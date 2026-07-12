12 Luglio 2026

Home / FINTECH / UniCredit annuncia 1.000 nuove assunzioni in Italia: 700 nella rete commerciale

La notizia in sintesi

UniCredit prevede circa 1.000 inserimenti in Italia nel corso dell’anno.

prevede circa 1.000 inserimenti in Italia nel corso dell’anno. Settecento posizioni riguardano rete commerciale e assistenza clienti.

La selezione privilegia giovani under 30 anche senza esperienza bancaria consolidata.

Le candidature sono gestite online attraverso il portale Carriere aziendale.

Riassunto generato con AI

UniCredit avvia 1.000 assunzioni in Italia

UniCredit, il gruppo bancario guidato da Andrea Orcel, ha annunciato una campagna di reclutamento nazionale che punta a inserire circa 1.000 nuove risorse nel corso dell’anno. L’iniziativa, denominata “Segui il tuo talento, ti porterà da noi”, riguarda le filiali e le strutture operative presenti in tutta Italia, con particolare attenzione ai profili più giovani.

Il piano risponde alla strategia di ricambio generazionale della banca e al rafforzamento della presenza commerciale, fisica e digitale. La ricerca si concentra soprattutto su candidati under 30, valorizzando competenze digitali, capacità relazionali e attitudine al lavoro di squadra anche quando non è disponibile una lunga esperienza nel comparto bancario.

La campagna prevede percorsi contrattuali differenziati, dall’apprendistato professionalizzante fino al tempo indeterminato, in base al ruolo e al titolo di studio. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’organizzazione attraverso formazione continua e percorsi strutturati di crescita professionale.

Rete commerciale e digitale al centro del piano

La parte più consistente delle selezioni di UniCredit riguarda la relazione con la clientela: 700 delle circa 1.000 posizioni previste sono destinate alla rete commerciale e ai servizi di assistenza. I nuovi ingressi potranno occuparsi della gestione dei servizi bancari in filiale, del supporto ai clienti attraverso canali digitali e della promozione di soluzioni finanziarie integrate con le nuove tecnologie.

Il piano include anche inserimenti in ambiti tecnici, in particolare nei dipartimenti di Information Technology e cybersecurity. La ripartizione delle posizioni evidenzia quindi un doppio fabbisogno: mantenere capillare il rapporto con il pubblico sul territorio e accompagnare l’evoluzione digitale dei servizi bancari.

Dal 2021 a oggi il gruppo ha registrato 4.800 ingressi in Italia e oltre 9.000 a livello di Gruppo. Nello stesso periodo, la quota di dipendenti under 35 è passata dal 7,7% al 14%, dato che indica il peso del rinnovamento anagrafico nella politica del personale.

Per accedere alle selezioni è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore oppure la laurea, senza una limitazione ai soli percorsi economici: sono considerati anche indirizzi umanistici e tecnici. Tra gli elementi indicati dalla banca figurano familiarità con tecnologie digitali ed emergenti, predisposizione al contatto con il pubblico, inclusione e collaborazione.

Candidature online senza una scadenza unica

Le candidature per le posizioni aperte di UniCredit vengono raccolte esclusivamente online, nella sezione Carriere o Lavora con noi del portale aziendale. La piattaforma consente di filtrare gli annunci per località e area funzionale, compilare i dati richiesti e allegare il curriculum vitae.

Non è indicata una scadenza unica per la campagna nazionale: gli annunci resteranno disponibili fino al progressivo completamento dei profili ricercati. Questa modalità collega i tempi delle selezioni alle necessità delle diverse filiali e funzioni del gruppo.

La combinazione tra ruoli commerciali, consulenza a distanza, IT e cybersecurity amplia le aree coinvolte, pur mantenendo la rete di assistenza alla clientela come principale destinazione dei nuovi inserimenti.

FAQ

Quante assunzioni prevede UniCredit?

Sì, UniCredit punta a inserire circa 1.000 nuove risorse in Italia nel corso dell’anno attraverso la propria campagna nazionale.

Quali ruoli cercano più candidati?

Sì, 700 posizioni sono destinate alla rete commerciale e all’assistenza clienti, tra filiali, supporto remoto e sviluppo di soluzioni finanziarie digitali.

Possono candidarsi giovani senza esperienza bancaria?

Sì, la campagna è rivolta in particolare agli under 30 e considera il potenziale individuale anche senza esperienza consolidata nel settore bancario.

Quali titoli di studio sono richiesti?

Sì, sono ammessi diploma o laurea, con percorsi economici, umanistici e tecnici, insieme a competenze digitali e capacità relazionali.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui QuiFinanza.