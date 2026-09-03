3 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Hypershell presenta Halo, esoscheletro motorizzato per anche e ginocchia
La notizia in sintesi
- Hypershell ha presentato Halo all’IFA 2026 di Berlino.
- L’esoscheletro coordina quattro articolazioni motorizzate tra anche e ginocchia.
- Le prime 200 unità Origin Edition sono disponibili in preordine.
- Vendite ufficiali e consegne sono previste a novembre.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Hypershell ha presentato a Berlino, durante IFA 2026, Halo, un esoscheletro per la parte inferiore del corpo destinato alla mobilità su terreni diversi. Il dispositivo combina quattro articolazioni motorizzate, distribuite tra anche e ginocchia, e punta a fornire assistenza nella camminata, nelle salite, nelle discese e nei movimenti che richiedono piegamenti delle gambe.
Secondo l’azienda, Halo utilizza una struttura unificata in fibra di carbonio che collega anca, coscia, ginocchio e parte inferiore della gamba. Il sistema è progettato per trasferire la forza fra le articolazioni e coordinare propulsione, sostegno del carico, frenata in discesa e assorbimento degli impatti.
“Halo rappresenta una revisione completa degli esoscheletri per il consumatore”, ha affermato Kelvin Sun, CEO di Hypershell. “Non ci siamo limitati ad aggiungere ginocchia motorizzate a un esoscheletro per l’anca già esistente. Abbiamo riprogettato l’architettura, il sistema di alimentazione e l’intelligenza dell’intera parte inferiore del corpo di modo che quattro articolazioni motorizzate possano muoversi come un tutt’uno con l’utente. Il risultato è una nuova piattaforma progettata per ampliare non solo la distanza che le persone possono percorrere, ma anche la gamma di terreni e movimenti che possono affrontare.”Non perdere le notizie che contano
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Il prodotto introduce un giunto denominato Fish-Spine, che collega il motore dell’anca alla leva della gamba. Hypershell dichiara un’escursione laterale fino a 198 gradi e un movimento antero-posteriore fino a 167 gradi. La fascia per la coscia AeroFlex V, al posto dei pannelli posteriori rigidi, è indicata dall’azienda come un elemento pensato per distribuire pressione e carico durante movimenti quali sedersi, alzarsi o accovacciarsi.
Sensori e assistenza automatica
Il controllo del dispositivo è affidato a HyperIntuition 2.0, software che, secondo Hypershell, impiega un’architettura Mixture-of-Experts con reti neurali specializzate. Oltre 30 sensori HyperSense Pro rilevano i movimenti della parte inferiore del corpo, mentre il chip HyperCore Pro elabora i dati in tempo reale.
L’azienda afferma che l’algoritmo è stato addestrato su oltre 10.000 ore di dati di movimento, può anticipare l’intenzione di movimento di circa 200 millisecondi e aggiornare l’assistenza fino a 2.500 volte al secondo. Il sistema dovrebbe inoltre adattarsi nel tempo all’andatura, all’asimmetria, alla forza e alle preferenze dell’utilizzatore attraverso un modello di apprendimento con interazione umana.
Il sistema HyperDrive Pro monta quattro motori e, secondo i dati diffusi dal produttore, raggiunge una potenza di picco complessiva fino a 1.490 W e una velocità assistita massima di 17 km/h. Ogni unità di potenza del ginocchio pesa 170 grammi. Hypershell dichiara inoltre una riduzione dell’affaticamento muscolare del ginocchio fino al 40% durante gli squat, dato riferito a test condotti in condizioni controllate.
Halo pesa 2,6 chilogrammi e adotta una batteria rimovibile PocketVolt da 370 grammi. L’autonomia dichiarata arriva fino a 20 chilometri. Il dispositivo può essere ripiegato in un volume inferiore a 8 litri, è compatibile con zaini fino a 85 litri e ha certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua.
Preordini e consegne da novembre
L’esoscheletro è dotato di cinque fibbie e di leve QuickFit per la regolazione della vestibilità. Una volta configurato, secondo l’azienda può essere indossato in circa 20 secondi e rimosso in cinque. Include anche Shelly, assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale che consente di configurare il dispositivo, personalizzare l’assistenza e pianificare percorsi tramite comandi vocali o messaggi.
Le prime 200 unità saranno commercializzate come Halo Origin Edition, con logo dedicato e numero di produzione unico. Il preordine parte da 2.299 ed è aperto negli Stati Uniti, in Canada, Europa e Regno Unito. Le vendite ufficiali e le consegne sono previste a novembre; i dettagli per i singoli mercati saranno comunicati in prossimità della disponibilità. Le informazioni tecniche e commerciali sono pubblicate nella pagina dedicata a Hypershell Halo.
Fondata nel 2021, Hypershell opera nel settore degli esoscheletri per il mercato consumer. Con Halo estende la propria proposta da dispositivi focalizzati sull’anca a un sistema che interviene anche sulle ginocchia, rivolgendosi a chi cerca supporto durante attività outdoor e spostamenti su percorsi irregolari.
FAQ
Che cos’è Hypershell Halo?
È un esoscheletro full-leg con quattro articolazioni motorizzate, due per le anche e due per le ginocchia, presentato da Hypershell a IFA 2026.
Quanto pesa l’esoscheletro Halo?
Il peso dichiarato è di 2,6 chilogrammi, mentre la batteria PocketVolt rimovibile pesa 370 grammi.
Qual è l’autonomia dichiarata di Halo?
L’autonomia dichiarata raggiunge fino a 20 chilometri con la batteria PocketVolt, in base ai dati comunicati da Hypershell.
Quando inizieranno le consegne di Hypershell Halo?
Vendite ufficiali e consegne inizieranno a novembre, con ulteriori dettagli annunciati dall’azienda per ciascun mercato.
Qual è la fonte delle informazioni su Halo?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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