Newzoo: GTA VI potrebbe spingere del 17,5% la spesa console nel 2026

28 Agosto 2026

28 Agosto 2026/Home/INTERNET/Newzoo: GTA VI potrebbe spingere del 17,5% la spesa console nel 2026

La notizia in sintesi

  • GTA VI è indicato da Newzoo come motore della crescita console nel 2026.
  • Il mercato globale dei videogiochi è stimato a 213,9 miliardi di dollari.
  • Il mobile resterà il comparto principale per ricavi, davanti a console e PC.
  • Il lancio su PC non è previsto subito e potrebbe incidere nel 2027.

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GTA VI e le stime sul mercato videoludico

GTA VI, il nuovo videogioco di Rockstar, è atteso nel mese di novembre su PS5 e console Xbox e, secondo le previsioni di Newzoo, potrebbe contribuire in modo rilevante alla crescita del mercato mondiale dei videogiochi nel 2026. L’analisi contenuta nel Global Games Market Report 2026 indica ricavi complessivi per 213,9 miliardi di dollari, pari a un aumento del 6,1% su base annua. Il peso del titolo emerge soprattutto nel segmento console, dove la spesa per i giochi è prevista in crescita del 17,5% grazie al lancio dell’atteso capitolo della serie.

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La prospettiva riguarda un settore che continua a muovere volumi elevati attraverso piattaforme diverse, ma nel quale l’uscita di un singolo prodotto può modificare sensibilmente le stime annuali. GTA VI è già disponibile in preordine sulle piattaforme console indicate dalla fonte e i primi risultati dei preordini vengono descritti come un segnale della sua capacità di generare ricavi. Il rapporto non quantifica gli incassi specifici del gioco, ma attribuisce alla sua pubblicazione un effetto determinante sulle previsioni del comparto console.

Il motivo è legato alla centralità commerciale di una nuova uscita di Rockstar in un anno per il quale il mercato viene stimato in crescita. La previsione di Newzoo non presenta il gioco soltanto come un prodotto di successo potenziale, ma come una variabile capace di incidere sui risultati aggregati dell’industria. Per il settore, la pubblicazione prevista a novembre concentra quindi una parte significativa delle aspettative di spesa sulle console.

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Ricavi previsti tra mobile, console e PC

Secondo il Global Games Market Report 2026 di Newzoo, il mobile continuerà a guidare il mercato videoludico con 121,1 miliardi di dollari di ricavi stimati e una crescita del 6,8% su base annua. Le console seguono con 46,9 miliardi di dollari e un incremento previsto del 5,1%. Il PC si colloca poco sotto, a quota 45,9 miliardi di dollari, con una crescita stimata del 5,3%.

Questa distribuzione mostra che il mobile conserverebbe la quota più ampia dei ricavi, mentre console e PC resterebbero segmenti vicini per dimensione economica. Il dato più rilevante dell’analisi riguarda però l’impatto attribuito a GTA VI sulla spesa software per console: +17,5%. La percentuale si riferisce alla crescita della spesa per i giochi su console associata al lancio del titolo, non a una stima dei ricavi complessivi di Rockstar.

La differenza tra il +5,1% previsto per i ricavi del segmento console e il +17,5% indicato per la spesa in giochi sottolinea il ruolo assegnato alla nuova uscita. La fonte evidenzia che, senza GTA VI, i ricavi complessivi delle console sarebbero sensibilmente inferiori. Anche la crescita generale dell’industria, stimata al 6,1%, risulterebbe minore senza il contributo del gioco.

Il rapporto consente quindi di leggere il lancio non solo come un appuntamento rilevante per i giocatori, ma come un elemento incluso nelle proiezioni economiche dell’intero comparto. Le stime restano previsioni e non risultati consolidati: il dato definitivo dipenderà dall’andamento effettivo del mercato nel corso del 2026. Tuttavia, Newzoo individua nel titolo di Rockstar una componente già significativa nella costruzione delle proprie aspettative sul settore.

La presenza del gioco su PS5 e console Xbox al momento dell’uscita spiega perché l’effetto atteso sia concentrato sulle console. Il testo non indica modifiche alla data di lancio né fornisce dettagli ulteriori sulle edizioni disponibili. Resta invece esplicita la distinzione tra il debutto console previsto a novembre e l’assenza di un arrivo immediato su PC.

Per il mercato PC, la previsione del +5,3% assume un significato particolare dopo il record del +12% registrato nel 2025. La fonte parla di rallentamento, pur mantenendo una crescita positiva per il 2026. L’assenza iniziale di GTA VI su PC limita il contributo diretto del gioco a questo comparto nel periodo preso in esame.

L’effetto sul PC può spostarsi al 2027

GTA VI non arriverà subito su PC, secondo quanto riportato dalla fonte, e questo rinvia l’eventuale impatto del titolo sul segmento oltre il primo lancio su console. L’analisi indica il 2027 come l’anno nel quale tale effetto potrebbe diventare significativo. Non vengono però riportate una data PC, stime di ricavo dedicate o indicazioni sulle modalità di distribuzione.

La separazione temporale fra console e PC concentra dunque nel 2026 il beneficio previsto sulle piattaforme PS5 e Xbox. Per il PC, il rallentamento rispetto al +12% del 2025 viene rilevato prima dell’eventuale contributo della nuova produzione di Rockstar. Il possibile effetto nel 2027 va letto come una previsione legata a un lancio non immediato, non come un risultato già acquisito.

Il calendario di distribuzione può quindi influire sulla lettura dei dati annuali: lo stesso titolo viene associato a una spinta immediata per le console e a un potenziale contributo successivo per il PC. Le cifre del rapporto delimitano questa prospettiva senza anticipare risultati diversi da quelli stimati. Il riferimento resta il lancio di novembre e la crescita prevista per il mercato nel 2026.

FAQ

Quando uscirà GTA VI?

GTA VI è previsto nel corso del mese di novembre. La fonte non indica una data precisa né specifica ulteriori dettagli sul calendario di pubblicazione.

Su quali piattaforme sarà disponibile GTA VI?

Il gioco è indicato in uscita su PS5 e sulle console Xbox, dove risulta già disponibile in preordine secondo il testo fornito.

Quanto crescerà il mercato videoludico nel 2026?

Newzoo stima ricavi globali per 213,9 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita del 6,1% rispetto all’anno precedente.

Quale segmento genererà più ricavi?

Il mobile dovrebbe guidare il mercato con 121,1 miliardi di dollari e una crescita stimata del 6,8%, davanti a console e PC.

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L’articolo nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade, con supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.

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