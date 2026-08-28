28 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Apple Car Key potrebbe arrivare sulle auto Xiaomi: indizi nel codice di Wallet

La notizia in sintesi Apple Car Key potrebbe arrivare sui veicoli di Xiaomi Auto .

potrebbe arrivare sui veicoli di . L’indizio proviene da modifiche nel backend dell’app Wallet .

. Il supporto consentirebbe l’uso di iPhone e Apple Watch come chiavi.

e come chiavi. Mancano conferme ufficiali e dettagli sui modelli compatibili.

Apple Car Key verso Xiaomi Auto

Apple Car Key potrebbe essere prossima all’arrivo sulle auto di Xiaomi Auto, secondo tracce tecniche individuate nel backend dell’app Wallet di Apple. Il possibile accordo riguarderebbe i veicoli elettrici del gruppo cinese, entrato di recente nel mercato automobilistico con la berlina SU7 e il SUV YU7, e amplierebbe la compatibilità dell’ecosistema Apple con i costruttori di auto.

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Le modifiche emerse non costituiscono un annuncio ufficiale, ma indicano che il lavoro di integrazione potrebbe essere in una fase avanzata. Un primo riferimento al marchio cinese era già comparso nella terza beta per sviluppatori di iOS 27, distribuita a luglio, mentre l’aggiornamento lato server del Wallet segnala un ulteriore avanzamento.

La funzione consentirebbe ai proprietari di modelli compatibili di salvare una chiave digitale su iPhone o Apple Watch e usarla tramite NFC per sbloccare il veicolo e avviare il motore. L’interesse di Xiaomi è commerciale e tecnologico: offrire compatibilità con gli utenti iPhone evita di limitare l’accesso ai propri veicoli ai soli possessori di smartphone del marchio.

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Il punto centrale è l’integrazione tra l’auto e il Wallet di Apple, applicazione che già gestisce carte di pagamento, biglietti e credenziali digitali. Per il conducente, il sistema elimina la necessità di aprire applicazioni di terze parti o recuperare una chiave fisica, affidando l’accesso al lettore del veicolo e al chip NFC del dispositivo.

Come funziona la chiave digitale

Il funzionamento di Apple Car Key è basato su una versione digitale della chiave dell’auto, archiviata nell’app Wallet. Avvicinando iPhone o Apple Watch al lettore installato sul veicolo, il chip NFC permette di eseguire le funzioni previste dal costruttore, a partire dall’apertura e dalla chiusura delle portiere.

La dotazione minima comprende anche l’avvio del motore, cioè le operazioni essenziali normalmente svolte con una chiave tradizionale. Le funzioni aggiuntive possono però cambiare in base al produttore: alcuni marchi scelgono integrazioni più estese, altri mantengono un set di comandi più limitato.

Questa differenza dipende dal livello di integrazione scelto da ciascuna casa automobilistica, mentre Apple richiede una base funzionale comune. Per gli utenti, quindi, la presenza di Car Key non implica automaticamente che tutte le vetture offrano le medesime opzioni, anche se accesso, chiusura e accensione restano il riferimento minimo.

Apple ha introdotto il sistema nel 2022 e, da allora, il supporto è stato adottato da diversi produttori. Tra i marchi citati figurano BMW, Rivian, Kia e Hyundai, con tempistiche e livelli di implementazione differenti a seconda dei modelli.

L’elenco delle vetture compatibili viene aggiornato direttamente da Apple nella pagina dedicata alla disponibilità dei modelli CarPlay. Quel riferimento consente di verificare quali auto siano effettivamente abilitate, distinguendo le indiscrezioni tecniche dalle funzionalità già disponibili per i clienti.

Nel caso di Xiaomi Auto, tale conferma non è ancora arrivata. Le modifiche al backend del Wallet sono al momento l’unico segnale concreto, mentre Apple non ha indicato una data per l’attivazione né ha precisato quali versioni delle vetture Xiaomi potrebbero ricevere per prime la chiave digitale.

Il possibile debutto avrebbe particolare rilievo perché Xiaomi e Apple competono nel mercato degli smartphone, spesso con prodotti collocati in segmenti simili. Nel settore auto, però, la compatibilità con iPhone e Apple Watch può diventare un elemento pratico nella scelta del veicolo, indipendentemente dal produttore del telefono posseduto dal cliente.

Per Xiaomi, che ha costruito la propria presenza nell’elettronica di consumo e nella casa connessa prima di estendere le attività alle auto elettriche, l’integrazione rappresenterebbe un collegamento concreto con un ecosistema esterno. Non modifica la concorrenza tra i due gruppi nel mobile, ma risponde alla necessità di rendere l’auto utilizzabile da una platea più ampia.

La compatibilità può incidere sulla scelta dell’auto

L’eventuale supporto di Apple Car Key sulle Xiaomi SU7 e YU7, o su alcune loro versioni, offrirebbe ai possessori di iPhone un criterio aggiuntivo di valutazione. La funzione non riguarda soltanto la comodità di sostituire il portachiavi: integra una delle operazioni quotidiane dell’auto nell’ambiente digitale già usato sullo smartphone.

La conseguenza più concreta riguarda la neutralità tecnologica dell’offerta. Chi acquista un’auto elettrica Xiaomi non utilizza necessariamente uno smartphone Xiaomi, e l’assenza di compatibilità con Apple potrebbe escludere una parte della clientela potenziale.

Finché non arriveranno comunicazioni ufficiali, non è possibile stabilire tempi, versioni interessate o ampiezza delle funzioni disponibili. Il backend del Wallet indica una preparazione tecnica, ma la disponibilità per gli utenti dipenderà dalla successiva attivazione comunicata da Apple e Xiaomi.

FAQ

Apple Car Key è già disponibile sulle Xiaomi?

Modifiche al backend di Wallet indicano una possibile integrazione, ma Apple non ha annunciato l’attivazione sui veicoli Xiaomi.

Quali Xiaomi potrebbero supportare Car Key?

SU7 e YU7 sono i modelli citati come veicoli della divisione automotive Xiaomi, senza conferme sulle versioni abilitate.

Quali dispositivi funzionano con Apple Car Key?

iPhone e Apple Watch possono usare il chip NFC per avvicinarsi al lettore dell’auto compatibile.

Cosa permette di fare la chiave digitale?

Apertura, chiusura e avvio del motore costituiscono le funzioni minime previste, mentre gli extra dipendono dal costruttore.

Come è stata verificata questa notizia?

L’analisi approfondita e la verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid, precedono la supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.