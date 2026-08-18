Fairphone 6 Plus arriva negli Stati Uniti: vendita diretta a 649,99 dollari

18 Agosto 2026

18 Agosto 2026/Home/INTERNET/Fairphone 6 Plus arriva negli Stati Uniti: vendita diretta a 649,99 dollari

La notizia in sintesi

  • Fairphone vende direttamente negli Stati Uniti il nuovo Gen. 6+.
  • Lo smartphone modulare costa 649,99 dollari e supporta AT&T e T-Mobile.
  • Dodici componenti sostituibili puntano a ridurre costi e rifiuti elettronici.
  • Il modello aggiorna processore e RAM, mantenendo assistenza software fino al 2033.

Riassunto generato con AI

Prodotto citato · disponibile su Amazon

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Fairphone Gen. 6+ debutta direttamente negli Stati Uniti

Fairphone, azienda olandese specializzata in smartphone riparabili e prodotti con materiali più responsabili, porta direttamente negli Stati Uniti il Fairphone Gen. 6+. Il dispositivo è già in vendita sul sito del produttore e su Amazon a 649,99 dollari, sbloccato e certificato per le reti T-Mobile e AT&T.

Il lancio segna un passaggio rilevante: in precedenza i modelli del marchio erano acquistabili nel mercato statunitense soltanto attraverso Murena, con il sistema operativo de-Googled /e/OS. La nuova distribuzione diretta amplia quindi l’accesso a un telefono progettato per essere aperto, aggiornato e riparato dall’utente.

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La ragione strategica dell’operazione è offrire un’alternativa alla sostituzione frequente dei dispositivi, in un mercato dominato da Apple e Samsung. Per il CEO Raymond van Eck, i consumatori statunitensi sono stanchi di obsolescenza programmata, ecosistemi chiusi e upgrade annuali costosi.

Più memoria, stessa architettura modulare

Il Fairphone Gen. 6+ è un aggiornamento contenuto rispetto al Gen. 6 del 2025: adotta il chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 e porta la RAM LPDDR5 da 8 a 12 GB. Restano 256 GB di archiviazione UFS 3.1, espandibili tramite microSD fino a 2 TB, e il sistema operativo Android 16.

Lo schermo è un LTPO AMOLED da 6,31 pollici, mentre la batteria rimovibile da 4.415 mAh supporta la ricarica fino a 30 W. Il comparto fotografico comprende una principale Sony LYT-700C da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, una ultra-grandangolare da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel.

Il punto distintivo resta la riparabilità: dodici elementi possono essere sostituiti, inclusi display, batteria, porta USB-C e cover. I ricambi statunitensi partono da 7,99 dollari per il carrellino SIM e arrivano a 89,99 dollari per lo schermo; per lo smontaggio è sufficiente un cacciavite Torx T5.

La serie mantiene il punteggio 10 su 10 di riparabilità assegnato da iFixit al precedente modello. Secondo Nathan Proctor dello US Public Interest Research Group, l’arrivo del dispositivo dimostra che telefoni modulari e facilmente riparabili sono tecnicamente possibili.

Garanzia lunga e ricambi fino al 2033

Fairphone abbina alla modularità una garanzia di cinque anni e la promessa di aggiornamenti software complessivi fino al 2033, con sei principali versioni di Android previste fino al 2032. La disponibilità dei ricambi è indicata nello stesso orizzonte temporale.

Il Gen. 6+ è proposto anche in Cobalt Blue, oltre a Forest Green e Horizon Black: la nuova tonalità richiama gli sforzi dell’azienda sul cobalto estratto nella Repubblica Democratica del Congo. Il produttore dichiara che il 51% del peso del telefono deriva da materiali equi o riciclati e che il dispositivo è neutrale rispetto ai rifiuti elettronici.

La vera sfida sarà trasformare la disponibilità online in presenza commerciale, poiché negli Stati Uniti gli operatori incidono fortemente sulle vendite di smartphone. Raymond van Eck ha confermato contatti con grandi carrier e operatori mobili virtuali.

FAQ

Quanto costa Fairphone Gen. 6+ negli Stati Uniti?

Sì, il prezzo statunitense è di 649,99 dollari per il modello da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Fairphone Gen. 6+ funziona con operatori americani?

Sì, il telefono è venduto sbloccato ed è ufficialmente certificato per le reti T-Mobile e AT&T.

Quali componenti può sostituire l’utente?

Sì, l’utente può sostituire dodici elementi, tra cui batteria, display, porta USB-C, cover e carrellino della SIM.

Fino a quando arriveranno gli aggiornamenti software?

Sì, Fairphone prevede sei versioni principali di Android fino al 2032 e aggiornamenti complessivi, inclusi i ricambi, fino al 2033.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Verge, Tom’s Hardware e WIRED.

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