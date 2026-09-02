2 Settembre 2026

/ Home/FINTECH/La FTC fa causa ad Amazon per presunti costi occulti sulla pubblicità

La notizia in sintesi FTC e 22 Stati Usa citano in giudizio Amazon per le aste pubblicitarie.

e 22 Stati Usa citano in giudizio per le aste pubblicitarie. L’accusa riguarda sovrapprezzi nascosti e ricavi ritenuti non dovuti.

La causa coinvolge gli annunci mostrati sul sito e sull’app Amazon.

Amazon respinge le contestazioni e annuncia la difesa in tribunale.

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Amazon sotto accusa per le aste pubblicitarie

Amazon è stata citata in giudizio negli Stati Uniti dalla Federal Trade Commission, affiancata dai procuratori generali di 22 Stati, per il presunto uso di sovrapprezzi nascosti nelle aste pubblicitarie della piattaforma. La causa, resa nota il 31 agosto 2026, sostiene che il gruppo avrebbe fatto pagare agli inserzionisti importi superiori alle regole comunicate. L’autorità antitrust ritiene che il meccanismo abbia generato oltre 20 miliardi di dollari di ricavi non dovuti.

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Al centro dell’azione ci sono gli annunci Sponsored Products, Sponsored Brands e Display Ads presenti nei risultati di ricerca di Amazon.com e dell’app mobile. Secondo l’accusa, la scarsa trasparenza sui prezzi avrebbe inciso sui costi sostenuti da marchi e venditori, con possibili effetti indiretti sui consumatori.

Le contestazioni della FTC e la replica dell’azienda

La FTC afferma che Amazon abbia descritto le proprie aste come generalized second-price auction, un modello nel quale il vincitore paga poco più dell’offerta successiva. La denuncia sostiene però che il funzionamento effettivo si sarebbe progressivamente avvicinato a un’asta al primo prezzo, dove chi vince paga la propria offerta. Per gli annunci Sponsored Products, la quota di casi con addebito dell’offerta vincente sarebbe salita dal 30-40% del 2021 a circa l’80% nel 2024.

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Secondo l’autorità, dal 2019 sarebbe stato introdotto un “soft reserve price”, cioè un rincaro non dichiarato capace di innalzare il prezzo finale oltre l’esito ordinario dell’asta. Nei documenti citati dalla denuncia comparirebbero anche una “sovrattassa nascosta” e una seconda offerta calcolata internamente, non attribuita a un concorrente reale. L’accusa parla quindi di un partecipante fittizio utilizzato per aumentare i prezzi.

Amazon, società fondata da Jeff Bezos, respinge l’impianto della causa: sostiene che la FTC non abbia dimostrato rincari per i consumatori e abbia interpretato erroneamente le modalità operative degli inserzionisti. L’azienda dichiara di fornire indicazioni sui sistemi d’asta e di aggiornare i propri strumenti informativi. La ricostruzione firmata da Diego Messini riporta inoltre la posizione del gruppo, secondo cui gli inserzionisti avrebbero risparmiato 8 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2025.

Un processo decisivo per la pubblicità digitale

Il giudizio dovrà stabilire se le modifiche alle aste siano state comunicate in modo corretto e se abbiano alterato i costi delle campagne. La vicenda riguarda oltre un milione di marchi e venditori partecipanti alle aste, inclusi più di 500mila piccole e medie imprese. L’esito potrebbe chiarire quali obblighi di trasparenza debbano rispettare le piattaforme che gestiscono spazi pubblicitari e prezzi automatizzati.

FAQ

Come funzionavano le aste contestate?

Riguardavano Sponsored Products, Sponsored Brands e Display Ads nei risultati di Amazon.com e nell’app mobile.

Che cos’è il soft reserve price?

È il sovrapprezzo non dichiarato che, secondo l’accusa, elevava il prezzo oltre l’esito dell’asta GSP.

Quali somme contesta la FTC?

L’azione legale attribuisce ad Amazon oltre 20 miliardi di dollari di ricavi ritenuti non dovuti.

Come risponde Amazon alla causa?

Amazon contesta aumenti per i consumatori e indica risparmi per 8 miliardi degli inserzionisti tra 2021 e 2025.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse analisi di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.