento dell’agente si inserisce nella piattaforma ThinQ, destinata alla gestione dei dispositivi collegati, e nell’hub ThinQ ON, che ne coordina le operazioni.

Robot, dispositivi di terzi e gestione energetica

Nella proposta presentata a IFA rientra anche CloiD, il robot AI Home Hub indicato da LG come interfaccia fisica tra utenti, prodotti e servizi. Il robot è parte di un sistema che comprende apparecchi domestici, piattaforme software e servizi connessi.

L’azienda punta inoltre sull’apertura dell’ecosistema attraverso Homey, la piattaforma smart home di Athom acquisita da LG nel 2024. Attraverso Homey, gli utenti possono gestire prodotti di produttori differenti in un’unica esperienza connessa, anziché limitarsi ai dispositivi del marchio.

Tra le funzioni citate c’è il sistema di gestione energetica domestica HEMS. La piattaforma può coordinare in tempo reale pannelli solari, batterie domestiche, contatori intelligenti, sistemi di ricarica per veicoli elettrici ed elettrodomestici LG, con l’obiettivo di ottimizzare consumi e costi energetici.

Il debutto europeo di ThinQ Pro

IFA 2026 segna anche il debutto europeo di LG ThinQ Pro, piattaforma rivolta a complessi residenziali multifamiliari e ambienti commerciali. Il sistema estende l’impostazione dell’AI Home alla gestione di edifici, impianti e servizi condivisi.

A completare l’architettura annunciata da LG c’è LG Shield, framework di sicurezza destinato alla protezione di dispositivi, servizi e dati personali. La presentazione a IFA colloca quindi ThinQ Claw al centro di una proposta che comprende casa privata, gestione dell’energia, prodotti di terze parti e applicazioni per edifici.

FAQ

Che cos’è LG ThinQ Claw?

È un agente AI conversazionale basato su chat testuale, progettato per interpretare richieste e contesto dell’utente nell’ecosistema LG AI Home.

ThinQ Claw controlla solo prodotti LG?

Homey consente di gestire anche dispositivi e servizi di marchi diversi all’interno di un’unica esperienza connessa, secondo quanto indicato da LG.

Quali servizi può usare ThinQ Claw?

Calendari e altre piattaforme connesse possono essere integrati per associare piani, impegni e necessità alle azioni dei dispositivi domestici.

A cosa serve LG ThinQ Pro?

La piattaforma è progettata per complessi residenziali multifamiliari e ambienti commerciali, dove punta a gestire edifici, impianti e servizi condivisi.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da LG Electronics, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.