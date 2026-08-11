11 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Anthropic introduce watermark invisibili nei testi generati da Claude .

introduce watermark invisibili nei testi generati da . La misura risponde agli obblighi europei di trasparenza dell’AI Act.

La firma resiste al copia-incolla, ma può svanire dopo riscritture profonde.

I metadati C2PA riguardano anche immagini nei formati supportati.

( Riassunto generato con AI)

Claude adotta la trasparenza richiesta dall’AI Act

Anthropic ha aderito al codice di condotta europeo sulla trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale e applicherà un watermark invisibile ai testi prodotti da Claude. La novità riguarda i nuovi modelli lanciati dal 2 agosto 2026, data di entrata in vigore degli obblighi previsti dall’articolo 50 dell’AI Act per i fornitori di sistemi generativi.

Il segnale, non visibile agli utenti ma rilevabile dalle macchine, accompagna gli output di Claude nelle applicazioni, via API e nei servizi AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry. L’obiettivo è rendere riconoscibile l’eventuale intervento dell’AI, senza modificare significato, qualità o leggibilità del testo.

Per i modelli già disponibili sul mercato è previsto un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026. La scelta di Anthropic, secondo le informazioni rese note, è globale e non limitata agli utenti europei.

Come funziona il watermark e quali limiti conserva

Il watermark non consiste in caratteri nascosti o spazi anomali: è una firma statistica incorporata durante la generazione. Il modello privilegia in modo impercettibile alcune scelte di token, producendo una traccia che un rilevatore può analizzare su sequenze testuali sufficientemente lunghe.

Il principio ricorda studi come quello proposto nel 2023 dal ricercatore John Kirchenbauer; Google DeepMind ha adottato un approccio analogo con SynthID-Text. Anthropic non ha però divulgato i parametri tecnici del proprio sistema né la quantità minima di testo necessaria per una rilevazione affidabile.

La firma può sopravvivere al copia-incolla e a modifiche limitate, ma parafrasi, traduzioni, riscritture consistenti o fusioni con materiale umano possono indebolirla o eliminarla. Un watermark positivo, quindi, indica che un contenuto potrebbe essere passato da Claude: non dimostra che sia stato interamente scritto dall’AI né definisce accuratezza, originalità o affidabilità del testo.

Per file PNG, JPG e SVG, Claude aggiungerà invece metadati di provenienza firmati secondo lo standard C2PA. Anche questi possono però andare persi con conversioni, screenshot, salvataggi ripetuti o software che rimuovono le informazioni accessorie.

La conseguenza per editori, scuole e imprese

La marcatura offre a editori, scuole, università e aziende un indizio tecnico, non una sentenza sull’autorialità. Questa distinzione è rilevante nei casi editoriali che hanno coinvolto Jerry Falade e Mia Ballard, entrambi associati a contestazioni sull’uso dell’AI e a successive smentite o precisazioni.

Il rischio futuro è interpretare il watermark come un marchio reputazionale negativo. La trasparenza può aiutare a ricostruire il percorso di un contenuto, ma la fiducia resta legata a verifica delle fonti, responsabilità di chi pubblica e controllo umano.

FAQ

Quando entra in vigore il watermark di Claude?

Sì, i nuovi modelli Claude lanciati dal 2 agosto 2026 includono la marcatura; per quelli precedenti l’adeguamento arriva entro il 2 dicembre 2026.

Il watermark resta dopo il copia-incolla?

Sì, Anthropic indica che il segnale resta rilevabile dopo il copia-incolla, perché è integrato nell’output testuale generato dal modello.

Una parafrasi può eliminare il watermark?

Sì, una parafrasi profonda, una traduzione o la fusione con altri testi possono ridurre il segnale fino a renderlo non rilevabile.

Claude inserisce metadati nelle immagini generate?

Sì, i file PNG, JPG e SVG supportati ricevono metadati di provenienza firmati digitalmente secondo lo standard aperto C2PA.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su The Cryptonomist, ilsoftware.it e punto-informatico.it, incluso il resoconto di Luca Colantuoni.