13 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Ray-Ban Meta Audio solo audio debuttano da 349 euro senza fotocamera

La notizia in sintesi I Ray-Ban Meta Audio sono disponibili all’acquisto con prezzi a partire da 349 euro.

Senza fotocamera, pesano da 43 grammi e offrono fino a 12 ore di autonomia dichiarata.

Le montature disponibili sono Clubmaster e Burbank, con diverse opzioni di lenti, anche graduate.

Dal 13 ottobre i Meta Ray-Ban Display arrivano anche in Italia, Francia e Germania.

I Ray-Ban Meta Audio arrivano sul mercato con un prezzo di partenza di 349 euro. Il nuovo modello amplia la gamma di occhiali del marchio concentrandosi sull’ascolto, sulle chiamate e sull’interazione con Meta AI, senza integrare una fotocamera. Alla disponibilità degli occhiali audio si affianca un secondo debutto: dal 13 ottobre i Meta Ray-Ban Display, dotati di schermo integrato, entrano in vendita anche in Italia, Francia e Germania.

I Ray-Ban Meta Audio sono i primi occhiali Meta dedicati esclusivamente all’esperienza audio. Secondo l’azienda, l’ascolto è la funzione più utilizzata dagli utenti dei suoi occhiali con intelligenza artificiale: è su questo impiego che è stato costruito il nuovo prodotto. La scelta distingue il modello dalla proposta con display, la cui distribuzione viene ora estesa a nuovi mercati europei.

Musica, chiamate e autonomia dichiarata

Gli occhiali consentono di ascoltare musica e podcast a mani libere, mantenendo la possibilità di sentire l’ambiente circostante. Le altre funzioni indicate comprendono le conversazioni telefoniche e l’accesso a Meta AI. L’offerta non si limita quindi alla riproduzione di contenuti audio, ma include anche la comunicazione e l’interazione con l’assistente.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Per le chiamate, Meta dichiara una riduzione dei rumori di fondo superiore al 90%, con l’obiettivo di rendere più comprensibile la voce. Si tratta di un dato fornito dall’azienda, così come quelli relativi alla durata della batteria: l’autonomia indicata raggiunge le 12 ore con una carica, mentre la custodia offre fino a 48 ore aggiuntive.

Il peso parte da 43 grammi. Meta presenta il modello come pensato per un utilizzo prolungato durante la giornata e collega l’eliminazione della fotocamera al lavoro di riduzione dello spessore della montatura. Nel post dedicato al lancio dei Ray-Ban Meta Audio, l’azienda illustra il prodotto che affianca audio e intelligenza artificiale, rinunciando alla componente fotografica.

Due montature e più opzioni per le lenti

La scelta delle montature comprende Clubmaster, dal disegno di ispirazione retrò, e Burbank. Per le lenti sono previste le varianti Clear, Sun, Polarized e Transitions®, con disponibilità anche di lenti graduate. Le opzioni riguardano quindi sia la forma degli occhiali sia il tipo di lente, senza modificare l’impostazione del prodotto centrata sull’audio.

Il prezzo annunciato è di partenza: 349 euro. Per consultare l’offerta è disponibile la pagina di acquisto dei Ray-Ban Meta Audio. Montature e lenti costituiscono le alternative indicate per scegliere il modello in base alle proprie esigenze, comprese quelle legate alla correzione della vista.

Gli occhiali con display arrivano in altri tre Paesi

L’altra novità riguarda i Meta Ray-Ban Display, i primi occhiali dell’azienda con intelligenza artificiale e display integrato. L’avvio delle vendite in Italia, Francia e Germania, fissato al 13 ottobre, segue il lancio negli Stati Uniti e l’arrivo nel Regno Unito e in Canada del 23 settembre.

L’estensione della disponibilità dei Meta Ray-Ban Display amplia dunque la presenza commerciale del modello in Europa. Le due novità riguardano prodotti distinti della stessa offerta: da una parte occhiali privi di fotocamera, orientati all’ascolto e alle chiamate; dall’altra un modello con schermo integrato che raggiunge tre ulteriori mercati. Per gli acquirenti italiani, il debutto dei Display si aggiunge così alla disponibilità della nuova proposta audio.