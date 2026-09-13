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Data Act Ue, più diritti sui dati degli elettrodomestici connessi

13 Settembre 2026

13 Settembre 2026/Home/INTERNET/Data Act Ue, più diritti sui dati degli elettrodomestici connessi

La notizia in sintesi

  • Data Act: utenti autorizzati ad accedere ai dati dei prodotti connessi.
  • La norma coinvolge auto, televisori, lavatrici e altri dispositivi smart.
  • I dati possono favorire servizi alternativi di assistenza e manutenzione.
  • L’obiettivo è ridurre la dipendenza dai canali proprietari dei produttori.

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Data Act, più controllo sui dati smart

Il Data Act dell’Unione europea entra in applicazione per prodotti e servizi digitalmente interconnessi destinati al mercato interno e riconosce agli utenti il diritto di accedere ai dati prodotti da auto, televisioni, lavatrici e altri dispositivi connessi a Internet. La misura riguarda consumatori e imprese che usano beni smart nell’UE, dove le informazioni generate dal funzionamento degli apparecchi possono diventare disponibili a chi li utilizza, non soltanto ai produttori. L’obiettivo è rafforzare il controllo degli utenti su dati finora difficili da ottenere e favorire concorrenza nei servizi collegati, dalla manutenzione all’assistenza post-vendita, riducendo la dipendenza dai canali proprietari delle aziende.

Come cambiano assistenza e manutenzione

Il regolamento rende centrale la disponibilità delle informazioni prodotte dall’uso quotidiano di beni collegati alla rete: dati che possono servire a comprendere funzionamento, necessità di intervento e gestione successiva del prodotto. Secondo il quadro descritto da Alessandro Longo, l’accesso apre la possibilità di una concorrenza proprio su questi flussi informativi, finora associati soprattutto ai soggetti che realizzano gli apparecchi. Il punto pratico riguarda i servizi: operatori diversi dal produttore possono basare offerte di assistenza, riparazione e manutenzione sui dati generati dall’oggetto connesso.

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Per utenti e aziende il valore della norma sta quindi nella facoltà di ottenere informazioni legate al dispositivo utilizzato, condizione necessaria per scegliere servizi post-vendita alternativi e valutare proposte di operatori indipendenti. Auto, televisioni e lavatrici smart sono esempi immediati di un ambito più ampio, quello dei prodotti capaci di raccogliere dati tramite connessione Internet. Il Data Act sposta l’attenzione dal solo acquisto dell’hardware alla disponibilità delle informazioni che esso genera, creando le premesse per rapporti più aperti tra proprietari dei prodotti, produttori e fornitori di servizi.

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I dati diventano un criterio di scelta

La conseguenza più concreta può riguardare il mercato post-vendita, perché l’accesso ai dati può permettere la nascita o il rafforzamento di offerte esterne ai produttori. La norma interessa oggetti domestici e veicoli, categorie nelle quali la connessione Internet accompagna ormai l’uso ordinario e la manutenzione. Per chi acquista un prodotto smart, la disponibilità delle informazioni diventa così un elemento da considerare nel tempo di utilizzo, insieme a prezzo, funzioni e assistenza.

FAQ

Cosa permette il Data Act agli utenti?

Consente agli utenti di accedere alle informazioni generate dai prodotti connessi, comprese auto, televisori e lavatrici smart utilizzati.

Quali dispositivi sono coinvolti dalla norma?

Auto, televisori e lavatrici smart rientrano tra gli esempi di prodotti connessi a Internet interessati dal nuovo diritto di accesso.

Come può aumentare la concorrenza?

Operatori diversi dai produttori possono utilizzare i dati generati dagli apparecchi per proporre servizi di assistenza, riparazione e manutenzione.

Perché i dati sono utili dopo l’acquisto?

Le informazioni sul funzionamento del dispositivo possono sostenere la scelta di servizi post-vendita alternativi rispetto ai canali proprietari.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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