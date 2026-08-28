Anthropic introdurrà watermark invisibili nei testi generati da Claude

28 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Anthropic introduce watermark invisibili negli output testuali di Claude .

introduce watermark invisibili negli output testuali di . La firma resiste al copia-incolla ma può indebolirsi con riscritture profonde.

La misura accompagna gli obblighi europei sulla trasparenza dell’intelligenza artificiale.

Il rilevamento affidabile richiede testi sufficientemente lunghi e strumenti dedicati.

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Anthropic prepara la filigrana invisibile per Claude

Anthropic ha confermato l’introduzione progressiva di un watermark invisibile nei testi prodotti da Claude, con l’obiettivo di rendere verificabili gli output generati dall’intelligenza artificiale. La misura riguarda i modelli dell’azienda, le API di Claude Platform, Claude Code, Claude Cowork e Claude Tag, dopo l’entrata in applicazione generale del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale dal 2 agosto 2026.

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La filigrana non sarà visibile sullo schermo, non dovrebbe modificare il significato delle frasi né peggiorare la qualità delle risposte. Secondo quanto riportato da TecnoAndroid, il segnale resterà presente anche dopo il semplice copia-incolla in documenti, CMS e altre applicazioni, perché inserito direttamente durante la generazione del testo.

La scelta risponde alla necessità di distinguere i contenuti sintetici da quelli scritti da persone, ma presenta un limite strutturale: il linguaggio naturale può essere riscritto molte volte conservando lo stesso significato. Parafrasi, traduzioni, frammenti brevi e testi combinati con altre fonti possono quindi indebolire la rilevazione.

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Anthropic prevede inoltre di estendere il sistema ai modelli supportati distribuiti tramite AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry. Per immagini PNG, JPG e SVG l’azienda adotta invece metadati di provenienza firmati secondo lo standard C2PA.

Nel testo semplice il principio è differente: la firma deve rimanere incorporata nella sequenza delle parole. L’azienda non ha divulgato l’algoritmo, la chiave utilizzata, le soglie del detector né la quantità minima di contenuto necessaria per ottenere un risultato affidabile.

L’assenza di questi dettagli impedisce di valutare pubblicamente la robustezza concreta del sistema. Resta però chiaro il perimetro dichiarato dall’azienda: la marcatura è pensata per attribuire provenienza agli output supportati, non per rendere impossibile qualsiasi manipolazione successiva.

Come funziona il segnale e perché può indebolirsi

Il watermark testuale opera a livello del modello linguistico, intervenendo sulle scelte compiute durante la generazione. La tecnica è collegata agli studi di steganografia testuale, disciplina che da decenni esamina modi per inserire informazioni in un testo senza renderle immediatamente percepibili dal lettore.

Nel 2023 John Kirchenbauer e altri ricercatori hanno descritto un metodo basato sul sampling dei token. Il vocabolario viene ripartito in gruppi pseudocasuali, spesso indicati come green list e red list, favorendo leggermente le parole del primo gruppo durante la generazione.

Una singola parola non può dimostrare nulla, mentre una sequenza lunga può mostrare una deviazione statistica misurabile. Google DeepMind ha sviluppato SynthID-Text e lo ha sperimentato su milioni di risposte di Gemini, ma Anthropic non ha precisato se il proprio sistema appartenga alla stessa famiglia tecnica.

Il punto critico è stato evidenziato anche da Sean Goedecke, staff software engineer di GitHub ed ex Zendesk, poche settimane prima dell’annuncio. La stessa informazione può essere espressa con lessico, ordine delle frasi e costruzioni sintattiche radicalmente diversi, cancellando o riducendo gli indizi distribuiti nella versione iniziale.

La differenza con le immagini è rilevante: una fotografia alterata deve mantenere molti pixel per restare riconoscibile, mentre un testo può essere riscritto integralmente senza perdere il proprio contenuto informativo. Per questo un watermark linguistico non può essere valutato come una firma visiva tradizionale.

Le modifiche profonde, le traduzioni, l’estrazione di brevi passaggi e la fusione con materiale esterno sono infatti le condizioni indicate da Anthropic come fattori di indebolimento. Ciò non significa che ogni parafrasi elimini automaticamente la marcatura, soprattutto quando il contenuto disponibile resta ampio.

Gli studi sul metodo di Kirchenbauer indicano che alcune porzioni del segnale possono sopravvivere a riscritture umane o automatiche nei testi più lunghi. In una valutazione degli stessi ricercatori, dopo una forte parafrasi umana erano necessari in media circa 800 token per recuperare un segnale con soglia di falso positivo pari a 10 alla meno 5.

Questo distingue il watermark dai comuni AI detector basati su stile, punteggiatura e struttura. Un classificatore può stimare una somiglianza statistica con gli output di un modello, ma non può dimostrare la presenza di una specifica firma crittografica o pseudocasuale.

La verificabilità dipenderà quindi sia dalla qualità della marcatura sia dalla quantità di testo analizzabile. Un detector dedicato può cercare un segnale noto; un sistema generico che giudica soltanto lo stile non offre lo stesso livello di certezza.

Trasparenza europea e limiti operativi della misura

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, Regulation (EU) 2024/1689. L’articolo 50 richiede ai fornitori di sistemi capaci di generare contenuti sintetici di rendere gli output leggibili dalle macchine e rilevabili come generati o manipolati artificialmente.

La norma richiede soluzioni efficaci, interoperabili, robuste e affidabili nella misura tecnicamente possibile. Dal 2 agosto 2026, i nuovi modelli Claude destinati al mercato europeo supportano la marcatura fin dal lancio.

Anthropic sostiene tuttavia che il sistema accompagnerà gli output supportati a livello mondiale, non soltanto nell’Unione europea. Il futuro utilizzo pratico dipenderà dalla capacità di analizzare testi lunghi, preservare il segnale nelle trasformazioni e chiarire le modalità con cui verranno gestiti gli esiti incerti.

FAQ

Quali prodotti Anthropic avranno il watermark?

Claude, Claude Platform, Claude Code, Claude Cowork e Claude Tag rientrano nei prodotti indicati da Anthropic per la marcatura degli output testuali.

Il watermark modifica il testo di Claude?

La filigrana non appare sullo schermo e, secondo Anthropic, non cambia il significato delle frasi né peggiora la qualità delle risposte generate.

Il copia-incolla rimuove la filigrana invisibile?

Il semplice copia-incolla non elimina il segnale, perché la marcatura lavora a livello del modello e resta nella sequenza generata.

Le parafrasi possono rendere difficile il rilevamento?

Modifiche profonde, traduzioni, frammenti brevi e fusioni con altri testi possono indebolire il segnale, pur senza cancellarlo necessariamente nei contenuti lunghi.

Come è stata verificata questa notizia?

L’analisi nasce da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid, e ogni articolo riceve supervisione umana prima della pubblicazione.