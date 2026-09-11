11 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Sony porta all’IBC soluzioni per produzione immersiva e televisiva

La notizia in sintesi Sony esporrà al Padiglione 13 dell’IBC di Amsterdam dall’11 al 14 settembre.

In mostra telecamere, sistemi audio wireless, soluzioni software e strumenti per produzioni immersive.

Il gruppo terrà due conferenze dedicate ai flussi televisivi software e alla produzione virtuale multicamera.

Lo stand utilizzerà pannelli in plastica riciclata progettati per essere riutilizzati oltre tre anni.

Sony presenterà all’IBC 2026 di Amsterdam una serie di prodotti e dimostrazioni dedicate alla produzione televisiva, cinematografica, giornalistica e immersiva. L’azienda sarà presente nel Padiglione 13 dall’11 al 14 settembre con telecamere, sistemi di trasmissione, strumenti software, microfoni wireless e soluzioni per la creazione di contenuti spaziali.

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Tra le novità annunciate figurano il sistema audio digitale wireless DWX di quarta generazione, composto dai modelli DWT-B40 e DWR-R40Q, le telecamere per sistemi di trasmissione della serie R e le PTZ SRG-AS10 e SRG-XS10 con funzioni di inquadratura automatica. Sony mostrerà inoltre i controller DP7 e DP5, la cinepresa Cinema Line FX5 e lo sviluppo del blocco sensore RIALTO 65, destinato ad ampliare la piattaforma VENICE alla classe di imaging da 65 mm.

“All’IBC di quest’anno, il tema di Sony ‘Creativity Connected’ mostrerà come le nostre tecnologie siano la forza trainante della narrazione autentica e creativa realizzata dai nostri clienti”, commenta Olivier Bovis, responsabile del settore Media Solutions, Sony Europe. “Mentre continua a crescere la domanda di innovazioni per far fronte a un settore in continua trasformazione, Sony presenterà esempi concreti per co-creare il futuro dell’intrattenimento con una comunità sempre più ampia di partner e creator.” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Produzione live, trasmissioni e raccolta delle notizie

Una parte dello spazio sarà dedicata ai flussi di lavoro per le redazioni e le produzioni dal vivo. Sony indica una collaborazione già annunciata con LiveU, che comprende l’unità LiveU TX1 e la licenza Sony RXS Connection. Il sistema punta al trasferimento diretto di file dalle telecamere Sony compatibili alla soluzione PWA-RXS attraverso unità da campo LiveU supportate. Sono previste anche dimostrazioni con Dejero e TVU.

Per il giornalismo televisivo, l’azienda annuncia una dimostrazione realizzata con Reuters sull’impiego di informazioni di autenticità nei flussi di lavoro. Saranno inoltre esposte le PXW-Z300 e PXW-Z200 con le più recenti versioni software, utilizzabili sia nella raccolta di notizie sia nello streaming dal vivo.

Nell’area dedicata alla produzione live troveranno spazio le soluzioni software Nevion, MOXELA e VideoIPath. La BRC-AM7, telecamera PTZ con inquadratura automatica, sarà mostrata nella versione 3.1: secondo quanto indicato nel comunicato, l’aggiornamento ottimizza la modalità “Ball Sports” per la pallacanestro, con funzioni di tracciamento dedicate alle riprese sportive.

Sony prevede anche una postazione all-in-one per podcast e produzioni video. Il sistema include un’applicazione basata su SDK per partecipazioni remote attraverso telecamere plug-and-play e permette il controllo a distanza di luci, video e audio da un kit compatto con streaming HD in diretta.

Produzione virtuale e strumenti per il cinema

Il programma dell’azienda include soluzioni per studi AR e IP, produzione immersiva, streaming assistito dall’intelligenza artificiale e podcasting. Per i contenuti virtuali e spaziali saranno mostrati il sistema di tracciamento OCELLUS, Crystal LED VERONA e CAPRI. La versione OCELLUS FW V2.0 aggiunge il supporto alla calibrazione dell’obiettivo e alla misurazione automatica dell’offset tra telecamera e sensore di tracciamento.

La soluzione XYN Spatial Capture è invece destinata all’acquisizione di ambienti reali e alla loro conversione in risorse 3DCG. Sony esporrà inoltre la FX5, dotata di un sensore CMOS completamente stacked di nuova concezione, insieme ai monitor DP7 e DP5. Gli aggiornamenti citati riguardano anche Monitor & Control, con monitoraggio dell’esposizione EL Zone e controllo multicamera per video verticali, e Catalyst Prepare 3.0, che introduce supporto per riprese X-OCN C1/C2, selezione delle clip tramite metadati e stabilizzazione dell’immagine.

Tra gli altri prodotti annunciati c’è l’obiettivo FE 8-14 mm F3,5 Fisheye G. Abbinato al VENICE Extension System Mini, consente una distanza dell’asse ottico di 64 mm per immagini stereoscopiche naturali, secondo quanto comunicato dall’azienda.

Conferenze e materiali riciclati nello stand

Nel programma IBC, Sony terrà due incontri alla Showcase Theatre Hall 3: “Una rivoluzione software: il futuro dei flussi di lavoro televisivi” e “La nuova frontiera: ridefinire la produzione virtuale multicamera”.

Lo stand sarà realizzato anche con pannelli Polygood in plastica riciclata, ottenuta fra l’altro da dispositivi medici recuperati e scarti di imballaggi alimentari. Gli elementi strutturali sono progettati per essere riutilizzati per oltre tre anni e il 2026 rappresenta, secondo Sony, il secondo anno di utilizzo. Informazioni sul programma e sulla presenza in fiera sono disponibili nella pagina Sony a IBC.

Sony Corporation, controllata al 100% di Sony Group Corporation, opera nel settore Entertainment, Technology & Services. Le informazioni istituzionali sono pubblicate sul sito internazionale di Sony.

FAQ

Quando si svolge la presenza Sony a IBC 2026?

Sony sarà al Padiglione 13 dell’IBC di Amsterdam dall’11 al 14 settembre 2026.

Quali microfoni wireless presenterà Sony?

I modelli DWT-B40 e DWR-R40Q della quarta generazione DWX, con backup tramite registrazione interna a 32 bit in virgola mobile.

Quali telecamere PTZ saranno esposte?

Le PTZ SRG-AS10 e SRG-XS10 con inquadratura automatica, oltre alla BRC-AM7 nella versione software 3.1.

Quali conferenze terrà Sony a IBC?

Due incontri alla Showcase Theatre Hall 3 dedicati ai flussi di lavoro televisivi software e alla produzione virtuale multicamera.

Come è stato realizzato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.