3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/TCL presenta i tablet TAB A1 con schermi fino a 12,2 pollici

La notizia in sintesi TCL ha presentato a IFA 2026 quattro tablet della serie TAB A1

La gamma include modelli da 11 e 12,2 pollici

Le versioni NXTPAPER adottano display opachi con modalità dedicate alla lettura

TCL TAB A1 e TAB A1 Plus arrivano in Italia a settembre

TCL ha presentato a Berlino, durante IFA 2026, la serie TAB A1, una famiglia di quattro tablet con display da 11 o 12,2 pollici. La linea comprende TCL TAB A1, TAB A1 NXTPAPER, TAB A1 Plus e TAB A1 Plus NXTPAPER: i primi due puntano sulla portabilità, mentre le versioni Plus offrono schermi più ampi e configurazioni destinate anche alla produttività.

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La distinzione principale della nuova gamma riguarda il pannello. Accanto ai modelli con schermo standard, TCL propone infatti versioni NXTPAPER, dotate di trattamento antiriflesso, filtro hardware contro la luce blu e modalità di visualizzazione pensate per lettura, studio e lavoro prolungato.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, i tablet saranno disponibili in mercati europei selezionati a partire da settembre 2026. Per l’Italia sono già indicati TCL TAB A1 Plus, in vendita a settembre, e TCL TAB A1, previsto nello stesso mese. Informazioni sulle disponibilità nazionali degli altri modelli non sono state dettagliate.

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“Le persone utilizzano i tablet in modi estremamente differenti: dallo streaming e la navigazione sul web allo studio, fino alla lettura e alla gestione delle attività lavorative. Con la Serie TCL TAB A1 abbiamo voluto offrire una scelta chiara, strutturata su due dimensioni e due diverse tecnologie di display, per permettere a ciascuno di trovare con facilità il dispositivo più adatto al proprio stile di vita”, ha dichiarato Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Europa.

I modelli da 11 pollici

TCL TAB A1 adotta un display da 11 pollici con risoluzione 2,1K, pari a 2112 × 1320 pixel, e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90 Hz. Il tablet pesa 430 grammi, ha uno spessore di 6,2 millimetri e una scocca in metallo Space Blue con certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua.

Il dispositivo utilizza un processore MediaTek Helio G100, 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibile con microSD fino a 2 TB. La batteria è da 8.000 mAh e supporta la ricarica a 20W. Sono presenti quattro altoparlanti, una fotocamera frontale da 5 MP e una posteriore da 8 MP con autofocus.

La variante TAB A1 NXTPAPER mantiene la diagonale da 11 pollici e la piattaforma MediaTek, ma sostituisce il pannello tradizionale con uno schermo opaco NXTPAPER. Offre tre modalità: Regular Mode per i contenuti a colori, Color Paper Mode per attenuare le tonalità e Ink Paper Mode, che trasforma l’interfaccia in monocromatica.

Il modello NXTPAPER da 11 pollici pesa 426 grammi ed è disponibile nella colorazione Aerolite Grey. Integra inoltre l’app TCL Note ed è compatibile con la stilo T-Pen 2. TCL indica una luminosità standard di 400 nit, che può arrivare a 500 nit attraverso la modalità Sunlight Display.

Le versioni Plus da 12,2 pollici

TCL TAB A1 Plus porta la diagonale a 12,2 pollici, con risoluzione 2,4K di 2400 × 1600 pixel, formato 3:2 e refresh rate fino a 120 Hz. Il tablet monta un processore Snapdragon 4 Gen 2, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile tramite microSD fino a 2 TB.

La versione standard dispone di una batteria da 8.000 mAh con ricarica a 20W, quattro altoparlanti e scocca Space Blue. Pesa 542 grammi e misura 6,7 millimetri di spessore. È compatibile con T-Pen 2, Flip Case e Smart Keyboard Case, quest’ultima proposta come accessorio opzionale.

Per TAB A1 Plus TCL ha comunicato un prezzo consigliato di 249,90 euro per il solo tablet e di 299,90 euro per il bundle con Flip Case e T-Pen 2. Il più compatto TAB A1 da 11 pollici è invece indicato a 219,90 euro, oppure 259,90 euro nella confezione con custodia e stilo.

TAB A1 Plus NXTPAPER è il modello con la dotazione più ampia della serie. Abbina lo schermo NXTPAPER da 12,2 pollici al processore Snapdragon 4 Gen 2, 6 GB di RAM, 256 GB di archiviazione e una batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida a 33W.

Display NXTPAPER, software e accessori

La versione Plus NXTPAPER dispone di un tasto dedicato per passare fra le modalità Standard, Color Paper e Ink Paper. TCL cita inoltre il vetro Nano Crystal Shield e il sistema di illuminazione OmniSoft tra gli elementi destinati alla gestione dei riflessi e del comfort visivo.

Tutti i modelli della serie utilizzano Android 16 e includono strumenti come Google Gemini, Cerchia e Cerca, Assistente di scrittura, Traduttore intelligente, Sottotitoli in tempo reale, Smart Voice Memo, TCL Note e Magic Hub. La disponibilità effettiva di alcune funzioni può variare in base a modello, lingua, mercato e software.

Tra gli accessori figurano la T-Pen 2 con 4.096 livelli di pressione, la Smart Keyboard Case, la Flip Case e la Kid-Proof Case per TCL TAB A1 NXTPAPER. TCL ha previsto dimostrazioni dei nuovi dispositivi mobile NXTPAPER al TCL Inspiration Habitat, nel Padiglione 21A di Messe Berlin, dal 4 all’8 settembre.

Le configurazioni, le colorazioni, gli accessori inclusi nei bundle e i prezzi possono cambiare in base al Paese e al canale di vendita. Ulteriori dettagli sui dispositivi sono pubblicati sul sito ufficiale TCL.

FAQ

Quali tablet include la serie TCL TAB A1?

La gamma comprende TCL TAB A1, TCL TAB A1 NXTPAPER, TCL TAB A1 Plus e TCL TAB A1 Plus NXTPAPER.

Quali dimensioni di schermo sono disponibili?

I modelli TAB A1 hanno display da 11 pollici, mentre le versioni TAB A1 Plus adottano schermi da 12,2 pollici.

Quanto costa TCL TAB A1 Plus in Italia?

Il prezzo consigliato è 249,90 euro per il tablet e 299,90 euro per il bundle con Flip Case e T-Pen 2.

Che cosa offre il display NXTPAPER?

Il pannello combina trattamento antiriflesso, filtro hardware contro la luce blu e modalità Regular, Color Paper e Ink Paper.

Qual è la fonte delle informazioni sulla serie?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.