10 Luglio 2026

Home / MOTORI / Apple estende CarPlay e Car Key con Siri AI e supporto potenziale a Xiaomi e Lucid

La notizia in sintesi

Apple prepara novità per auto con iOS 27 tra CarPlay e chiavi digitali.

prepara novità per auto con iOS 27 tra e chiavi digitali. La beta mostra supporto potenziale a Xiaomi e Lucid per Car Key.

e per Car Key. CarPlay guadagna Siri AI, mini player, seek nei contenuti e connessione wireless più stabile.

guadagna Siri AI, mini player, seek nei contenuti e connessione wireless più stabile. Il rilascio pubblico è atteso in autunno, mentre gli sviluppatori testano già la beta.

(Riassunto generato con AI)

Apple amplia l’ecosistema auto con iOS 27

Apple accelera sull’esperienza in auto con iOS 27, aggiornamento che nelle ultime ore emerge sia per le novità di CarPlay sia per l’estensione delle chiavi digitali Car Key. Secondo quanto riportato dalle fonti, la beta già disponibile agli sviluppatori mostra un lavoro su più fronti: intrattenimento, navigazione, stabilità della connessione wireless e assistenza vocale con la nuova Siri basata su intelligenza artificiale.

Parallelamente, nel codice della beta 3 sono comparsi riferimenti a Xiaomi e Lucid, indizio che suggerisce un possibile allargamento dei marchi compatibili con le chiavi auto in Wallet. Il perché è chiaro: rendere più integrato l’uso di iPhone, Apple Watch e automobile, semplificando operazioni quotidiane come accesso al veicolo, riproduzione audio e richieste vocali. Il rilascio pubblico di iOS 27 è indicato per l’autunno, mentre alcune indiscrezioni lo collocano attorno a settembre.

Tra CarPlay evoluto e indizi sulle chiavi digitali

Il pacchetto più concreto riguarda CarPlay. Con iOS 27 arriva la nuova Siri AI, descritta come più naturale nelle conversazioni e capace di usare il contesto personale dell’utente per rispondere a richieste articolate. Tra gli esempi mostrati da Apple, la possibilità di recuperare informazioni citate da un amico in una conversazione precedente senza cercarle manualmente. Questa funzione, però, richiederà un iPhone 15 Pro o successivi.

Ci sono poi affinamenti pratici attesi da tempo: una barra di scorrimento nella schermata “In riproduzione” per avanzare o tornare indietro in brani, podcast e audiolibri; un mini player audio per mantenere i controlli visibili mentre si usano altre app compatibili; miglioramenti alla precisione del GPS e del rilevamento della direzione di marcia, pensati soprattutto per aree urbane, gallerie e contesti con segnale instabile.

Sul fronte Car Key, l’indiscrezione nasce dall’analisi del codice beta attribuita ad Aaron Perris. Il sistema consente di aggiungere le chiavi dell’auto a Wallet su iPhone e Apple Watch per bloccare, sbloccare e avviare il motore, con supporto a ingresso passivo, prossimità, remoto ed Express Mode. Per Lucid Motors la compatibilità era già stata annunciata alla WWDC 2025; per Xiaomi, invece, si tratterebbe di una novità inedita.

Un segnale strategico per l’auto connessa

La lettura di insieme è netta: Apple non sta aggiornando solo un’interfaccia, ma sta consolidando il ruolo di iPhone come centro di controllo dell’auto connessa. Da un lato migliora l’esperienza d’uso quotidiana di CarPlay, dall’altro amplia gradualmente l’ecosistema delle chiavi digitali verso nuovi costruttori.

Restano però alcune cautele. I riferimenti a Xiaomi e Lucid non equivalgono ancora a un annuncio ufficiale, e mancano dettagli sui modelli compatibili. Anche la maggiore stabilità del wireless dovrà misurarsi con i test reali, considerando che nelle prime beta alcuni utenti hanno segnalato disconnessioni su determinate vetture.

FAQ

Quando arrivano le novità di iOS 27?

Sì, il rilascio pubblico è atteso in autunno. Le fonti indicano che gli sviluppatori possono già provare la versione beta.

Quali novità principali riceve CarPlay?

Sì, arrivano Siri AI, barra di scorrimento audio, mini player, GPS più preciso, migliore direzione di marcia e connessione wireless più affidabile.

Quali iPhone supportano la nuova Siri su CarPlay?

Sì, la funzione avanzata richiederà iPhone 15 Pro o modelli successivi, gli stessi compatibili con le funzioni AI di Apple.

Xiaomi e Lucid avranno davvero Car Key?

Sì, il codice della beta 3 mostra riferimenti ai due marchi, ma al momento non c’è ancora una conferma ufficiale di Apple.

Come avete verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti TecnoAndroid e telefonino.net.