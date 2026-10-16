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LG porta in Italia il piano a induzione con aspirazione integrata

LG porta in Italia il piano a induzione con aspirazione integrata

16 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi

  • Disponibile in Italia da ottobre 2026 il piano a induzione LG KCH7D3227MN con cappa integrata.
  • Il modello misura 83 centimetri e dispone di quattro zone di cottura e due Flexible Zone.
  • Il sistema di aspirazione raggiunge una portata dichiarata fino a 650 metri cubi all’ora.
  • Previste installazioni sopra top e a filo top, con finitura Matte Black e vetroceramica Schott.

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Arriva sul mercato italiano il piano a induzione con cappa integrata KCH7D3227MN di LG Electronics. Disponibile da ottobre 2026, il modello riunisce in un apparecchio da 83 centimetri quattro zone per cucinare e un sistema di aspirazione e filtraggio. La configurazione permette di fare a meno della cappa sospesa, un aspetto che interessa soprattutto la progettazione delle cucine aperte sul soggiorno.

Il prodotto era stato mostrato durante la Milano Design Week 2026 e rientra nell’ampliamento della gamma da incasso dell’azienda. La disponibilità italiana porta quindi sul mercato il modello presentato in anteprima, con una soluzione che concentra sul piano di lavoro sia la preparazione dei cibi sia la raccolta di vapori e odori.

Quattro zone e comandi indipendenti

La superficie di cottura comprende quattro zone e due Flexible Zone. Queste ultime consentono di usare i moduli separatamente oppure di abbinarli, adattando lo spazio riscaldato a pentole e recipienti di dimensioni diverse. La flessibilità riguarda dunque la possibilità di modificare la configurazione del piano in base agli utensili impiegati per le singole preparazioni.

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Ogni zona dispone di un comando Slide Touch indipendente. La regolazione prevede nove livelli di potenza e la funzione Boost: l’utente può così impostare separatamente le zone utilizzate, senza affidare tutte le regolazioni a un unico controllo condiviso. Sono queste le principali caratteristiche della gestione della cottura indicate per il nuovo modello.

2026 10 15 LG Piano Cottura con Cappa Pic2

Aspirazione integrata e filtri

Il sistema aspirante è incorporato nel piano ed è progettato per intercettare vapori e odori vicino al punto in cui si producono. La portata massima dichiarata da LG è di 650 metri cubi all’ora. L’azienda descrive inoltre il funzionamento come silenzioso, senza accompagnare questa indicazione con un valore numerico della rumorosità.

Il trattamento dell’aria si basa su un filtro antigrasso in acciaio inox, che può essere lavato, e su filtri ai carboni attivi. La presenza della componente filtrante consente l’utilizzo anche nelle cucine prive di uno scarico verso l’esterno. Aspirazione e filtraggio sono quindi entrambe integrate nell’apparecchio, accanto alle funzioni del piano a induzione.

Per gli ambienti open space, l’elemento progettuale centrale è l’assenza della tradizionale cappa sopra i fornelli. Il nuovo modello sposta infatti l’aspirazione sul piano stesso: una scelta che riguarda non soltanto l’elettrodomestico, ma anche l’organizzazione dello spazio sovrastante la zona destinata alla cottura.

Due possibilità di installazione

Il piano ha una finitura Matte Black e una superficie in vetroceramica Schott. Sono previste due modalità di montaggio, sopra top oppure a filo top, per inserirlo in configurazioni differenti del piano di lavoro. Le due opzioni mantengono invariata l’integrazione tra la superficie a induzione e il sistema aspirante.

Con questo ingresso, LG amplia l’offerta da incasso 2026 anche sul versante dei piani cottura. Nella stessa gamma figura un altro modello a induzione, il Full Flex da 80 centimetri, dotato di tre zone flessibili e di una gestione dello spazio di cottura descritta dall’azienda come intelligente. Si tratta di una proposta distinta dal KCH7D3227MN da 83 centimetri con cappa incorporata.

Per il nuovo modello, la novità commerciale è dunque la disponibilità in Italia da ottobre. La scelta proposta combina regolazione delle zone, adattamento a recipienti diversi e aspirazione nello stesso apparecchio, con due modalità di installazione per l’inserimento nella cucina.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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