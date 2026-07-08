8 Luglio 2026

Home / MOBILITA URBANA - EV / Mercedes-Benz, Stellantis e Volkswagen chiedono a Bruxelles nuove regole UE sugli aiuti di Stato

La notizia in sintesi

Mercedes-Benz , Stellantis e Volkswagen firmano una lettera aperta a Bruxelles.

, e firmano una lettera aperta a Bruxelles. La richiesta riguarda una revisione delle regole UE sugli aiuti di Stato.

Obiettivo dichiarato: sostenere la produzione europea di tecnologie pulite.

Al centro anche criteri proporzionati, temporanei e più prevedibili per le imprese.

(Riassunto generato con AI)

Le Case chiedono una svolta a Bruxelles

Mercedes-Benz, i gruppi Stellantis e Volkswagen hanno sottoscritto una lettera aperta indirizzata a Bruxelles per chiedere un cambio delle regole europee sugli aiuti di Stato. Secondo quanto riportato da Quattroruote, l’iniziativa coinvolge anche investitori, organizzazioni della società civile e associazioni green come Transport & Environment.

Il punto centrale è l’apertura degli aiuti pubblici alla produzione di tecnologie pulite, con l’obiettivo di accompagnare i target di elettrificazione. La richiesta arriva mentre la Commissione europea, dopo la proposta dell’Industrial Accelerator Act avanzata lo scorso marzo, si prepara a lanciare il 15 luglio l’Electrification Action Plan. Per i firmatari, questa è la finestra utile per correggere il quadro normativo e rafforzare la base industriale europea in un passaggio giudicato strategico per la competitività del continente.

Aiuti alla produzione e regole più omogenee

Nel dettaglio, la lettera chiede di modificare il Clean Industrial Deal State Aid Framework, in particolare l’articolo 6.2 dedicato alla capacità produttiva delle tecnologie pulite. L’impostazione proposta punta a consentire sostegni basati sulla produzione effettiva, premiando ad esempio i volumi di kWh di celle per batterie, i kg di idrogeno rinnovabile, i Watt di moduli solari o inverter e i chilometri di cavi ad alta tensione.

Le aziende e le associazioni firmatarie chiedono però che questo sostegno sia costruito su “chiari principi di proporzionalità”. Il modello auspicato prevede misure temporanee, massimali per singola impresa e un tetto regolato per gli Stati membri, così da evitare squilibri legati alla diversa capacità fiscale nazionale. Un altro punto chiave riguarda l’idoneità riservata alle aziende con un’impronta operativa nell’Unione europea.

La richiesta non è solo finanziaria, ma anche procedurale: servono criteri di ammissibilità chiari, basati su regole stabili, per ottenere approvazioni rapide e prevedibili. In termini industriali, il messaggio è netto: senza un quadro più lineare e coerente, la transizione rischia di essere frenata proprio nella fase in cui l’Europa prova a consolidare filiere energetiche e manifatturiere interne.

Il nodo competitivo oltre i confini UE

La chiusura della lettera sintetizza il cambio di scenario evocato dai firmatari. Il sistema degli aiuti di Stato, osservano, era stato disegnato per un contesto in cui la pressione competitiva principale arrivava dall’interno dell’UE. Oggi, invece, la sfida si gioca soprattutto con i player extraeuropei, a partire da Cina e Stati Uniti.

È questo il passaggio più rilevante sul piano politico e industriale: la richiesta a Bruxelles non riguarda soltanto incentivi, ma una revisione del modo in cui l’Europa intende proteggere e accelerare la propria capacità produttiva nelle tecnologie decisive per l’elettrificazione.

FAQ

Chi ha firmato la lettera alla UE?

Sì, la lettera è firmata da Mercedes-Benz, dai gruppi Stellantis e Volkswagen, insieme ad altri soggetti industriali e civili.

Cosa chiedono le Case a Bruxelles?

Sì, chiedono di cambiare le regole UE sugli aiuti di Stato per sostenere la produzione di tecnologie pulite.

Quale norma europea vogliono modificare?

Sì, il riferimento indicato è al Clean Industrial Deal State Aid Framework, in particolare all’articolo 6.2.

Quali produzioni verrebbero sostenute?

Sì, la lettera cita celle per batterie, idrogeno rinnovabile, moduli solari, inverter e cavi ad alta tensione.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Quattroruote.