13 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/NVIDIA RTX Spark: arrivano i portatili con IA locale e funzioni RTX

La notizia in sintesi I laptop NVIDIA RTX Spark arrivano il 16 ottobre; gli aggiornamenti software iniziano il 13 ottobre.

Due modelli Nemotron 3.5 Bolt saranno disponibili il 15 e il 23 ottobre per agenti locali e videogiochi.

Broadcast, Adobe e ComfyUI ricevono funzionalità creative; Blender 5.3 integrerà DLSS Ray Reconstruction a novembre.

DLSS 5 si aggiorna con NBA 2K27; nuove integrazioni sono previste per Hogwarts Legacy, Where Winds Meet e RTX Remix.

I portatili NVIDIA RTX Spark saranno disponibili dal 16 ottobre, accompagnati da aggiornamenti per eseguire modelli di intelligenza artificiale in locale, lavorare su contenuti audiovisivi e utilizzare le tecnologie RTX nei videogiochi. La distribuzione del software parte il 13 ottobre e proseguirà nella settimana del lancio e in quelle successive. Le novità riguardano sia le applicazioni compatibili con i nuovi sistemi sia strumenti già utilizzati sui PC RTX.

Il calendario comprende due modelli della famiglia Nemotron, nuove versioni di Broadcast e NVIDIA app e aggiornamenti per DLSS. Non tutte le funzioni arriveranno insieme ai portatili: alcune usciranno nella seconda metà di ottobre, altre sono programmate per novembre.

Modelli e strumenti per l’intelligenza artificiale locale

Dal 15 ottobre sarà disponibile Nemotron 3.5 Bolt 74B A9B, destinato ad agenti personali che possono svolgere attività di programmazione, ricerca, monitoraggio e uso di strumenti. Il modello, ottimizzato per RTX Spark, adotta un’architettura mixture of experts: comprende 74 miliardi di parametri, dei quali 9 miliardi attivi, e richiede 24 GB di memoria. Sono previsti il supporto a llama.cpp, Ollama, vLLM e LM Studio.

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Il secondo modello, Nemotron 3.5 Bolt E4B, arriverà il 23 ottobre. È pensato per agenti conversazionali e personaggi interattivi nei videogiochi. Sarà possibile provarlo attraverso SkyrimNET, la piattaforma di modding che introduce personaggi non giocanti basati sull’AI in The Elder Scrolls V: Skyrim.

Gli aggiornamenti per l’AI locale comprendono anche Llama per Windows di Hugging Face, un’applicazione gratuita e open source per cercare, scaricare ed eseguire modelli tramite llama.cpp senza ricorrere alla riga di comando. NVIDIA PAIR esce invece dalla fase beta: permette di condividere risorse di calcolo fra PC compatibili sulla stessa rete locale, mantenendo l’inferenza all’interno della rete. La nuova versione supporta RTX Spark e llama.cpp.

Ulteriori integrazioni, server MCP e competenze collegano gli agenti a Broadcast, NVIDIA App, RTX Remix e Omniverse. Sono annunciati anche aggiornamenti per Hermes, OpenClaw e Perplexity.

Le novità per video e applicazioni creative

NVIDIA Broadcast 2.3, disponibile dal 13 ottobre, estende l’elaborazione ai file preregistrati. Introduce nuovi profili Studio Voice, il supporto MCP per il controllo delle funzioni da parte di agenti compatibili e, in beta, RTX Video Super Resolution e Frame Generation.

Adobe sta adattando Photoshop, Premiere e Substance 3D a RTX Spark. Secondo NVIDIA, nei flussi di lavoro supportati le prestazioni possono raggiungere fino al doppio, con interventi su AI, montaggio, colore ed effetti. Altre funzionalità e ottimizzazioni sono previste nelle settimane successive.

ComfyUI aggiunge nodi per RTX Video Frame Generation e HDR, destinati all’aumento del frame rate e alla preparazione dei video generati dall’AI per montaggio e correzione del colore. A novembre, Blender 5.3 riceverà DLSS Ray Reconstruction, con l’obiettivo dichiarato di rendere il viewport più fluido e reattivo.

Giochi compatibili e calendario di DLSS 5

Al debutto, RTX Spark avrà il supporto per centinaia di giochi, fra cui Cyberpunk 2077, Fortnite, Hogwarts Legacy, Marvel Rivals e World of Warcraft. I sistemi impiegano una GPU NVIDIA Blackwell RTX e una CPU NVIDIA Grace e supportano DLSS, ray tracing, Reflex, G-SYNC e i principali sistemi anti-cheat per il multiplayer.

Il 16 ottobre, con la seconda stagione di NBA 2K27, debutterà un modello DLSS 5 basato su 3D-Guided Neural Rendering. NVIDIA lo descrive come due volte più veloce e indica un aumento del frame rate fino a 1,4 volte sulle GPU GeForce RTX serie 50 supportate, sui portatili RTX Spark e su GeForce NOW. L’azienda dichiara inoltre una velocità complessiva dieci volte superiore rispetto al modello presentato a marzo.

Il calendario delle nuove integrazioni di DLSS 5 prevede Hogwarts Legacy il 5 novembre e Where Winds Meet a fine novembre. Prima, il 23 ottobre, RTX Remix aggiungerà il supporto per i modder e strumenti per generare texture con ComfyUI ed elaborazione in batch.

La beta di NVIDIA app e gli altri aggiornamenti

La versione beta di NVIDIA app introduce dal 13 ottobre una modalità Performance per DLSS 4.5 Frame Generation, Multi Frame Generation e Dynamic Frame Generation. Il Preset C utilizza un modello AI leggero per privilegiare frame rate più elevati ed è disponibile sui laptop GeForce RTX serie 40 e 50 e su RTX Spark.

Fra gli aggiornamenti dei giochi con DLSS, Among The Trolls uscirà il 14 ottobre con DLSS e ray tracing. L’accesso anticipato alla campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 inizierà il 16 ottobre con DLSS 4.5, mentre Crossout Remastered riceverà l’aggiornamento il 22 ottobre. Il lancio dei portatili apre quindi una distribuzione scaglionata del software, che proseguirà fino agli interventi già annunciati per novembre.