Changan presenta a Torino la Deepal S07 MY26 elettrica

11 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Changan presenta al Salone Auto Torino 2026 la Deepal S07 MY26 elettrica.

Lo stand in Piazza Castello ospita anche Deepal S05 BEV e S05 Ultra Hybrid.

La S07 MY26 dichiara fino a 500 chilometri di autonomia elettrica.

La rete italiana conta 51 showroom, con obiettivo di 70 entro fine anno.

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Changan porta al Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre nel centro cittadino, la nuova Deepal S07 MY26, SUV elettrico presentato in anteprima per il mercato italiano. Nello stand di Piazza Castello saranno esposti anche i modelli Deepal S05 BEV e Deepal S05 Ultra Hybrid; l’azienda annuncia inoltre attività di test drive durante l’evento.

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La partecipazione torinese coincide con la presenza in città del Changan Design Center Europe, aperto nel 2003 e indicato dall’azienda come il luogo in cui è stata progettata la gamma destinata all’Italia. La struttura, di 3.100 metri quadrati, ospita oltre 300 designer provenienti da 31 Paesi e dal 2025 dispone delle competenze per seguire l’intero processo di progettazione automobilistica.

Giuseppe Graziuso, Direttore Vendite e Sviluppo Rete per Changan in Italia: “La presenza al Salone Auto Torino 2026 è un passaggio importante nel percorso di crescita di Changan in Italia, ma per noi ha anche un significato speciale. Torino è infatti una città profondamente legata alla nostra identità: qui, dal 2003, ha sede il Changan Design Center Europe, dove è stata disegnata l’intera gamma oggi proposta sul mercato italiano. Essere presenti a Torino con tutti i nostri modelli significa quindi portare in questa città una parte concreta del DNA di Changan. È proprio questo che ci distingue dagli altri players dell’automotive: un design tutto europeo che nasce qui, in Italia, unito ad una tecnologia globale. Siamo particolarmente orgogliosi di presentare al pubblico del Salone tutte le nostre ultime novità di prodotto, a partire da CHANGAN DEEPAL S07 BEV MY26, che presentiamo qui per la prima volta, CHANGAN DEEPAL S05 BEV e poi CHANGAN DEEPAL S05 ULTRA HYBRID, che affianca alla nostra offerta 100% elettrica una soluzione capace di combinare efficienza, basse emissioni e grande libertà di percorrenza. Il mercato italiano è strategico per il nostro sviluppo e continueremo a investire per costruire una presenza solida e duratura nel Paese, attraverso prodotti competitivi, una rete commerciale in espansione e servizi di vendita e after-sales efficienti e affidabili.” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Deepal S07 MY26, elettrica da 500 chilometri dichiarati

La Deepal S07 MY26 è un SUV elettrico di segmento D lungo 4.750 millimetri, largo 1.930 e alto 1.625. Adotta una batteria al litio-ferro-fosfato da 77,94 kWh e dichiara un’autonomia fino a 500 chilometri. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 200 kW: secondo quanto comunicato, il passaggio dal 30% all’80% richiede 15 minuti.

Il motore sincrono a magneti permanenti sviluppa 190 kW, equivalenti a 258 CV, e 290 Nm di coppia. L’accelerazione dichiarata da 0 a 100 km/h è di 7,8 secondi. Per il comfort, Changan indica sospensioni adattive FSD + HRS, con ammortizzazione variabile in base alle sollecitazioni della strada.

Tra le dotazioni citate figurano schermo centrale orientabile da 15,6 pollici, head-up display a realtà aumentata, telecamera a 360 gradi con funzione “Telaio Trasparente” e dash camera a 360 gradi. Il bagagliaio posteriore ha una capacità di 510 litri, cui si aggiunge un vano anteriore da 125 litri; la capacità di traino arriva a 1.500 chilogrammi.

Per il modello sono previste una garanzia di sette anni o 160.000 chilometri sul veicolo e una copertura di otto anni o 200.000 chilometri per batteria ad alta tensione e unità di trasmissione elettrica.

S05 BEV e S05 Ultra Hybrid completano l’esposizione

Accanto alla S07 MY26 sarà presente la Deepal S05 BEV, SUV elettrico compatto con batteria LFP da 68,8 kWh. L’autonomia dichiarata arriva fino a 485 chilometri e la ricarica in corrente continua può raggiungere 200 kW, con un tempo comunicato di 15 minuti dal 30% all’80%. Il modello è disponibile con trazione posteriore o integrale; la versione AWD dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi.

La Deepal S05 Ultra Hybrid abbina invece un motore elettrico da 172 kW a un motore benzina quattro cilindri da 1,5 litri e 63 kW. La potenza massima complessiva dichiarata è di 190 kW. Il sistema prevede fino a 100 chilometri in modalità elettrica e un’autonomia complessiva fino a 1.060 chilometri.

La batteria LFP della S05 Ultra Hybrid ha capacità di 18,4 kWh e supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 55 kW, dal 30% all’80% in 15 minuti. Secondo i dati diffusi dall’azienda, il consumo nel ciclo WLTP Weighted Combined è di 2,03 litri ogni 100 chilometri, mentre a batteria scarica è di 5,4 litri ogni 100 chilometri.

Tutti i modelli sono ordinabili in Italia. Changan comunica di avere 51 showroom nel Paese, ciascuno con centro assistenza, e di puntare a 70 entro la fine dell’anno. È operativo anche un hub logistico per i ricambi in provincia di Verona. Ulteriori informazioni sulla gamma sono disponibili sul sito italiano di Changan.

FAQ

Quando si svolge il Salone Auto Torino 2026?

L’evento è in programma dall’11 al 13 settembre 2026 nel centro di Torino.

Quale novità Changan debutta a Torino?

La CHANGAN DEEPAL S07 MY26 è presentata in anteprima come SUV completamente elettrico per il mercato italiano.

Quanta autonomia dichiara la Deepal S07 MY26?

Fino a 500 chilometri è l’autonomia dichiarata per la S07 MY26, equipaggiata con batteria LFP da 77,94 kWh.

Quali motorizzazioni offre la Deepal S05 in Italia?

La gamma esposta comprende la S05 BEV elettrica, disponibile con trazione posteriore o integrale, e la S05 Ultra Hybrid.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.