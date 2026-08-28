Newzoo: GTA VI potrebbe spingere del 17,5% la spesa console nel 2026

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1️⃣ [Display IPS FHD 16,1" – 100% sRGB] Offre una risoluzione Full HD (1920×1080) con copertura colore 100% sRGB, per immagini nitide e colori vividi e realistici. Il pannello IPS garantisce un angolo di visione di 178° e una resa uniforme da ogni angolazione. Ideale per lavoro creativo, grafica, studio e intrattenimento. · 2️⃣ [Tecnologia HDR e Modalità Multiple] Dotato di tecnologia HDR10 per un contrasto più profondo e colori più intensi, Z1C Grigio supporta tre modalità di utilizzo: duplicazione, estensione e secondo schermo. L’orientamento orizzontale o verticale può essere regolato liberamente. · 3️⃣ [Ampia Compatibilità e Plug & Play] Grazie alle porte USB-C full function e Mini HDMI, il monitor portatile Z1C si collega facilmente a laptop, PC, Mac, console di gioco (Xbox, PS3/4/5, Switch) e smartphone. Nessuna installazione di driver richiesta: basta collegarlo per iniziare a lavorare o giocare. La trasmissione dati stabile e la bassa latenza garantiscono un’esperienza fluida e reattiva.