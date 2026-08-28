28 Agosto 2026/Home/INTERNET/Tailscale presenta Tailcat, tunnel cifrato peer-to-peer senza VPN né account
La notizia in sintesi
- Tailcat è il nuovo strumento open source pubblicato da Tailscale.
- Crea tunnel cifrati temporanei tra computer dietro NAT, router e firewall.
- Non richiede account, client Tailscale, privilegi amministrativi o porte aperte pubblicamente.
- Il progetto è sperimentale e non sostituisce una rete aziendale gestita.
Riassunto generato con AI
Tailcat collega computer remoti senza VPN permanente
Tailscale ha presentato Tailcat, strumento open source progettato per creare collegamenti cifrati temporanei tra due computer collocati su reti differenti, anche dietro router, NAT, CGNAT e firewall. Il software consente trasferimenti di dati, accesso SSH, sviluppo remoto, test e automazioni senza configurare una VPN permanente, aprire porte sul router, creare account o conoscere l’indirizzo IP dell’altra macchina.
Il progetto si rivolge soprattutto a sviluppatori e amministratori che devono mettere in comunicazione due sistemi per periodi limitati. L’accesso nasce da un token temporaneo generato dal computer che riceve la connessione e condiviso attraverso un canale separato, come una chat o un terminale remoto.
Il nome richiama Netcat, storica utility Unix nata nel 1995, ma Tailcat sostituisce la classica connessione TCP o UDP diretta con un tunnel cifrato capace di attraversare reti non immediatamente raggiungibili. L’obiettivo non è creare una nuova VPN completa: il software comprime in un comando alcune componenti tecniche di Tailscale, destinate a rendere possibile una comunicazione puntuale fra due endpoint.
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Come funziona il tunnel cifrato di Tailscale
Tailcat usa il data plane di Tailscale: WireGuard protegge il traffico, magicsock cerca il percorso più efficace tra i peer e DERP offre il punto di incontro iniziale. DERP, acronimo di Designated Encrypted Relay for Packets, può inoltre agire da relay quando il collegamento diretto fra i due sistemi non riesce.
Il programma opera interamente nello spazio utente e non installa driver, non crea interfacce TUN/TAP, non modifica il routing del sistema operativo e non richiede privilegi di root o amministratore. Non occorre installare il normale client di Tailscale, né autenticarsi alla piattaforma, perché l’applicazione funziona in modo autonomo pur utilizzando componenti software del progetto.
La distribuzione non dispone ancora di un installer grafico o di pacchetti binari stabili nelle release GitHub. Gli sviluppatori indicano l’installazione tramite Go con il comando go install github.com/tailscale/tailcat/cmd/tailcat@latest, che scarica, compila e colloca l’eseguibile nella directory binaria configurata da Go; se necessario, tale percorso deve essere presente nella variabile PATH.
Il repository supporta anche Nix flakes: chi utilizza Nix può eseguire il software con nix run github:tailscale/tailcat oppure aggiungerlo al profilo con nix profile install github:tailscale/tailcat. Avviando tailcat sul primo computer, il programma seleziona normalmente il relay DERP con latenza inferiore e genera un indirizzo temporaneo che inizia con tc.
Dal secondo sistema è possibile inviare dati al token, per esempio con echo hello | tailcat tcXXXXXXXXX. Lo stesso schema permette di ricevere un file con tailcat > archivio.zip e inviarlo dall’altra macchina con tailcat tcXXXXXXXXX < archivio.zip, senza aggiungere protocolli ulteriori.
Questa semplicità ha limiti espliciti: non sono previste barra di avanzamento, ripresa automatica, gestione delle directory o verifica applicativa dell’integrità. Per copie rilevanti, la fonte raccomanda quindi di confrontare successivamente un hash SHA-256 sui due sistemi, poiché la cifratura di WireGuard protegge il trasporto ma non sostituisce questo controllo operativo.
Il comando tailcat –serve=8080 può esporre tramite tunnel un’applicazione locale in ascolto sulla porta 8080, mentre la sintassi con valori separati da virgole supporta più porte. Il client si collega indicando token e porta e il traffico viene inoltrato verso localhost sul server, senza rendere pubblica una porta TCP.
L’opzione tailcat –serve=all rende raggiungibili tutte le porte locali, ma richiede prudenza: un token ottenuto da soggetti non autorizzati potrebbe dare accesso a servizi che l’amministratore non voleva esporre. La scelta più cauta consiste nell’indicare soltanto le porte necessarie.
Per SSH, il server può pubblicare la porta 22 con tailcat –serve=22 e il client usare tailcat ssh tcXXXXXXXXX. In questa configurazione il tunnel trasporta la sessione, mentre chiavi e credenziali restano gestite dal normale server SSH.
Token temporanei e limiti per ambienti professionali
Su Linux e macOS, Tailcat include anche un server SSH interno senza autenticazione aggiuntiva attraverso tailcat –serve=no-auth-ssh. Il possesso del token viene quindi trattato come autorizzazione sufficiente, soluzione utile per sandbox, macchine virtuali temporanee e ambienti di test, ma meno adatta a sistemi con dati importanti.
Tra gli usi evidenziati figura il lavoro degli agenti AI in sandbox remote: il token può consentire l’invio di un file, l’accesso a un server di test o una connessione temporanea a un ambiente di sviluppo. La fonte avverte però che un token affidato a un agente rappresenta un rischio e va limitato per durata, diffusione e servizi raggiungibili.
Tailscale chiarisce che Tailcat non sostituisce una tailnet aziendale, che offre identità, audit, revoca centralizzata, gestione dei dispositivi e permessi persistenti. Il repository, con licenza BSD a tre clausole, non garantisce ancora stabilità: API Go, flag CLI, output e protocollo possono cambiare.
FAQ
Tailcat richiede un account Tailscale?
Tailcat funziona senza autenticazione a Tailscale e senza installare il client tradizionale della piattaforma.
Come si installa Tailcat?
Go consente l’installazione con go install github.com/tailscale/tailcat/cmd/tailcat@latest; il progetto supporta anche Nix flakes.
Tailcat apre porte sul router?
Il tunnel non richiede port forwarding, indirizzo IP pubblico noto né una porta TCP pubblicamente aperta sul router.
Tailcat è sicuro per trasferire file importanti?
WireGuard cifra il trasporto, ma per file importanti occorre confrontare un hash SHA-256 sui due sistemi dopo la copia.
Come è stata verificata questa analisi?
L’analisi nasce da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui IlSoftware.it, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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