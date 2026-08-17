17 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Google presenta Pixel 11, con Tensor G6 e fotocamera più sottile

La notizia in sintesi Google presenta Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL.

presenta Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL. Il chip Tensor G6 accelera AI, fotografia e funzioni di sicurezza.

I modelli Pro introducono HiLight e Zoom Pro fino a 120x.

In Italia i prezzi partono da 999 euro per 256 GB.

Google rinnova la gamma Pixel 11

Google ha presentato Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL, la nuova generazione di smartphone di fascia alta destinata anche al mercato italiano. La gamma punta su fotografia computazionale, intelligenza artificiale elaborata sul dispositivo, autonomia e maggiore resistenza, con il nuovo chip Google Tensor G6 abbinato all’ultima versione di Gemini Nano.

L’annuncio concentra gli aggiornamenti su tre aree: design, comparto fotografico e sicurezza. Tutti i modelli adottano il vetro edge-to-edge sulla barra fotografica, resa meno sporgente: su Pixel 11 lo spessore è ridotto del 40%, con l’obiettivo di migliorare stabilità e trasportabilità.

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Il modello base combina metallo satinato, retro in vetro lucido e display Actua, mentre Pixel 11 Pro e Pro XL montano il Super Actua più luminoso realizzato da Google, fino a 3.600 nit. L’azienda dichiara inoltre una resistenza ai graffi più che doppia rispetto alla generazione precedente per i modelli Pro.

Fotocamere, AI e ricarica al centro

Il comparto fotografico è uno dei pilastri della nuova famiglia Pixel. Pixel 11 riceve un sensore principale da 48 megapixel, più grande e con una sensibilità alla luce superiore del 56%; il teleobiettivo 5x supporta Super Zoom 30x grazie alla potenza di Tensor G6.

Su Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL, Google introduce un nuovo sensore principale e riprogetta il teleobiettivo da 48 megapixel, con sensibilità alla luce superiore del 30%. Arrivano anche la modalità Ritratto a 5x e Zoom Pro fino a 120x.

Il processore d’immagine aggiornato interviene nelle scene poco illuminate: la modalità Foto Notturna può scattare fino a 4,5 volte più velocemente, secondo le indicazioni di Google. Tensor G6 permette inoltre di elaborare attività AI direttamente sul telefono fino a 3,5 volte più rapidamente, consumando fino a 3,5 volte meno energia.

L’intera gamma parte da 256 GB, supporta Pixelsnap e la ricarica Qi 2.2 a 25 W. Pixel 11 Pro XL può ottenere fino a 15 ore di autonomia con 15 minuti di ricarica via cavo.

Tra le novità dei Pro figura HiLight, sistema di LED colorati attorno al flash che comunica, tramite pattern luminosi, lo stato delle richieste a Gemini e delle chiamate in arrivo. La funzione può associare colori personalizzati ai contatti più importanti.

L’evoluzione non riguarda soltanto le specifiche: Google cerca di rendere più visibili le funzioni AI e di fotografia nell’uso quotidiano. HiLight e l’elaborazione locale di Gemini Nano indicano questa direzione, integrando informazioni e assistenza direttamente nell’hardware.

Sicurezza e aggiornamenti definiscono il valore

Google abbina Tensor G6 al nuovo Titan M3, descritto come il sistema di difesa più avanzato della gamma Pixel. La novità più rilevante è la crittografia post-quantistica all’avvio sicuro, progettata per proteggere i dati anche da future minacce legate ai computer quantistici.

Tutti i nuovi Pixel riceveranno sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e dei Pixel Drop. Pixel 11 costa in Italia 999 euro, Pixel 11 Pro 1.199 euro e Pixel 11 Pro XL 1.399 euro, nelle versioni da 256 GB.

I Pro includono sei mesi di Google AI Pro, 5 TB di cloud e Google Health Premium. Le configurazioni arrivano a 512 GB per l’intera serie e a 1 TB sui modelli Pro.

FAQ

Quanto costa Google Pixel 11 in Italia?

Sì, Pixel 11 parte da 999 euro in Italia nella configurazione con 256 GB di archiviazione.

Qual è il prezzo di Pixel 11 Pro?

Sì, Pixel 11 Pro parte da 1.199 euro in Italia per la versione da 256 GB, mentre Pro XL parte da 1.399 euro.

Quale zoom offre Pixel 11 Pro?

Sì, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL raggiungono Zoom Pro fino a 120x; Pixel 11 supporta invece Super Zoom fino a 30x.

Per quanti anni Pixel 11 sarà aggiornato?

Sì, Google garantisce sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e dei Pixel Drop per tutti i nuovi modelli.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.