Auto aziendali, dal 2026 maggiorazione del 50% per i veicoli oltre 5 anni

Offerta Amazon

❤ MAGNETI PER AUTO PERSONALIZZATI: Forniamo design personalizzati per i nostri magneti per auto, permettendoti di aggiungere testo, loghi, immagini o qualsiasi altro elemento che si adatti perfettamente alla tua auto o alle tue esigenze promozionali. Se stai cercando un ottimo modo per pubblicizzare la tua attività, abbiamo quello che ti serve! · ❤ MATERIALI DI ALTA QUALITÀ: i nostri magneti per auto personalizzati sono realizzati utilizzando materiali vinilici magnetici di alta qualità, garantendo durata e longevità. Sono progettati per resistere a varie condizioni atmosferiche senza sbiadire o perdere le loro proprietà adesive. Tieni presente che non tutti i veicoli sono compatibili con i magneti, · ❤ALTA RISOLUZIONE DI STAMPA DIGITALE – Utilizzando la nostra tecnologia di stampa unica nel suo genere e un tocco professionale, la risoluzione della qualità dell’immagine di questi banner e cartelli personalizzati per aziende ha colori pieni, grande opacità, nonché risultati puliti e chiari rispetto ai tradizionali stampa.