Taylor Swift rafforza la tutela legale della propria immagine contro gli abusi dell’intelligenza artificiale

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Taylor Swift tutela voce e immagine contro usi illeciti dell’intelligenza artificiale

La cantautrice Taylor Swift ha avviato negli Stati Uniti una nuova strategia legale per proteggere voce e immagine dall’uso non autorizzato dell’Intelligenza Artificiale. Venerdì 24 aprile, tramite gli avvocati della TAS Rights Management, ha depositato presso lo United States Patent and Trademark Office tre domande di registrazione di marchio: due riguardano espressioni vocali identificate con la star e una un preciso elemento visivo iconico della sua immagine. L’obiettivo è creare una base giuridica più solida per contrastare deepfake audio e video ora e in futuro, in un contesto in cui la generazione sintetica di voci e volti è sempre più sofisticata e accessibile.

In sintesi:

Taylor Swift deposita tre richieste di marchio per voce e immagine negli Stati Uniti.

deposita tre richieste di marchio per voce e immagine negli Stati Uniti. Due marchi coprono saluti vocali riconoscibili, uno protegge una specifica posa scenica.

L’avvocato Josh Gerben punta a rafforzare azioni contro deepfake e contenuti IA.

punta a rafforzare azioni contro deepfake e contenuti IA. Il caso si inserisce nel dibattito globale su diritti di immagine e intelligenza artificiale.

Come funzionano i marchi depositati da Taylor Swift contro i deepfake

Le domande di marchio relative alla voce di Taylor Swift riguardano due frasi distintive: “Hey, it’s Taylor Swift” e “Hey, it’s Taylor”. In termini di proprietà intellettuale, si tratta di marchi sonori che mirano a cristallizzare nel diritto un elemento vocale immediatamente associabile all’artista. Parallelamente, la terza domanda copre un marchio visivo che ritrae la cantante con una chitarra rosa a tracolla nera, tuta iridescente multicolore e stivali argentati: una configurazione scenica già riconoscibile dal pubblico globale.

L’avvocato Josh Gerben, che ha curato il deposito per conto di TAS Rights Management, spiega che tali registrazioni consentirebbero, in caso di contenzioso, di sostenere che qualunque utilizzo di una voce “confondibilmente simile” a quella tutelata violi i diritti di marchio. Analogamente, la protezione dell’insieme visivo – posa, outfit, accessori – offrirebbe una base aggiuntiva per agire contro immagini manipolate o generate dall’IA che evochino troppo da vicino l’immagine di Swift.

La mossa si inserisce in un trend già avviato da altre celebrità: l’attore Matthew McConaughey ha registrato otto marchi, incluso quello sonoro per la celebre battuta “Alright, alright, alright!”. In parallelo, l’uso dell’IA per “ricreare” la voce di Val Kilmer ha accentuato il dibattito su consenso, limiti etici e diritti patrimoniali delle star nell’era dei contenuti sintetici.

Impatto futuro su musica, diritti d’immagine e regolazione dell’IA

Il caso Taylor Swift potrebbe diventare un riferimento per la tutela di artisti e brand nell’ecosistema dell’IA generativa. Qualora i marchi venissero registrati, costituirebbero un precedente utile per cantanti, attori, influencer e sportivi intenzionati a contrastare cloni vocali e avatar iperrealistici creati senza consenso. Il perimetro giuridico si sposterebbe così oltre il solo diritto d’autore, sfruttando con maggiore sistematicità gli strumenti del diritto dei marchi e del diritto all’immagine.

A livello industriale, piattaforme, etichette discografiche e produttori di modelli di IA potrebbero essere chiamati a introdurre filtri più stringenti sull’addestramento con materiali protetti e sulla distribuzione di contenuti sintetici. Sul piano normativo, la scelta di Swift alimenta il confronto su standard globali per informare gli utenti quando voce o volto non appartengono realmente alla persona rappresentata, aprendo la strada a nuove linee guida di settore e possibili interventi legislativi mirati.

FAQ

Perché Taylor Swift registra la sua voce come marchio?

Lo fa per rafforzare legalmente la protezione contro deepfake e cloni vocali, così da contestare utilizzi non autorizzati della sua voce.

Cosa coprono i nuovi marchi depositati da Taylor Swift?

Coprono due frasi vocali distintive e una specifica immagine scenica con chitarra rosa, tuta iridescente multicolore e stivali argentati.

Questa strategia può essere usata anche da altri artisti?

Sì, la registrazione di marchi sonori e visivi è accessibile ad altri artisti e brand, se dimostrano carattere distintivo riconosciuto dal pubblico.

Le aziende di IA devono ottenere consenso per usare voci famose?

Sì, per un uso conforme è necessario il consenso, soprattutto quando l’imitazione è riconoscibile e sfruttata commercialmente o in modo potenzialmente ingannevole.

Qual è la fonte delle informazioni su Taylor Swift e l’IA?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.