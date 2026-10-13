13 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/ASUS lancia tre monitor gaming Dual Mode: prezzi da 249 euro

La notizia in sintesi Disponibili tre monitor ASUS da 27 pollici con modalità 4K e Full HD a frequenze differenti.

Il ROG Strix XG27UCG Gen2 raggiunge 162 Hz in 4K e 485 Hz in Full HD.

Tutti i modelli adottano pannelli Fast IPS, tecnologia Smart Pixel e certificazione VESA DisplayHDR 400.

I prezzi suggeriti sono 409 euro per XG27UCGR, 399 euro per XG27UCSR e 249 euro per VG27UQEL5A.

ASUS ha annunciato il 13 ottobre 2026 la disponibilità di tre monitor gaming da 27 pollici: ROG Strix XG27UCG Gen2, ROG Strix XG27UCS Gen2 e TUF Gaming VG27UQEL5A. La caratteristica comune è il Dual Mode, che permette di alternare la risoluzione 4K a una modalità Full HD con frequenza di aggiornamento più elevata. I prezzi suggeriti partono da 249 euro e arrivano a 409 euro.

La scelta tra le due modalità risponde a esigenze diverse: privilegiare il dettaglio dell’immagine per contenuti video, giochi e attività lavorative oppure aumentare la frequenza di aggiornamento nei titoli competitivi. Le combinazioni disponibili cambiano però da un modello all’altro, con differenze soprattutto nei valori massimi raggiungibili.

Le due proposte ROG Strix

Il ROG Strix XG27UCG Gen2, identificato anche dalla sigla XG27UCGR, offre una modalità 4K a 162 Hz e una Full HD a 485 Hz. È il modello con la frequenza di aggiornamento più alta fra i tre annunciati. Sul retro integra inoltre l’illuminazione Aura Sync, coordinabile con quella degli altri dispositivi del setup.

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Per questo monitor ASUS indica un gamut del 95% DCI-P3 e del 130% sRGB, insieme alla calibrazione di fabbrica. Le connessioni comprendono DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB-C con Power Delivery da 15 W. Sono caratteristiche che affiancano all’impiego nei giochi anche l’utilizzo con console, dispositivi multimediali e applicazioni di fotoritocco o montaggio video.

Il ROG Strix XG27UCS Gen2, con sigla XG27UCSR, propone invece 160 Hz alla risoluzione 4K e 324 Hz in Full HD. La differenza rispetto all’altro ROG è quindi contenuta nella modalità ad alta risoluzione e più ampia quando si passa a quella con frequenza di aggiornamento maggiore.

Per entrambi i ROG Strix il tempo di risposta minimo dichiarato è di 0,3 ms. ASUS affianca questo valore a quello di 1 ms gray-to-gray indicato per i precedenti XG27UCG e XG27UCS. I due nuovi modelli hanno inoltre una base dello stand ridisegnata, con un ingombro ridotto sulla scrivania rispetto alla configurazione precedente.

Il TUF Gaming e le tecnologie comuni

Il TUF Gaming VG27UQEL5A occupa la fascia di prezzo più bassa del gruppo. Il suo pannello Fast IPS consente di scegliere tra 4K a 80 Hz e Full HD a 310 Hz, con il passaggio gestibile attraverso un tasto rapido. Anche in questo caso il tempo di risposta minimo dichiarato è di 0,3 ms.

La dotazione del TUF comprende un gamut del 120% sRGB e ingressi DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0. Rispetto alle due proposte ROG, il valore che lo distingue maggiormente è la frequenza in 4K, mentre in Full HD raggiunge una frequenza più vicina a quella del modello XG27UCS Gen2.

Tutti e tre i monitor utilizzano Smart Pixel, la tecnologia ASUS di upscaling verso il 4K destinata a migliorare la resa delle immagini quando la sorgente lavora a risoluzioni inferiori. Il beneficio sulla nitidezza è una prestazione dichiarata dal produttore, distinta dai valori di risoluzione e frequenza supportati dai pannelli.

La dotazione comune include anche ELMB Sync, che consente al sistema Extreme Low Motion Blur di funzionare insieme alla frequenza di aggiornamento variabile. L’obiettivo indicato da ASUS è ridurre scie e tearing durante il movimento. Per tutti i modelli è presente la certificazione VESA DisplayHDR 400.

Prezzi e canali di vendita

La disponibilità è immediata presso gli ASUS Gold Store. Il prezzo suggerito del ROG Strix XG27UCG Gen2 è di 409 euro, mentre quello del ROG Strix XG27UCS Gen2 è di 399 euro: tra i due modelli ROG la differenza di listino è dunque limitata, a fronte di frequenze Full HD differenti.

Il TUF Gaming VG27UQEL5A ha invece un prezzo suggerito di 249 euro. La vendita comprende anche i rivenditori del programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali del produttore. I tre prodotti ampliano una gamma Dual Mode che comprende già monitor da 27 a 34 pollici e risoluzioni fino al 5K, con il ROG Strix XG27JCG.